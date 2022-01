Dešimtys vaikų po savaitgalio negrįžo į mokyklas, o kai kurios savivaldybės nusprendė testų į namus neduoti

Praėjusį penktadienį dalis šalies moksleivių iš mokyklos namo turėjo grįžti ne tik su namų darbais, bet ir su greitaisiais COVID-19 testais. Testai turėjo būti išdalinti tiems moksleiviams, kuriems pagal testavimo algoritmą testas turėjo būti atliktas savaitgalį.

Moksleiviai greitąjį testą turėjo pasidaryti sekmadienį, prieš grįždami į ugdymo įstaigas, kad pirmadienį klasėse susirinktų saugūs, nesergantys vaikai.

Antrasis testas per savaitę turės būti atliktas mokyklose, savaitei įsibėgėjus.

Nuo šiol visi moksleiviai, kuriems testas, pagal Operacijų vadovo (OV) sprendimą, turėtų būti atliktas savaitgalį, gaus testus į namus, kad tyrimą atlikti galėtų namie, rekomenduojama, paskutinę dieną prieš grįžtant į mokyklą.

REKLAMA

REKLAMA

Klaipėdos moksleivius testuos mokyklose, ne namie

Testais moksleivius aprūpinti ministerija nurodė savivaldybėms. Tačiau toli gražu ne visos savivaldybės nusprendė testus moksleiviams leisti neštis į namus.

Pavyzdžiui, Klaipėdos miesto savivaldybė nusprendė testų moksleiviams neduoti ir moksleivius geriau testuoti vos savaitei prasidėjus.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė aiškina, kad tokiu sprendimu savivaldybė siekia efektyviau naudoti testus ir užtikrinti gaunamą grįžtamąjį ryšį po testų atlikimo.

Nuspręsta, kad moksleiviai Klaipėdoje bus testuojami du kartus per savaitę – pirmadieniais ir ketvirtadieniais.

„Tokiu būdu mes iš karto vietoje matome, kam teigiamas, kam neigiamas rezultatas, su kuo dirbti toliau, kaip užkirsti kelią tolimesniam plitimui. Testuojant savaitgalį mes nesame tikri, kad gausime visus rezultatus ir galėsime greitai veikti“, – tv3.lt sako J. Grubliauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Specialistė teigia, kad pirmadienį greitaisiais testais buvo rasta užsikrėtimų, tačiau tikslaus skaičiaus pasakyti biuras kol kas negali. Teigiamus atvejus dar turės patvirtinti PGR tyrimai.

„Kol nėra teigiamo PGR tyrimo, yra izoliuojamas vaikas, klasė nėra izoliuojama, nes izoliacijai nėra pagrindo. Reikia laukti, kada bus gautas teigiamas PGR tyrimas. Mes tikslius duomenis stengiamės turėti kartą per savaitę, tačiau juos seka atskiros mokyklos“, – aiškina J. Grubliauskienė.

Pasak J. Grubliauskienės, praėjusią savaitę buvo atlikta apie 16 tūkst. greitųjų testų. 58 vaikai gavo teigiamus atsakymus, 17 iš jų jau atlikto PGR tyrimus. Buvo patvirtinta 16 užsikrėtimų.

„Sirgimo skaičiai auga visose tikslinėse grupėse. Pavyzdžiui, mokyklose sergančių yra 229 moksleiviai, 20 pedagogų, šeši kiti darbuotojai. Po turėto kontakto kas dvi dienas testuojasi 31 klasė. 40 mokinių pasirinko saviizoliaciją, nesutiko testuotis kas dvi dienas. Taip pat po turėto kontakto testuojasi 27 darbuotojai“, – naujausius savaitės pradžios duomenis aptaria J. Grubliauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Klaipėdos miesto savivaldybėje yra beveik 21 tūkst. moksleivių.

Duoda testus į namus, bet testuoja ir grįžusius į mokyklas

Panevėžio savivaldybėje moksleiviai testuojami tris–keturis kartus per dvi savaites. Panevėžio savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Audronė Bagdanskienė sako, kad įsigaliojus pakeitimams dėl testavimo, tų mokyklų, kurių moksleiviai buvo testuoti tris kartus per dvi savaites, buvo paprašyta testavimą suintensyvinti ir moksleivius testuoti bent du kartus per savaitę.

„Testus dalijame savaitėmis, išdalinta tikrai labai daug – 30 tūkst. Praeitą savaitę panaudota virš 14 tūkst. testų. Testuojasi daugiau negu 71 proc. mūsų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Šiandien sergančių mokinių turime 94“, – tv3.lt informuoja A. Bagdanskienė.

Nors praėjusį penktadienį daliai savivaldybės moksleivių buvo išdalinti testai, pirmadienį grįžę į klases moksleiviai vis tiek buvo testuojami.

„Davėme tiems, kas pageidavo, bet įspėjome, kad pirmadienį jie vis tiek bus testuojami. Mes pagal OV sprendimą, testuojame pirmadieniais. Darėte namuose, ar ne, vis tiek testuojame. Kas norėjo, tie gavo testus“, – aiškina A. Bagdanskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Panevėžio moksleivių testai lauks ketvirtadienį. Penktadienį testus į namus galės pasiimti tie, kas nesitestuoja periodiškai, bet sutiktų testuotis namie, taip pat tie, kuriems pagal testavimosi kas 48 val. algoritmą testavimo diena bus savaitgalį.

Specialistė sako, kad sergamumo rodikliai savivaldybės ugdymo įstaigose yra vertinami kaip maži. Šiuo metu saviizoliacijoje nėra nei viena klasė.

„Baisių ir didelių protrūkių tikrai neturime. Tie, kurie saviizoliavosi, izoliuojasi, turime ir pedagoginių, ir nepedagoginių darbuotojų, kurie testuojasi. Taip pat turime nemažai kas 48 val. besitestuojančių nedidelės rizikos sąlytį turėjusių moksleivių.

Galime pasidžiaugti, kad turime nemažai pasiskiepijusių moksleivių. Ypač gimnazistų – labai džiaugiamės skaičiais“, – kalba A. Bagdanskienė.

Statistikos departamento duomenimis, Panevėžio mieste yra paskiepyta 36,8 proc. 12–15 m. amžiaus grupei priklausančių ir 2,7 proc. 5–12 m. amžiaus vaikų.

REKLAMA

REKLAMA

Panevėžio rajone yra apie 9,5 tūkst. moksleivių.

Greitieji testai jau aptiko kelias dešimtis užsikrėtimų

Kauno mieste į klases po savaitgalio negrįžo virš 20 moksleivių, kuriems savaitgalį atlikti greitieji antigeno testai parodė teigiamą rezultatą. Dabar šie moksleiviai izoliuojasi ir turės atlikti PGR tyrimus.

Kauno savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Milda Labašauskaitė informuoja, kad visi 20 moksleivių nėra tarpusavyje susiję, yra iš skirtingų mokyklų ir klasių – užsikrėtimai pavieniai.

Kauno mieste yra 82 ugdymo įstaigos. Iš jų greitaisiais antigeno testais moksleivius periodiškai testuoja 55 įstaigos. Dar 27 ugdymo įstaigos atlieka COVID-19 tyrimus kaupinių metodu.

„Testavimo periodiškumas yra trys–penkios paros. Vienos mokyklos nusprendė, kad periodiškumą išlaikys mokykloje, tarkime, testuojant pirmadienį ir penktadienį. Kitos mokyklos nusprendė, kad bus testuojama trečiadienį ir sekmadienį. Vadinasi, nebūtinai visos mokyklos testuotis tik sekmadienį.

REKLAMA

REKLAMA

Geras sprendimas išlaikyti periodiškumą ir užkirsti kelią mokiniui ateiti į mokyklą turint teigiamą testo rezultatą. Tai veikia kaip rėtis, galima „išgaudyti“ dalį atvejų“, – tv3.lt sako M. Labašauskaitė.

Specialistė pabrėžia, kad rezultatai priklauso nuo to, kaip grietieji testai yra atliekami, ar jie atliekami sąžiningai, tad žmogiškojo faktoriaus išvengti sunku.

„Mes duodame kreditą žmonių sąmoningumui ir galvojame, kad mūsų įstaigas lanko sąmoningų tėvų vaikai. Tikimės, kad jeigu testą nešasi namo, jį sąžiningai ir atlieka“, – aiškina M. Labašauskaitė.

Testuotis leidžiama visiems norą tai padaryti išreiškusiems Kauno moksleiviams. Rekomenduojama, kad po persirgimo ar skiepo būtų praėję bent 90 dienų.

Kauno miesto savivaldybėje yra 36 tūkst. moksleivių, lankančių privačias ar valstybines mokyklas.

Testai prisideda prie saugumo

Vilniaus miesto savivaldybė nurodo, kad greituosius antigeno testus siekiama išdalinti kiek įmanoma daugiau moksleivių. Kiekvienam moksleiviui duodama po vieną testą.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek moksleivių serga ar kiek moksleivių nesutinka periodiškai testuotis, savivaldybė pasakyti negali.

„Džiaugiamės, kad testai dalijami į namus ir tėvai gali padėti vaikams pasitikrinti bei po savaitgalio grįžti sveikiems į mokyklas. Testavimo rezultatus fiksuoja mokyklos jų nustatyta tvarka, t.y. tėvai informuoja mokyklas. Savivaldybė tokių duomenų nerenka“, – tv3.lt komentuoja vyriausioji administracijos patarėja Alina Kovalevskaja.

