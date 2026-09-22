Didelė avarija automagistralėje Vilnius–Kaunas: buvo eismas uždarytas, užsidegė 2 automobiliai

09:44 val. Kaišiadorių rajone, A1 kelyje, ties Jakštonių kaimu, susidūrė automobiliai „Volvo“, vairuojamas vyro (gimusio 1963 m.), „Volkswagen Transporter“, vairuojamas vyro (gimusio 1986 m.), „Škoda“,vairuojamas vyro (gimusio 1987 m.), ir „Volkswagen Polo“, vairuojamas vyro (giusio 1992 m.).
Eismo įvykio metu apgadintas kita kelio puse važiavęs automobilis BMW, vairuojamas vyro (gimusio 1985 m.).
„Škoda“ vairuotojas ir keleivis (gimęs 1991 m.) bei „Volvo“ keleivė (gimusi 1954 m.) dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Didelė avarija kelyje Vilnius–Kaunas
Kaip portalui tv3.lt nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, ugniagesiams pranešta, kad vienas žmogus po avarijos guli ant žemės.
Atvykus ugniagesiams buvo susiformavusios didesnės automobilių spūstys, degė vienas automobilis. Nukentėjęs žmogus jau buvo įkeltas į medikų automobilį.
Gaisras 10:05 likviduotas.
Ugniagesiai atjungė dvejų automobilių akumuliatorius.
Eismas Vilnius-Kaunas buvo laikinai uždarytas. 11:40 policija pranešė, kad eismas viena juosta atnaujinamas.
Policija skelbia, kad avarijos metu užsidegė du automobiliai.
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Visas kelias laisvas, o susimetę į vieną viens po kito eilutę lekia 130 km gfeičiu.
,nežinau kas vairuotojų galvoje,nesubrendėliai,matomai turi diagnozę,kuri išryškėja ,kai sėda prie vairo.