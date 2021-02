Vertindamas epidemiologinę situaciją ministras konstatavo, kad sumažėjus simptomų turinčių asmenų testavimui, žadama toliau plėsti profilaktinius tyrimus.

„Virusui po truputį traukiantis sumažėjo simptominio testavimo ir tai atveria naujas galimybes, dabar plėsime labiau savanorišką testavimą. Jis dabar pradėtas tiek dėl pedagogų, tiek psichologinę pagalbą, tiek psichoterapines paslaugas teikiančių specialistų.

Jau yra ištestuoti 6 tūkst. švietimo įstaigų darbuotojų ir iš jų maždaug 1 100 parodyti teigiami atsakymai. Taigi tai yra 18 proc. ir tai jau yra pakankamai nemažas skaičius, ypač jei lyginsime su rudens rezultatais. Ir tai signalizuoja, kad tai yra prasmingas toks išankstinis testavimas“, – sakė ministras.

Tikino dėl vakcinos saugumo

Ministras priminė, kad į Lietuvą atvyko 12 tūkst. dozių „AstraZenecos“ vakcinų, kurios jau skirstomos tarp savivaldybių.

„Priimtas sprendimas, kad vakcina bus naudojama pačia efektyviausia schema – pirmiausia skiepijami iki 55 metų amžiaus. Kadangi prioritetinė sritis dabar yra pedagogai, tai jie bus skiepijami pirmiausiai“, – aiškino jis.

A. Dulkys patikino, kad ši vakcina yra visiškai saugi, tačiau kadangi vakcinos kiekiai yra riboti ir norima jas panaudoti pačiu efektyviausiu keliu, pirmąja siunta vakcinuojama efektyviausia grupe laikomi asmenys.

„Tačiau jau kreipėmės tam tikrų rekomendacijų į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, konsultuosimės su ekspertais, užsitvirtinsime didžiausią efektyvumą dėl kitų grupių ir atitinkamai priimsime sprendimus“, – sakė A. Dulkys.

Ministras pažymėjo, kad taip sutapo, kad pagal prioritetus dabar ateina pedagogų eilė, todėl jie būtų skiepijami nepaisant to, kokia vakcina tuo metu turima.

Kartu jis priminė, kad skiepai nėra privalomi, kaip ir nėra privalomas profilaktinis testavimas pedagogams.

„Skiepai niekam nėra privalomi – nuo COVID-19 ligos taip pat. Ir jei pedagogas nepasiskiepijo, jam nėra privaloma profilaktiškai testuotis. Tad profilaktinis testavimas tiek pedagogų, tiek kitų visuomenės grupių atžvilgiu, yra tik savanoriška. Taigi jei pedagogas ir atsisakys testuotis, tai tikrai negali būti susiję su jo nušalinimu nuo darbo“, – aiškino A. Dulkys.

Pokyčiai trapūs

Komentuodamas artimiausius sprendimus ministras teigė, kad, skirtingai nuo praėjusios savaitės, scenarijuje atsiduria tas faktas, kad tam tikras priemones bus galima svarstyti ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir savivaldybėse.

„Pokyčiai trapūs, bet visada norisi matyti pozityviai. Nes kiek ir pažiūrėjau, turėjome jau 350 atvejų sergamumo rodiklį 2 savaičių 100 tūkst. gyventojų. (...)

Kaip minėjo ministrė, artimiausio trečiadienio pokyčiai galėtų būti susiję tiek su grožio paslaugų, tiek prekybos aspektais, tačiau sprendimai dar bus detalizuojami“, – sakė A. Dulkys.

270 naujų atvejų

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 270 naujų COVID-19 ligos atvejų, mirė 14 žmonių, pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 18.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 57 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 187 tūkst. 39 žmonės, 138 tūkst. 207 asmenys pasveiko, 43 tūkst. 506 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2955 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1289 COVID-19 pacientai, 132 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1004 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 82 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 73 pacientai.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 78 tūkst. 622 žmonės, abiem dozėmis – 45 tūkst. 499 žmonės.