Anot tarnybos, nugaišintos kiaulės bus gabenamos utilizuoti į specializuotą įmonę Rietave, taip pat ieškoma galimybių dalį jų užkasti.
„Šiuo metu svarbiausia – kuo greičiau ir saugiau likviduoti ligos židinį, kartu užtikrinant, kad virusas neišplistų į kitus kiaulių ūkius“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime cituojamas VMVT direktoriaus pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Tarnybos specialistai aiškinasi viruso patekimo į ūkį aplinkybes, tyrimams jau paimta daugiau kaip 200 mėginių.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos 3 kilometrų apsaugos ir 10 kilometrų priežiūros zonos, kuriose ribojamas kiaulių bei jų produktų judėjimas. Į šias zonas patenka dar vienas ūkis, kuriame laikomos trys kiaulės.
ELTA primena, kad AKM protrūkis „Bekonas LT“ ūkyje, esančiame Kėdainių rajono Josvainių seniūnijos Čiukiškių kaime, patvirtintas pirmadienį. Tai pirmasis šiemet Lietuvoje nustatytas šios ligos protrūkis kiaulių ūkyje.
Antradienį bendrovė pranešė bendradarbiaujanti su VMVT ir siekianti užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui.
VMVT duomenimis, virusas šioje teritorijoje buvo nustatytas ir anksčiau – spalio 2 dieną jis patvirtintas rastai šerno gaišenai.
Šiemet Lietuvoje AKM nustatytas daugiau kaip 1,5 tūkst. nugaišusių ir sumedžiotų šernų.
Afrikinis kiaulių maras – itin užkrečiama virusinė liga, kuria serga naminės kiaulės ir šernai. Žmonių sveikatai ši liga pavojaus nekelia.
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