TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl miškų – ūkio atstovų susitikimas su premjere

2025-10-28 06:26 / šaltinis: BNS
2025-10-28 06:26

Miškų ūkio rūmų atstovai antradienį susitiks su premjere Inga Ruginiene aptarti Lietuvos miškų politiką. 

Dėl miškų – ūkio atstovų susitikimas su premjere (nuotr. stop kadras)

Miškų ūkio rūmų atstovai antradienį susitiks su premjere Inga Ruginiene aptarti Lietuvos miškų politiką. 

0

Susitikime planuojama aptarti kompetencijų sektorių kuruojančiose institucijose didinimą ir miškų ūkio, medienos perdirbimo bei baldų pramonės konkurencingumo užtikrinimą, pranešė organizacija.

Be to, bus kalbama apie aplinkosauginių iniciatyvų derinimą su privačių miško ir žemės savininkų teisėmis bei siūlomas priemones miškų ūkyje ir jų poveikį gamtai, ekonomikai, biudžetui.

Taip pat organizacijų vadovai su premjere aptars valstybės įsipareigojimus kompensuoti nuostolius dėl ūkinės veiklos ribojimų.

