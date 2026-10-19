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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didelio masto narkotikų tyrimas Lietuvoje: žemėje užkasti 43 paketai, kvaišalų vertė siekia 200 tūkst. eurų

2026-10-19 14:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-19 14:30
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Uostamiesčio pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo, įtarimai pareikšti penkiems asmenims, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Narkotikai, asociatyvi nuotr. (nuotr. Policijos)
GALERIJA (11)

Uostamiesčio pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo, įtarimai pareikšti penkiems asmenims, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

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Tyrimo metu įvairiose Lietuvos vietovėse rasti dideli narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai. Įtarimai pareikšti 22, 23, 25 ir 27 metų vyrams bei 25 metų moteriai.

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Ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų vasarį gavus duomenų apie internetinėje programoje platintas narkotines ir psichotropines medžiagas. Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, o vėliau gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės ar psichotropinės medžiagos, koordinates.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Klaipėdoje gyvenančių 25 metų vyro bei 25 metų moters namuose pareigūnai gegužę atliko kratą, kurios metu rado apie 76 gramus kanapių dervos, apie 24 gramus kokaino, elektronines svarstykles bei kitus tyrimui reikšmingus daiktus.

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Tolesnio tyrimo metu dar pas kitus tris asmenis liepos mėnesį Palangoje bei Šiauliuose atliktų kratų metu rasta apie 79 gramus kanapių, apie 4 gramus kokaino, 42 elektroninės cigaretės su psichotropine medžiaga THC, taip pat vakuumavimo aparatai, elektroninės svarstyklės bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai.

Tęsdami tyrimo veiksmus, pareigūnai Klaipėdoje, Klaipėdos, Kauno bei Šiaulių rajonuose atrado narkotinių ir psichotropinių medžiagų slėptuves. Jose iš viso rasti ir paimti 43 žemėje užkasti vakuumuoti paketai su narkotinėmis medžiagomis.

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Iš viso tyrimo metu rasta ir paimta apie 2,7 kilogramo narkotinių medžiagų. Paimtų kvaišalų vertė nelegalioje rinkoje gali siekti 200 tūkst. eurų.

Visiems asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, taip pat dėl neteisėto disponavimo dideliu ir labai dideliu jų kiekiu.

22 metų įtariamajam buvo paskirtas suėmimas, kuris vėliau pakeistas į užstatą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Kitiems keturiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės.

Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų.

Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

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