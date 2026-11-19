Plačiau apie tai, ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus Žvėryno gimnazijos vadovas Rimantas Remeika ir ilgametis pedagogas, švietimo ekspertas Miša Jakobas.
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Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
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