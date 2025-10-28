Dėl miškų – ūkio atstovų susitikimas su premjere

Susitikime planuojama aptarti kompetencijų sektorių kuruojančiose institucijose didinimą ir miškų ūkio, medienos perdirbimo bei baldų pramonės konkurencingumo užtikrinimą, pranešė organizacija.
Be to, bus kalbama apie aplinkosauginių iniciatyvų derinimą su privačių miško ir žemės savininkų teisėmis bei siūlomas priemones miškų ūkyje ir jų poveikį gamtai, ekonomikai, biudžetui.
Taip pat organizacijų vadovai su premjere aptars valstybės įsipareigojimus kompensuoti nuostolius dėl ūkinės veiklos ribojimų.