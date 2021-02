Ekspertai Vyriausybei siūlo tęsti karantiną

„Vakar ekspertų taryboje diskutavome dėl karantino sąlygų pratęsimo ir visa ekspertų taryba vienbalsiai pritarė, kad karantinas kaip tokia priemonė turėtų būti pratęsta“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius Vaidotas Grigas.

Pasak jo, taip nuspręsta atsižvelgiant į tai, jog per dieną nustatomų naujų atvejų skaičius nebekrenta ir net rodo pakilimo požymių.

„Tai tikrai nėra toji trečioji banga, kas buvo ištransliuota, tačiau tai kelia nerimą“, – kalbėjo ekspertų tarybos narys.

V. Grigo teigimu, nors situacija ženkliai pagerėjo, tačiau tiek atvejų, tiek hospitalizacijų skaičiai nustojo kristi.

Pasak jo, konkrečios datos paliktos nuspręsti Vyriausybei.

„Mūsų siūlymas buvo neapsiriboti vienos savaitės laikotarpiu. Čia, aišku, sprendimas paliktas Vyriausybei. Mūsų rekomendacija – ilgesniam laiko tarpui“, – sakė V. Grigas.

Jis sakė, kad ši rekomendacija apima principinę nuostatą tęsti karantiną, tačiau jo sąlygos gali būti ir toliau švelninamos, svarbiausia tiesiog nerizikuoti iš karto atlaisvinti visus ar didžiąją dalį ribojimų.

„Kiekvieną savaitę yra svarstoma įvairiais sektoriais, kiek žinau, šią savaitę su kultūros sektoriumi bus bendraujama. Visą laiką Ekspertų taryba žiūri ir persvarsto, teikia pasiūlymus Vyriausybei, kaip būtų galima kurias priemones taikyti, o kurias – palengvinti“, – kalbėjo V. Grigas.

Šiuo metu karantinas Lietuvoje galioja iki vasario 28 dienos.

Portalas tv3.lt primena, kad Vyriausybė pateikė siūlymus ir dėl kaukių dėvėjimo politikos.

482 nauji atvejai

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 482 nauji COVID-19 atvejai, mirė septyni žmonės, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 833 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 180 tūkst. 640 žmonių, deklaruota – 132 tūkst. 430 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 8122 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 501.

REKLAMA

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3189 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6207 mirtys.

Praėjusią parą pirma vakcinos doze paskiepyti 3567, antra – 1524 žmonės. Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 125 tūkst. 518 žmonių, abiem dozėmis – 68 tūkst. 651 žmogus.

Praėjusią parą šalyje atlikti 6527 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 51 tūkst. 452.

Be to, per parą atlikti 517 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 30 tūkst. 149.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1002 COVID-19 pacientai, 98 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 821 ligoniui, 57 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.