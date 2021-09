COVID-19 veržiasi didžiojoje šalies dalyje: „geltonųjų“ savivaldybių teliko dvi, o „juodųjų“ skaičius – dviženklis

COVID-19 žemėlapyje liekant vis mažiau geltonos spalvos dominuoti ima raudonų ir vis daugiau juodų zonų. Vertinant 7 dienų savaitinį atvejų pokytį didžiojoje dalyje savivaldybių pandemija veržiasi ir tik 14-oje (iš 60 esamų) slopsta.

Blogiausia situacija pagal naujų užsikrėtimų skaičių 100 tūkst. gyventojų išlieka Rietave, čia minimas rodiklis yra 1,393.

Toliau juodajai zonai priklausančios savivaldybės išsidėsto taip: Plungės r., Klaipėdos miestas, Telšių, Šilutės, Joniškio rajonai, Palanga, Kretingos, Skuodo, Klaipėdos rajonas, Alytaus miestas.

Kitos savivaldybės – Šakių ir Jurbarko rajonų – į D zoną patenka pagal teigiamų tyrimų procentinę dalį.

Primenama, kad „juodoji“ zona reiškia, kad sergamumas savivaldybėse per pastarąsias 14 dienų viršijo 500 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas viršijo 10 proc.

Šalia juodosios zonos ribos jau yra Utenos rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės.

Bendras 14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 394,3 atvejo, o septynių dienų teigiamų diagnostinių testų dalis kiek sumažėjo ir siekia 6,10 procento.

Tuo metu „geltonųjų savivaldybių teliko dvi – Raseinių ir Kupiškio r. savivaldybės.

Praėjusią parą nustatyti 889 atvejai

Primenama, kad lietuviška spalvų sistema patvirtinta šių metų vasarį kaip karantino atlaisvinimo planas. Anksčiau su šiais spalviniais rodikliais buvo siejami konkretūs suvaržymai ir atlaisvinimai, tačiau šiuo metu griežtesnės priemonės siejamos pirmiausia su ligoninių užimtumu. Iš pradžių buvo numatyta, kad nauji ribojimai laukia lovų užimtumui pasiekus 250–300.

Šiuo metu lovų užimtumas jau siekia gerokai didesnius skaičius. Ligoninėse nuo COVID-19 šiuo metu gydomi 857 žmonės, 85 iš jų – reanimacijoje. Žmonių ligoninėse, lyginant su ankstesne para, padaugėjo dešimčia.

Per praėjusią parą nustatyti 889 nauji COVID-19 atvejai, mirė penki žmonės, rodo antradienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Per parą mirė vienas vyresnis nei 50-ies žmogus, po du per 60-imt ir per 80-imt metų žmones. Pilnai paskiepytas iš jų buvo tik vyresnis nei 50 metų žmogus.

Šalyje per praėjusią parą atlikti 10 tūkst. 240 molekuliniai (PGR) ir 12 tūkst. 480 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 309 tūkst. 855 žmonės, iš jų tebeserga 9372.

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso mirė 4721 žmogus, iš jų pilnai paskiepyti buvo 59. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9479 mirtys.

Įsigaliojo nauji ribojimai

Rugsėjo 13-ąją, pirmadienį, šalyje įsigalioja apribojimai galimybių paso neturintiems asmenims. Jiems užveriamos didelės parduotuvės, taip pat kavinės, barai, grožio salonai, dideli renginiai ir pasilinksminimo vietos.

Nuo rugsėjo 13 d., visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Ribojimų išvengs nuo COVID-19 pilnai pasiskiepiję asmenys, taip pat tie, kurie įgijo imunitetą persirgę koronavirusu arba turintys per pastarąsias 48 val. atliktą neigiamą PGR testą arba greitąjį antigeno tyrimą. Apribojimai netaikomi ir vaikams iki 16 metų. Kaip ir iki šiol, tyrimai galimybių pasui gauti išlieka mokami.

