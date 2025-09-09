Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl pokyčių valdančiojoje daugumoje Norkienė atsisakė pirmininkauti Etikos ir procedūrų komisijai

2025-09-09 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 15:40

 Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė antradienį atsisakė pirmininkauti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdžiui. Toks sprendimas buvo priimtas, siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl pirmininkavimo teisėtumo, mat naujoje Seimo sesijoje jos vadovaujama frakcija jau bus valdančiųjų gretose, o parlamento etikos sargams privalo vadovauti parlamentinės mažumos atstovas. 

Aušrinė Norkienė (Fotobankas)

 Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė antradienį atsisakė pirmininkauti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdžiui. Toks sprendimas buvo priimtas, siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl pirmininkavimo teisėtumo, mat naujoje Seimo sesijoje jos vadovaujama frakcija jau bus valdančiųjų gretose, o parlamento etikos sargams privalo vadovauti parlamentinės mažumos atstovas. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Statutas numato keletą dalykų ir mes galime apie tai diskutuoti, bet mano prašymas bus pagal Statuto 52 straipsnio 2 dalį – aš pavedu pavaduotojai Lilijai Vaitiekūnienei toliau vadovauti šiandienos posėdžiui. Dalyvausiu (posėdyje – ELTA) tik kaip komisijos narė“, – posėdžio pradžioje kalbėjo A. Norkienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie komisijos nariai tikino, jog pagal Seimo statuto nuostatas A. Norkienė vis dar gali pirmininkauti etikos sargams, kadangi dar nėra patvirtinta naujoji Vyriausybė. Vis dėlto, parlamentarė vadovavimą antradienį vykusiam posėdžiui patikėjo savo pavaduotojai Lilijai Vaitiekūnienei. 

REKLAMA

„Aš manau, kad pagal statutą aš turiu visą teisę dar šiandieną pirmininkauti (…), bet kad nuimčiau visas abejones, aš tikrai paprašysiu gerbiamos Lilijos toliau pirmininkauti“, – teigė ji. 

Etikos ir procedūrų komisija yra nuolatinė Seime veikianti komisija. Seimo dauguma iš jai nepriklausančių parlamentarų siūlo 5  kandidatus į komisijos narius. Kitus 6 kandidatus iš Seimo daugumos siūlo parlamentinei mažumai priklausantys parlamentarai.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo Statutas numato, kad iš komisijos narių parlamentas patvirtina komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis parlamentaras, pirmininko pavaduotoju – Seimo daugumos atstovas.

Iki šiol komisijai pirmininkavo A. Norkienė, jos pavaduotojos pareigas ėjo L. Vaitiekūnienė. 

Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą. Etikos sargai nagrinėja etikos pažeidimus, svarsto kilusius parlamentarų konfliktus ir, jeigu reikia, pateikia išvadas Seimui, Seimo pirmininkui ar Valdybai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų