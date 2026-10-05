DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje vis daugiau imigrantų: ar tapome nuo jų priklausomi?

Apie imigrantų įtaką darbo rinkai ir darbo užmokesčiu diskutuoja Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk ir Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorė Kotryna Tamoševičienė.
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