Viso savivaldybės pavaldumo, privačių ir ministerijai pavaldžių mokyklų mokinių skaičius Vilniuje yra 78 296.

Ragina susimąstyti

Nesvarbu, ar savivaldybės priėmė sprendimą testus vaikams leisti neštis namo, ar nusprendė vaikus testuoti mokyklose, dėl vieno sutaria visos savivaldybės – testuoti vaikus reikia.

„Nepriklausomai nuo to, kaip keisis teisės aktai ir OV sprendimai, žmonės pirmiausia turi galvoti, kad reikia išlikti sąmoningiems. Jeigu jaučiame, kad turime simptomus arba matome, kad vaikas yra abejotinos sveikatos būklės, riekėtų jų neleisti į ugdymo įstaigą ir nelaukti kol bus nustatytas teigiamas testas.

REKLAMA

REKLAMA

Reikėtų patiems priimti sprendimus, nevesti vaiko į įstaigą ir vesti testuotis, kad viruso neplatintų. Sąmoningumas yra pirmiausia“, – sako Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro vadovė J. Grubliauskienė.

Pasak Panevėžio savivaldybės atstovės A. Bagdanskienės, greitieji testai yra veiksmingi ir padeda užkirsti kelią galimiems protrūkiams, tai įrodyta ir praktikoje. Pasitaiko atvejų, kai greitaisiais testais ir po jų sekančiais algoritmais užkertamas kelias viruso išplitimui. Vis dėlto dalis tėvų to nesupranta ir toliau priešinasi vaikų testavimui mokyklose. Dalis tėvų netgi yra įsitikinę, kad testais vaikai yra žudomi.

„Viską darykime, kad tik nepereitume į nuotolinį ugdymą, kas yra baisu. Kad tik neuždarytų ir visi vaikai galėtų likti kontaktiniame ugdyme tiek, kiek galima ilgiau. Moksleiviams nuotolinis ugdymas tikrai ne į gera“, – pastebi A. Bagdanskienė.

Kiekvieną penktadienį – testai į namus

Portalas tv3.lt primena, kad siekiant išvengti didelių COVID-19 protrūkių šalies ugdymo įstaigose ir toliau tęsti kontaktinį ugdymą, nuo šiol kiekvieną penktadienį bendrojo ugdymo ir pirminio profesinio mokymo mokiniams penktadieniais bus dalijami savikontrolės testai.

REKLAMA

REKLAMA

„Norime mokyklas išlaikyti atviras ir kiek įmanoma saugias. Greitieji antigeno testai padeda identifikuoti sergančiuosius ir užkirsti kelią protrūkiams mokyklose. Savaitgaliais namuose atliekami testai pridės dar vieną saugiklį – pirmadieniais į mokyklas grįš tik sveiki vaikai. Labai raginame tėvus testuoti vaikus ar leisti atlikti testus patiems vaikams, kad virusas kuo mažiau plistų mokyklose. Kartu prašau savivaldybių vadovų pasirūpinti, kad testus vaikai gautų jau šį penktadienį“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Savikontrolės tyrimai ugdymo įstaigose atliekami kas 3-4 dienas, todėl mokiniai testuojasi du kartus per savaitę. Įsigaliojus pakeitimams, mokiniai vieną iš šių testų galės atlikti namuose prieš grįžtant į ugdymą po savaitgalio, antruosius testus bus galima atlikti savaitei įsibėgėjus.

Testai į namus savaitgaliams taip pat bus dalijami ir kaupinių metodu testuojamiems vaikams. Be to, testai galės būti dalijami ir tiems mokiniams, kurių tėvai dar nėra pasirašę sutikimo testuoti vaikus ugdymo įstaigose. Tikimasi, jog tėvai pasirūpins, kad vaikai atliktų testus. Mokiniams savikontrolės testus rekomenduojama atlikti sekmadienį, prieš grįžimą į ugdymo procesą.

REKLAMA

REKLAMA

Savikontrolės testai mokiniams į namus jau buvo dalijami prieš rudens ir žiemos atostogas.

Profilaktiškai testuotis kartu su mokiniais, o ne tik tada, kai fiksuojamas ligos atvejis klasėje, nuo šiol bus rekomenduojama ir to pageidaujantiems ugdymo įstaigų darbuotojams.

Testuotis nereikia mokiniams ir mokytojams, kurie COVID-19 liga sirgo mažiau nei prieš 90 dienų ir liga buvo diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.

Kaip rodo Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenys, teigiami greitųjų antigeno testų rezultatai dažniausiai patvirtinami ir PGR testų rezultatais. Tai reiškia, kad greitųjų antigeno testų rezultatai yra pakankamai patikimi – teigiami testai retai būna klaidingi.

Pakeitimus reglamentuojantis sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimas įsigalioja nuo sausio 13 d.