Čmilytė-Nielsen prakalbo apie pasirengimą rugsėjo 10 d. mitingui: „Viskas gerai“

Pasak Seimo pirmininkės, susitikimo metu išklausyti specialistų vertinimai apie vykusį mitingą.

„Išklausėme vertinimus apie kai kurių Seimo narių dalyvavimą tuose įvykiuose, tam tikrus veiksmus pasirengimo rugsėjo 10 d.“ – spaudos konferencijoje sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Kol kas, pasak Seimo pirmininkės, nesvarstoma rengti apkaltą nei vienam Seimo nariui.

„Vyksta ikiteisminiai tyrimai, teisėsaugos darbas, būtų išmintinga palaukti išvadų“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Kol kas neturima duomenų, kad Seimo nariai ruoštųsi dalyvauti rugsėjo 10 d. mitinge.

Viešai matyta, kad protesto metu prie Seimo vaikščiojo kai kurie Seimo nariai, dalyvavo proteste. Paklausta, ar yra gavusi informacijos apie parlamentarų ryšius su mitinguotojais, Seimo pirmininkė sako, kad išgirsta informacija prasilenkia su moraliniais reikalavimais.

„Informacija, kurią išgirdau, mano galva, prasilenkia su bet kokiais moraliniais reikalavimais ar tuo, ko būtų galima tikėtis iš Seimo narių. Tačiau teisinę dalį turėtų vertinti teisėsauga“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Seimo pirmininkė sako nenorinti pateikti savo vertinimo.

Ruošiasi naujam mitingui

Netrukus Seimo pirmininkė turėtų susitikti su Šeimų sąjūdžio atstovais.

„Susitikimo formatas buvo aptartas derinant jį raštu, ateis trys Šeimų sąjūdžio atstovai ir susitikimas vyks Seimo centriniame kiemelyje, kadangi visi trys atstovai neturi galimybių paso ar analogiško dokumento, kuris leistų įeiti į Seimo rūmus“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Kalbama, kad Šeimų sąjūdžio atstovai gali norėti filmuoti susitikimą su Seimo pirmininke ir vaizdo įrašu dalintis savo grupėse socialiniuose tinkluose. V. Čmilytė-Nielsen sako, kad paprastai tokie susitikimai nėra filmuojami.

Artėjant rugsėjo 10 d. mitingui, planuojama, akmenimis klota aikštelė prie Seimo turėtų būti tvarkoma.

„Datų negaliu tiksliai pasakyti, tačiau apie tai svarstoma jau kurį laiką. Sprendimai bus priimti artimiausiu laiku, vertinant ir Seimo kanceliarijos galimybes“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

V. Čmilytė-Nielsen pasiruošimą būsimam mitingui vertina gerai.

„Tarnybos pristatė savo matymus, viskas gerai“, – sako Seimo pirmininkė ir priduria, kad neturi informacijos, ar tarnybos ir rugsėjį vyksiančiame mitinge įžvelgia riaušių grėsmę.

Rugsėjo 10 d. planuojamo mitingo metu Seimas bus apjuostas tvora.

„Daugiau reikėtų teisėsaugos klausti komentarų, mes kalbėjome bendrais bruožais“, – sako Seimo pirmininkė.

Vykstantys protestai Seimo darbotvarkės, pasak V. Čmilytės-Nielsen, nekeičia.

„Turime daug svarbių klausimų – biudžeto svarstymas, su migracija susiję klausimai. Darbotvarkė, kokia buvo planuojama, tokia ir lieka. Šiomis dienomis Seimo frakcijos siunčia savo siūlymus, Vyriausybė yra registravusi savo projektus. Darbas eina įprasta vaga“, – teigia Seimo pirmininkė.

Seimo vadovybė aptaria riaušių pamokas, tarsiasi dėl rugsėjo 10-osios mitingo

Seimo vadovybė penktadienį aptarė prie parlamento rūmų vykusių riaušių pamokas ir pasirengimą rugsėjo 10-ąją planuojamam mitingui.

V. Čmilytė-Nielsen iš pradžių dalyvavo neformaliame Seimo valdybos narių pasitarime.

Popiet Seimo vadovybės nariai ketina susitikti su rugpjūčio 10 d. per riaušes prie Seimo nukentėjusiais pareigūnais.

Anksčiau šią savaitę V. Čmilytė-Nielsen lankėsi Policijos departamente ir Viešojo saugumo tarnyboje padėkoti pareigūnams už jų darbą per mitingą, virtusį riaušėmis, šio mėnesio pradžioje.

Trys pareigūnai buvo patekę į gydymo įstaigas

Per riaušes prie Seimo rugpjūčio 10 d. nukentėjo 18 pareigūnų. Kaip po protesto sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, trys jų buvo patekę į gydymo įstaigas. Buvo tokių, kam prireikė ir operacijos.

„Aš džiaugiuosi bent tiek, kad žmonės po operacijos, atliktų procedūrų galėjo grįžti namo. Bet tai rodo, kad yra rimta, labai rimta, buvo inicijuotos riaušės, ne šiaip nuomonės ar pozicijos išreiškimas“, – apie tai rugpjūčio 11 d. pranešė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla per tądien surengtą spaudos konferenciją sakė, kad visi policininkai rimtų sužeidimų nepatyrė, jie gydėsi ambulatoriškai, sunkesnius sužeidimus patyrė VST pareigūnai.

Viešojo saugumo vadas Ričardas Pocius teigė, kad iš viso sužaloti šeši tarnybos darbuotojai. Keturis antradienį išvežė greitoji pagalba: vienam nustatyti lengvi plaštakos sužalojimai, kitam nuo akmenų skilo kojos kaulas, dar vienas kontūzytas per sprogimą, ketvirtajam per sprogimą sužalotos kojos. Dar du pareigūnai rytą po riaušių kreipėsi dėl ašarinių dujų poveikio.

Be to, per riaušes buvo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Požėla: riaušių prie Seimo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai

Po riaušių prie Seimo buvo pradėti iš viso trys ikiteisminiai tyrimai, sako generalinis policijos komisaras R. Požėla.

„Kalbant apie tai, kas įvyko rugpjūčio 10 dieną, noriu patikslinti, kad iš esmės dėl šitų įvykių yra pradėtas ne vienas, o trys ikiteisminiai tyrimai“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė jis.

„Aišku, pagrindinis ikiteisminis tyrimas yra riaušių tyrimas, po to sekė dar vienas tyrimas dėl neteisėtu būdu renkamų duomenų pareigūnų atžvilgiu ir dar vienas ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas tą pačią dieną dėl neteisėtų narkotinių medžiagų disponavimo“, – pridūrė R. Požėla.

Pasak jo, įtarimai yra pareikšti „apie 30 asmenų“. Komisaras akcentavo, jog nė vienam iš jų įtarimai nėra panaikinti, kiekvieno įtariamojo atžvilgiu taikomos tam tikros kardomosios priemonės.

„Turbūt visi žinote, kad vienas ar keli piliečiai tokią iniciatyvą parodė, kad už tam tikrą piniginį atlygį prašome teikti tų pareigūnų, kurie dalyvavo aktyvioje fazėje, duomenis“, – priminė R. Požėla.

„Tuo taikiniu bandoma padaryti žmones, kurie vykdė įsakymus, vykdė komandas ir veikė teisės aktų nustatyta tvarka“, – kalbėjo jis.

Pasak generalinio komisaro, „tam tikra asmenų grupė, matyt, dar artimoje ateityje sulauks mūsų dėmesio“.

Apie 5 tūkst. žmonių rugpjūčio 10 dieną buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.

Ikiteisminiame tyrime dėl riaušių įtarimų iš viso sulaukė 31 asmuo, byloje taip pat yra 21 nukentėjusysis. Pirmadienį pranešta, jog ikiteisminiame tyrime buvo paleisti devyni iš dešimties anksčiau suimtų asmenų.