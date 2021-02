Pasisakė apie kaukes lauke: abejoja jų nauda, tačiau uždarose patalpose siūlytų ir respiratorius

Apie tai išsamiai pasisakęs virusologas, prof. Saulius Čaplinskas pažymėjo, nors uždarose patalpose dėvimos kaukės neabejotinai turi teigiamą poveikį viruso plitimo stabdymui, šių priemonių dėvėjimas lauke kelia kur kas daugiau klausimų, kurie yra pagrįsti.

Reikalavimas perteklinis?

„Daugelyje šalių yra aiškiai įvardinta, kuriose viešose vietose kaukių dėvėjimas yra būtinas (privalomas), o kur tik rekomenduotinas. Įrodyta, kad SARS-CoV-2 virusas daugiausia plinta uždarose, blogai vėdinamose patalpose, kuriose ilgesnį laiką arti (mažesniu nei 1 m atstumu) vienas kito būriuojasi žmonės.

Tikimybė užsikrėsti lauke, kai nesibūriuojama ir bendraujama mažiausiai per metro atstumą vienas nuo kito, viruso perdavimo rizika yra praktiškai minimali. Be to, dėvint kaukę lauke, ji greitai sudrėksta ir praranda savo filtracines savybes. Vadinasi, iš lauko su sudrėkusia kauke atėjus į uždarą patalpą (pvz. mokyklą, kirpyklą, parduotuvę ir t.t.) jos efektyvumas apsaugoti nuo viruso yra neabejotinai sumažėjęs. Sudrėkusi kaukė, įžengus į uždarą patalpą, ypač, kur yra kitų žmonių, turėtų būti nedelsiant pakeičiama nauja“, – dėstė jis savo socialinio tinklo paskyroje.

Jis pridūrė, kad reikalavimas dėvėti kaukes lauke nebuvo ir nėra taikomas daugelyje šalių, kurios suvaldė ar valdo pandemiją geriau negu Lietuva.

„Nemanau, kad reikalavimas dėvėti kaukes lauke gali reikšmingai prisidėti prie pandemijos suvaldymo ir kyla klausimas, ar toks reikalavimas nėra perteklinis. Todėl kaukių dėvėjimas lauke, kai nėra būriavimosi, turėtų būti ne privalomas, o pačių žmonių pasirinkimas. Jeigu kas nors mano, kad kaukių dėvėjimas vaikščiojant lauke, nesibūriuojant, prasilenkiant gatvėje su kitu žmogumi yra reikšmingas viruso plitimo stabdymui, tai taip nėra“, – aiškino S. Čaplinskas.

REKLAMA

Vietoj medvilninių kaukių siūlo respiratorius

Jo teigimu, kitas klausimas – kaukių dėvėjimas viešose uždarose patalpose.

„Čia jis turi būti ne tik privalomas, bet, pirmiausia, sąmoningas. Lietuvoje fiksuojamas infekcijos plitimas židiniais uždarose patalpose. Vadinasi, kaukių dėvėjimui uždarose patalpose turi būti teikiamas prioritetas. Panašu, kad atėjo laikas keisti pasenusią kaukių dėvėjimo strategiją Lietuvoje atlaisvinant jų dėvėjimo prievoles lauke, tačiau nustatant reikalavimą viešajame transporte, uždarose patalpose esančiuose objektuose (pvz., prekybos centruose ir pan.) dėvėti didesnio efektyvumo kaukes – respiratorius, bet ne medvilnines, kurių efektyvumas dvigubai žemesnis.

Priminsiu, kad N95 kaukės (respiratoriai) turi labai aukštą tiek bakterijų, tiek virusų, tiek kitų dalelių filtravimo efektyvumą, kuris siekia 99,5–98,8 proc. Tuo tarpu medvilninių kaukių efektyvumas yra beveik pusiau mažesnis (50 proc.). Būtent todėl, didžiausio efektyvumo apsaugos priemonės turėtų būti taikomos ten, kur rizika užsikrėsti yra didžiausia, ir kur, pvz., pats žmogus negali užtikrinti saugaus atstumo laikymosi nuo kitų žmonių (jau minėjau, viešajame transporte, parduotuvėse, renginiuose ir t.t.). Respiratorių dėvėjimas leistų sustiprinti kovą su koronavirusinės infekcijos plitimu bei būtų papildoma prevencinė priemonė visuomenėje laisvinant karantino ribojimus“, – rašė jis.

S. Čaplinskas priminė, kad JAV Prezidento patarėjas COVID‘o klausimais dr. A. Fauči yra pažymėjęs, jog jis nemato problemos, kad vasarį JAV vyksiančios futbolo varžybos vyks su tūkstančiais žiūrovų, kai dėvimos KN-95 standarto kaukės (respiratoriai) ir laikomasi fizinio atstumo tarp žiūrovų.

REKLAMA

„Visiems sirgaliams respiratoriai bus dalijami nemokamai. Būtent respiratorių dėvėjimas viešajame transporte, parduotuvėse, kirpyklose ir pan. įvestas Vokietijoje ir kitose šalyse. Senjorams jie dalijami nemokamai. Be to, kai kuriose šalyse galioja draudimas kalbėti mobiliais telefonais viešajame transporte.

Priminsiu, kad pandemijos pradžioje buvo rezervuotos rekomendacijos dėl respiratorių dėvėjimo visuomenėje, nes jų trūko medikams. Dabar, kai pasiūla viršija paklausą, ši rekomendacija pasikeitė, o medvilninės kaukės, kurios yra žymiai mažiau efektyvios, šiame pandemijos etape labiau tiktų kaip grožio aksesuaras ant medicininės kaukės ar respiratoriaus. Visgi, „geriausias neturėtų tapti gero priešu“, todėl dėvėti medvilnines kaukes be filtrų yra geriau, negu nedėvėti nieko“, – dėstė S. Čaplinskas.