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Edvinas Grikšas su Lietuvos verslo delegacija vyksta į JAV: sieks pritraukti naujų investicijų

2026-09-23 13:55 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 13:55
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Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas su darbo vizitu vyksta į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur susitiks su Amerikos dirbtinio intelekto, gynybos ir finansų technologijų bendrovių atstovais, potencialiais investuotojais ir pristatys Lietuvos investicinę aplinką.

Edvinas Grikšas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas su darbo vizitu vyksta į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur susitiks su Amerikos dirbtinio intelekto, gynybos ir finansų technologijų bendrovių atstovais, potencialiais investuotojais ir pristatys Lietuvos investicinę aplinką.

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E. Grikšas kartu su Lietuvos verslo delegacija, kurią sudaro 23 įmonių atstovai, taip pat dalyvaus Lietuvos–JAV verslo forume. Jame ministras JAV valdžios atstovams, investuotojams ir verslo lyderiams pristatys Lietuvos ekonomiką, verslo galimybes bei investicinę aplinką, trečiadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).

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„JAV yra šešta pagal bendrą prekybos apimtį Lietuvos ekonominė partnerė, o dvišalė prekyba viršija 3,5 mlrd. eurų. Mūsų tikslas aiškus – atverti naujų galimybių Lietuvos verslui JAV rinkoje bei paskatinti JAV bendroves Lietuvą matyti kaip patikimą atramos tašką plėtrai Europoje“, – pranešime teigia E. Grikšas.

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Skelbiama, kad vizito JAV metu ministras E. Grikšas susitiks su dirbtinio intelekto infrastruktūros bendrovės „CAST AI“, saugaus duomenų perdavimo ir jų patikimumo sprendimus kuriančios „Constellation Network“ atstovais bei kitais potencialiais investuotojais. 

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Taip pat ministras su Klaipėdos uosto generaliniu direktoriumi Algiu Lataku aptars bendradarbiavimo galimybes su kruizų bendrovės „Carnival Corporation“ atstovais.

Ministerijos duomenimis, 2025 m. JAV tiesioginės investicijos Lietuvoje siekė beveik 2,8 mlrd. eurų ir per metus išaugo beveik 19 proc., o 72 proc. šių investicijų teko gamybai.

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