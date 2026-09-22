Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didelė avarija automagistralėje Vilnius–Kaunas: buvo eismas uždarytas, užsidegė 2 automobiliai

Papildyta 12:21
2026-09-22 10:23 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
2026-09-22 10:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienio rytą automagistralėje A1 susidūrė keturios transporto priemonės, po avarijos kilo gaisras.

Antradienio rytą automagistralėje A1 susidūrė keturios transporto priemonės, po avarijos kilo gaisras.

REKLAMA
23

09:44 val. Kaišiadorių rajone, A1 kelyje, ties Jakštonių kaimu, susidūrė automobiliai „Volvo“, vairuojamas vyro (gimusio 1963 m.), „Volkswagen Transporter“, vairuojamas vyro (gimusio 1986 m.), „Škoda“,vairuojamas vyro (gimusio 1987 m.), ir „Volkswagen Polo“, vairuojamas vyro (giusio 1992 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eismo įvykio metu apgadintas kita kelio puse važiavęs automobilis BMW, vairuojamas vyro (gimusio 1985 m.).

REKLAMA
REKLAMA

„Škoda“ vairuotojas ir keleivis (gimęs 1991 m.) bei „Volvo“ keleivė (gimusi 1954 m.) dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.

REKLAMA

(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Didelė avarija automagistralėje Vilnius–Kaunas: eismas uždarytas, užsidegė 2 automobiliai

Didelė avarija kelyje Vilnius–Kaunas

Kaip portalui tv3.lt nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, ugniagesiams pranešta, kad vienas žmogus po avarijos guli ant žemės.

Atvykus ugniagesiams buvo susiformavusios didesnės automobilių spūstys, degė vienas automobilis. Nukentėjęs žmogus jau buvo įkeltas į medikų automobilį.

Gaisras 10:05 likviduotas.

Ugniagesiai atjungė dvejų automobilių akumuliatorius.

Eismas Vilnius-Kaunas buvo laikinai uždarytas. 11:40 policija pranešė, kad eismas viena juosta atnaujinamas.

Policija skelbia, kad avarijos metu užsidegė du automobiliai. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Komentaras
Komentaras
2026-09-22 11:35
Vienoj krūvoj lėkimo pasekmė.
Visas kelias laisvas, o susimetę į vieną viens po kito eilutę lekia 130 km gfeičiu.
Atsakyti
Atsibuskime
Atsibuskime
2026-09-22 11:45
Kas cia nori padaryti 140 km/h? Su mazesniais greiciais vairuotojai nesusitvarko.
Atsakyti
Diagnozė?
Diagnozė?
2026-09-22 12:15
Bet koks greitis pavojingas ,jei nesilaikoma saugaus atstumo.Mėgsta važiuoti "ant ratų"
,nežinau kas vairuotojų galvoje,nesubrendėliai,matomai turi diagnozę,kuri išryškėja ,kai sėda prie vairo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų