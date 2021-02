Dulkys pasisakė apie kaukes lauke: jų nereikėtų tik pasiekus scenarijų A

Anot ministro, su ekspertais šia tema diskutuota ir sutarta, kad tai efektyvi ir pigi priemonė, kuri kol kas turėtų išlikti.

„Yra nuomonių įvairovė, tai šiuo metu pagal mūsų numatomą ribojimų keitimo planą šiame etape kol kas yra numatyta, kad būtų neprivaloma atvirose erdvėse tik kai turėtume scenarijų A, kai atvejų skaičius būtų mažiau nei 25. Šitą diskusiją turėjome gana šviežią. Yra toks argumentas, kad tai pakankamai pigi priemonė ir, ekspertų manymu, pakankamai efektyvi – kainos ir kokybės santykis yra geras.

Tačiau, kaip minėjau, priemonių plano svarstymas bus vis intensyvesnis, tai neatmetu galimybės, kai matysime, kaip keičiasi skaičių dinamika, tos diskusijos ir dėl šios priemonės, ir kitų dalykų, gali sugrįžti. Bet kol kas pats šviežiausias sprendimas yra, kad jos turėtų būti iki scenarijaus A“, – po Vyriausybės pasitarimo aiškino A. Dulkys.

Portalas tv3.lt primena, kad šiuo metu Lietuva yra scenarijuje C, kai sergamumas siekia apie 350 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Tuo metu ne visi specialistai sutinka, kad kaukių dėvėjimas lauke reikšmingai prisideda prie pandemijos valdymo. Prof. Sauliaus Čaplinsko teigimu, daugelyje šalių yra aiškiai įvardinta, kuriose viešose vietose kaukių dėvėjimas yra būtinas (privalomas), o kur tik rekomenduotinas.

270 naujų atvejų

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 270 naujų COVID-19 ligos atvejų, mirė 14 žmonių, pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 18.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 57 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 187 tūkst. 39 žmonės, 138 tūkst. 207 asmenys pasveiko, 43 tūkst. 506 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2955 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1289 COVID-19 pacientai, 132 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1004 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 82 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 73 pacientai.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 78 tūkst. 622 žmonės, abiem dozėmis – 45 tūkst. 499 žmonės.