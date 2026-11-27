Vienas iš jų – Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos vadas Petras Vilkelis-Labutis. Jo dukra Joana Jankauskienė sako, kad net ir praėjus keliems dešimtmečiams ši akimirka išlieka skausminga.
„Tai vis tiek artimas žmogus, nors jo jau net neprisimeni, nes per maži buvome“, – BNS sakė partizano dukra.
Jos tėvas žuvo 1949 metais kovo 9 dieną Smališkės kaime, Onos Paliutienės sodyboje įrengtame bunkeryje, kartu su trimis bendražygiais. Sovietų saugumo pajėgoms aptikus slėptuvę ir pareikalavus pasiduoti, partizanai pasirinko priešintis ginklu.
„Kai išėjo į mišką, tai pareidavo tik naktimis, kai vaikai miegodavo maži. Liko tik prisiminimai iš suaugusiųjų pasakojimų“, – prisiminė J. Jankauskienė.
Į išlydėjimą atvykusi P. Vilkelio-Labučio anūkė Rita Jaunukevičienė pabrėžė senelio pasiryžimą kovoti, nors ir turėjo sukūręs šeimą.
„Buvo labai drąsus, nes vis tiek turėjo šeimą, mažamečių vaikų, (tačiau nusprendė – BNS) pasiaukoti, žinodamas, kuo visa tai gali baigtis. Tiesiog jisai vis tiek ėjo, kovojo“, – kalbėjo ji.
„Teko matyti juos gyvus, o dabar atėjau palydėti“
Atsisveikinti su partizanais atvyko ir Danielius Radžiukynas. Vyras pasakojo asmeniškai pažinojęs kelis penktadienį laidojamus laisvės kovotojus – su jais mokėsi Leipalingio vidurinėje mokykloje.
„Jie, būdami paskutinėse klasėse arba jau tik ką baigę, išėjo į mišką ir žuvo. Teko matyti juos gyvus, o dabar atėjau palydėti“, – BNS sakė D. Radžiukynas.
Jo paties tėvas taip pat žuvo 1945 metų pradžioje ir yra palaidotas Kūčiūnuose. Prisiminęs pokario metus, vyras pasakojo, kad kasdienį gyvenimą lydėjo nežinomybė ir baimė.
„Gyvenome sunkų laikotarpį, kuriame visą laiką, sakyčiau, buvo baimės jausmas, nes nežinojai, kas bus kiekvieną dieną. Dieną dirbi, vakare lauki ateinančių miško brolių, o ryte atsikėlęs pamatai, kad daug jau yra tų vadinamų stribų“, – kalbėjo jis.
„Seko jėgos jaunų vyrų. Tas pažadas, kad greit Lietuva išsivaduos ir bus laisva, išblėso ir teko jau gyventi kitokį gyvenimą“, – pridūrė D. Radžiukynas.
Artimieji sužinojo žūties aplinkybes
Penktadienį į paskutinę kelionę išlydėtas ir septyniolikos metų žuvęs Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos partizanų ryšininkas Vytautas Kauzonas.
Jo sūnėnas Kęstutis Kauzonas pasakojo, kad jaunuolis buvo priverstas rinktis tarp tarnybos sovietų kariuomenėje ir pasitraukimo į mišką.
„Jis buvo jaunas vyrukas gyvenimo kryžkelėje – septyniolikmetis – arba eiti į sovietų kariuomenę, arba eiti į mišką. Pasirinkimo nebuvo. Gaila, kad taip anksti viskas baigėsi“, – sakė K. Kauzonas.
Jis žuvo 1949 metų lapkričio 14 dieną saviškiu apsimetusiam sovietų agentui sukvietus fiktyvų pasitarimą. Anot sūnėno, tyrimai suteikė naujų žinių apie giminaičio mirties aplinkybes.
„Pirminiais duomenimis, jis buvo nukautas šautuvo buože, bet dabar pasitvirtino, kad buvo kontrolinis šūvis“, – teigė vyras ir tikino, kad V. Kauzono palaikai bus palaidoti Liškiavos kapinėse šeimos kape.
Tarp penktadienį laidojamų laisvės kovotojų – ir 1949 metais, būdamas 40-ies, žuvęs Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos partizanas Stanislovas Bučionis-Kalnietis.
Jo giminaitė Nomeda Narkevičienė pasakojo, kad partizanas žuvo sovietų kareiviams apsupus bunkerį.
„Bunkerį apsupus kareiviams, partizanai atsisakė pasiduoti ir pasipriešino ginklu, greičiausiai jis nusišovė, nes nustatytas šautinis sužalojimas galvos srityje“, – BNS sakė mamos dėdę išlydinti N. Narkevičienė.
Didžiausias perlaidojimas per kelis dešimtmečius
Kaip rašė BNS, penktadienį naujai įrengtame Leipalingio kapinių Laisvės kovotojų memoriale-kolumbariume numatyta palaidoti 46 partizanų, ryšininkų ir jų rėmėjų palaikus. Dar kelių laisvės gynėjų palaikai penktadienį atguls jų artimųjų šeimų kapavietėse.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjo Rimanto Zagrecko teigimu, tai didžiausias toks palaikų perlaidojimas nuo Sąjūdžio laikų.
„Po Sąjūdžio laikų, kai pagal žmonių pasakojimus būdavo atkasami ir perlaidojami neidentifikuoti palaikai, tai didžiausias partizanų palaikų palaidojimas. Ir artimiausiu metu kito tokio nenusimato“, – BNS sakė jis.
Pasak R. Zagrecko, šių palaikų tyrimo istorija prasidėjo 2018 metais, kai partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio artimieji kreipėsi į LGGRTC, prašydami padėti surasti jo palaikus.
Pirmiausia tyrėjai ėmėsi aiškintis dar 1991 metais Leipalingio kapinėse palaidotų žmonių tapatybes.
„Tarp jų mes neradome Kazimieraičio. Tas paaiškėjo pakankamai greitai, per porą mėnesių. Ir tada prasidėjo jau archeologinės paieškos pačiame miestelyje“, – pasakojo R. Zagreckas.
Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944–1953 metais. Jame žuvo daugiau kaip 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.
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