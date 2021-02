Ekspertai sako, kad kaukių lauke nereikia: svarbiau laikytis atstumo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) lektorius, biomedicinos mokslų daktaras Rimas Jankūnas pastebi, kad net kaimyninėje Lenkijoje kaukių reikalavimai yra paprastesni. Ekspertas kaukių reikalavimus Lietuvoje palygino su greičio ribojimais.

„Manau, kad logiška ir žmonės susikaupę gali laikytis reikalingų apribojimų tose vietose, kuriose to reikia. Jeigu man parašytas ženklas važiuoti 40km/h tam tikroje 3 km atkarpoje, kuri gali būti pavojinga, manau, jokių problemų to laikytis. Bet jeigu parašys „laikykitės 40km/h ribojimo nuo Kauno iki Klaipėdos“ aš abejoju, kad daug žmonių to laikysis“, – tvirtina R. Jankūnas.

Didesnė problema – atstumo nesilaikymas

LSMU lektorius įsitikinęs, kad vos kelias sekundes lauke prasilenkus su kitu žmogumi tikimybės užsikrėsti nėra, problema atsiranda, kai yra nesilaikoma atstumo. Anot R. Jankūno rimti užsikrėtimai atsiranda tada, kai patalpoje yra daug žmonių, nesilaikoma atstumo, ventiliacija – prasta:

„Kada atsiranda rimti užsikrėtimai? Prigrūstos, prastai ventiliuojamos patalpos, daug žmonių vienas šalia kito. Jei su kaukėmis leidžiame sau nesilaikyti atstumo tik didiname problemą.“

Kad kaukės lauke neturi prasmės mano ir Kauno technologijos universiteto (KTU) profesorius Dainius Martuzevičius. Jis tikina, kad šis reikalavimas buvo įvestas iš įvairių galimų interpretavimų baimės.

„Tada labai stipriai didėjo atvejų skaičius ir reikalavimas atsirado todėl, kad nebūtų vėliau jokių interpretacijų. Aš pasirašyčiau po pasiūlymu atsisakyti kaukių lauke. Jei mes prisimintume, kai buvo tas reikalavimas įvestas.

Aš jau tada sakiau, kad jis buvo per griežtas, nes didesnė rizika užsikrėsti yra patalpose. O lauke, kur oro praskiedimas yra didesnis, tikimybė užsikrėsti yra maža“, – prisimena D. Martuzevičius ir prideda, kad esant didesniems atstumams tarp žmonių reikalavimo dėvėti kaukę nereikėtų.

REKLAMA

Dvi kaukės daugiau apsaugos neduoda

Internete vis dažniau galima pastebėti JAV prezidento Joe Biden'o vaizdų, kuriuose jis dėvi dvi kaukes, tai paskatino ir daugiau žmonių diskutuoti apie tai, kad galbūt tikrai reikia užsidėti ne vieną kaukę.

Į siūlymus dėvėti dvi kaukes vienu metu KTU profesorius reaguoja skeptiškai. Jo manymu dvi kaukės oro geriau nefiltruos, tiesiog stipriau prisispaus prie veido.

„Jei kažkas rūpinasi ar dėtis dvi kaukes, jau geriau nusipirkti respiratorių ir jis bus vienas kaip dvi kaukės. Čia viskas susiję su tuo ar mes teisingai užsidedame kaukę, jei gerai, antra kaukė nelabai padėtų. Užsidėjus antrą kaukę gauname tai, kad prispaudžiame pirmąją kaukę geriau prie veido ir geriau mus saugo ne dėl geresnio filtravimo“, – tikina D. Martuzevičius.