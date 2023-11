Dar trys kaltinamieji riaušių byloje nubausti 300 eurų baudomis už neatvykimą į teismą

Teisėja Zina Vilnienė paskelbė, kad baudos skiriamos už neatvykimą be pateisinamos priežasties į lapkričio 22 dienos posėdį. Jos skirtos Aurelijui Duobliui, Sigitai Repšytei ir Sajatui Tomejanui.

Iš viso teismas už neatvykimą į posėdžius jau yra skyręs baudas apie 30-čiai kaltinamųjų.

Teisėja taip pat paskelbė, kad per pertrauką buvo gauti prašymai dėl kai kurių kaltinamųjų bylų išskyrimo, šis prašymas nebuvo patenkintas, nes, teisėjų vertinimu, nagrinėti visą bylą, neišskyrus jos į atskiras, yra operatyviau.

Teisme taip pat paskelbta, kai kurie kaltinamieji iš dalies atlygino ieškinius.

Per posėdžius Vilniaus miesto apylinkės teismas apklausia per 2021 metų rugpjūtį per riaušes prie Seimo nukentėjusius Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir Vilniaus apskrities policijos pareigūnus.

Nukentėjusiais pripažinti 25 pareigūnai, daugiausia – VST darbuotojai. Pasak teismo, jau apklausta didžioji dalis nukentėjusiųjų.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Trečiadienį teismui liudija per riaušes plyta į pakaušį sužalota Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėja Ilga Silko.

„Jie elgėsi agresyviai, bandė mus provokuoti. Plytų daug krito. (...) Gavau plytgaliu ir išvažiavau į ligoninę. Mačiau apie 50 plytgalių man krenta tiesiai į galvą. Aš norėjau išvengti smūgio, spėjau galvą pasukti, kad nesužalotų veido“, – sakė nukentėjusioji, apie įvykius prie Seimo pasakojusi su ašaromis akyse.

„Tikrai labai skausmingai išgyvenau, ramiai negaliu apie tai kalbėti, man visą laiką grįžta emocijos“, – kalbėjo ji.

Moteriai buvo diagnozuotas galvos sutrenkimas, o grįžusi namo ji tvirtino pamačiusi, kad neturi priekinio danties, po įvykio pradėjo trupėti kiti dantys.

Ji pasakojo, kad tris mėnesius po įvykio buvo visiškai nedarbinga, negalėjo sportuoti, jautusi bejėgiškumą, išgąstį.

„Prieš kiekvieną teismą kankina nemiga, mačiau, kaip su kolega praeitą posėdį buvo elgiamasi. Noriu, kad greičiau viskas baigtųsi“, – sakė I. Silko.

Bylos duomenimis, pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymi, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, riaušių metu kai kurie asmenys tai ir darė, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.

Kaltinimai dėl riaušių pareikšti 87 asmenims.