Eiles pasienyje su Baltarusija didina uždaryti punktai, patikra, stačiatikių Velykos

„Muitininkai labai atidžiai tikrina visus krovininius automobilius, ir skenuoja, ir dokumentai, ir visa kita. Ir ta patikra tikrai užtrunka tiek, kiek reikia, o tas laikas yra ilgokas. Pasieniečiai tuos dokumentus patikrina per porą minučių, muitininkai – jų procedūros, suprantama, trunka ilgiau“, – BNS aiškino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

Anot jo, didelius transporto srautus lemia dėl tarptautinių sankcijų Rusijai ir Baltarusijai sustiprinta muitinės patikra, taip pat artėjančios stačiatikių Velykos – jos šiemet bus gegužės 5 dieną.

„Kažkiek viena iš priežasčių buvo ir stačiatikių Velykos. Kaip ir prieš kiekvienas mūsų Kalėdas ar Velykas, to srauto padidėjimo yra. Čia turbūt nėra pagrindinė priežastis, bet susideda visa tai ir gaunasi tokia gana sudėtinga situacija prie kontrolės punktų“, – kalbėjo VSAT atstovas.

„Sunku tikėtis, kad bus geriau, jeigu liko tik du pasienio punktai, kurie praleidžia automobilius“, – BNS kalbėjo Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Vytautas Milėnas.

V. Milėnas neatmeta, jog vilkikų eilės šalies pasienyje galėjo išaugti ir dėl problemų Latvijoje ir Lenkijoje. Šiose šalyse pasienyje su Baltarusiją veikia po vieną punktą.

„Kiek turiu informacijos, tai ten Lietuvos registracijos automobilių ne per daugiausiai. Daugiau yra iš įvairių kitų valstybių. Tikėtina, kad dėl kažkokių priežasčių daug kas pasuko važiuoti per Lietuvą, dėl to dar papildomai susidarė sunkumai dėl tų dviejų veikiančių postų“, – BNS sakė V. Milėnas.

Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS nurodė, jog nuo kovo 1 dienos į Šalčininkų pasienio punktą gauta apie 90 policijos iškvietimų, į Medininkų – 53. Jos teigimu, apie trečdalis pranešimų susiję su konfliktais tarp vairuotojų, šiems bandant greičiau apvažiuoti automobilių eilę, nesilaikant eismo taisyklių, išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą.

Eilės gali išlikti dar kurį laiką

Muitinės tarpininkų bendrovės „Bunasta“ savininko Jurgio Adomavičiaus teigimu, išaugusius transporto srautus galėjo lemti vežėjams iš Kazachstano kovą išduoti papildomi leidimai, taip pat dėl sezoniškumo išaugęs kai kurių prekių gabenimas.

„Nebuvo leidimų Kazachstano vežėjams, jie neturėjo leidimų, todėl jų čia nebuvo, jie čia nevažiavo. Dabar leidimai buvo išduoti, kaip tik juos pasiekė ir jie pradėjo važiuoti“, – BNS teigė J. Adomavičius.

„Tam tikras sezoniškumas vis tiek egzistuoja ir tam tikros prekės ir jų užvežimas irgi įtaką turi. Mes visą laiką, kiek dirbame šitame versle (...), tai visada tikrai turime kovo mėnesį augimą. Ir nesvarbu, kad dabar daug prekių yra po sankcijomis ir nevažiuoja, bet kitoms prekėms irgi yra sezoniškumas“, – kalbėjo bendrovės vadovas.

J. Adomavičius prognozuoja, kad vilkikų eilės per artimiausius du mėnesius turėtų sumažėti dėl efektyvesnio muitinės darbo, taip pat vežėjams renkantis alternatyvius kelius į Vidurio Aziją, pavyzdžiui, per Turkiją.

„Alternatyvus paralelinis kelias, kuris veda per Turkiją, jis irgi įgauna pagreitį – gerėja infrastruktūra, atsiranda daugiau galimybių. Tai jis irgi nuims tam tikrą dalį krovinių nuo mūsų srautų“, – aiškino „Bunastos“ vadovas.

VSAT: vilkikų eilės artėja prie 1 tūkst.

VSAT atstovo G. Mišučio teigimu, pirmadienį 8 val. ryto Medininkuose laukė apie 930 vilkikų, iš kurių apie 360 stovi laukimo aikštelėje, jiems teks laukti apie 90 valandų. Lengviesiems automobiliams, kurių buvo apie 260, čia gali tekti laukti apie 13 valandų.

Tuo metu Šalčininkuose pirmadienio rytą laukė 780 vilkikų, iš jų – 300 laukimo aikštelėje. Laukti eilėje jiems teiks 80 valandų. Lengvieji automobiliai čia turi laukti apie 15 val., eilėje buvo apie 150 automobilių.

Kovo pradžioje uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio punktus, pirmąją savaitę vilkikų eilės Medininkuose kai kuriomis dienomis siekė iki 500, Šalčininkuose – iki 450. Vėliau kovo pabaigoje jos sumažėjo atitinkamai iki 52 bei 175, o laukimo laikas iki 6 ir 18 valandų.

Ilgos transporto eilės išlieka ir iš Baltarusijos pusės – pirmadienį ryte prie Medininkų–Kamenyj Log punkto laukė apie 760 vilkikų ir 120 lengvųjų automobilių, prie Šalčininkų-Benekainių – atitinkamai apie 530 ir 80.

Kovo 1 dieną Lietuva uždarė Lavoriškių ir Raigardo pasienio punktus, pernai vasarą Lietuva uždarė taip pat du – Šumsko ir Tverečiaus –punktus. Šiuo metu pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

Lietuvos institucijos teigia, kad juos uždarant siekiama spręsti nacionalinio saugumo, kontrabandos, tarptautinių sankcijų pažeidimų problemas. Tokių pat sprendimų ėmėsi ir su Baltarusija taip pat besiribojančios Lenkija bei Latvija, jos šiuo metu turi po vieną veikiantį pasienio punktą.