„Ignitis grupė“ su „Ocean Winds“ paskelbta pirmojo jūrinio vėjo projekto vystytoja

Apie konkurso organizatorės Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) oficialų patvirtinimą ketvirtadienį grupė pranešė per „Nasdq“ Vilniaus biržą.

„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas sako, kad jūrinis vėjo parkas bus didžiausias Lietuvos energetinis projektas.

„Projekto dėka išaugusi vietinės elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių užtikrins mažesnę šalies priklausomybę nuo elektros energijos importo“, – pranešime teigė D. Maikštėnas.

Oficialiu konkurso laimėtoju dviejų grupių konsorciumas paskelbtas po to, kai vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija rugsėjo 28 dieną leido „Ocean Winds“ vystyti pirmąjį Lietuvoje vėjo parką Baltijos jūroje.

Skelbiama, kad per tris mėnesius nuo oficialaus laimėtojo paskelbimo – iki 2024 metų sausio vidurio – „Ignitis renewables“ ir „Ocean Winds“ Lietuvoje įkurs bendrą įmonę, kuriai bus išduotas leidimas plėtrai ir veiklai, suteikiantis teisę 41 metus naudoti Baltijos jūroje elektros gamybai naudoti jūrinę teritoriją.

Be to, „Ignitis renewables“ per 60 dienų į valstybės biudžetą turi sumokėti aukcione pasiūlytą 20 mln. eurų vystymo mokestį.

Apie tai, kad preliminariai laimėjo be valstybės pagalbos vystomo vėjo parko Baltijos jūroje konkursą, liepą paskelbė pati „Ignitis grupė“, kartu su „Ocean Winds“ už teisę vystyti 1,8 mlrd. eurų preliminarios vertės parką pasiūliusi 20 mln. eurų mokestį valstybei.

Apie „Ocean Winds“ pasirinkimą strategine partnere jūros vėjo parkų projektams „Ignitis grupė“ paskelbė 2020 metų rugsėjį. Grupė skelbė, kad jai priklausytų 51 proc., o „Ocean Winds“ – 49 proc. akcijų parko Baltijos jūroje akcijų.

Lietuva rengiasi iki 2030 metų Baltijos jūroje pastatyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Antrąjį tokios pat galios vėjo parko konkursą su galimybe pretenduoti į valstybės paramą ketinama paskelbti kitų metų sausį – Europos Komisija (EK) praėjusią savaitę patvirtino 193 mln. eurų valstybės paramą.

Abu parkai užtikrintų maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros poreikio.