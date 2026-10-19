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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos policija atlieka tyrimą: 5 įtariamieji ir narkotikai už 200 tūkst. eurų

2026-10-19 13:44 / šaltinis: ELTA
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2026-10-19 13:44
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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo – tyrimo metu įvairiose Lietuvos vietovėse rasti dideli narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai. 

Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą dėl narkotinių medžiagų platinimo (nuotr. Policijos)
GALERIJA (12)

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo – tyrimo metu įvairiose Lietuvos vietovėse rasti dideli narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai. 

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Iš viso tyrimo metu rasta ir paimta apie 2,7 kg, įtariama, narkotinių medžiagų. Paimtų kvaišalų vertė nelegalioje rinkoje gali siekti 200 000 eurų.

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Įtarimai pareikšti penkiems asmenims – 22, 23, 25 bei 27 metų vyrams ir 25 metų moteriai, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas vasario mėn., gavus duomenų apie internetinėje programoje platintas narkotines ir psichotropines medžiagas. 

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Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, o vėliau gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės ar psichotropinės medžiagos, koordinates.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą dėl narkotinių medžiagų platinimo

Atlikdami tyrimo veiksmus, pareigūnai gegužės mėn. Klaipėdoje gyvenančių 25 metų vyrą bei 25 metų moters gyvenamojoje vietoje atliko kratą, per ją rasta ir paimta apie 76 gramai kanapių dervos, apie 24 gramai kokaino, elektronines svarstykles bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai.

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Tolesnio tyrimo metu dar pas tris asmenis – 22, 23 bei 27 metų vyrus, liepos mėn. Palangoje bei Šiauliuose atliktų kratų metu rasta ir paimta apie 79 gramai kanapių, apie 4 gramai kokaino, 42 elektroninės cigaretės su psichotropine medžiaga THC, taip pat vakuumavimo aparatai, elektroninės svarstyklės bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai.

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Tęsdami tyrimo veiksmus, pareigūnai Klaipėdoje, Klaipėdos, Kauno bei Šiaulių rajonuose atrado narkotinių ir psichotropinių medžiagų slėptuves. Jose iš viso rasti ir paimti žemėje užkasti vakuumuoti 43 paketai su narkotinėmis medžiagomis. Šiaulių rajone slėptuves patikrino ir jose užkastus paketus rado bei paėmė Šiaulių pareigūnai.

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Visiems asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, taip pat dėl neteisėto disponavimo dideliu ir labai dideliu jų kiekiu.

22 metų įtariamajam buvo paskirtas suėmimas, kuris vėliau pakeistas į užstatą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Kitiems keturiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės.

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Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų.

Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

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