Buvusios „Švyturio“ alaus daryklos teritorijoje kursis licėjus

Klaipėdos licėjaus teigimu, naujoje įstaigoje galės mokytis 600 mokinių, dirbs apie 160 mokytojų ir kitų specialistų.
„Atnaujiname ir plečiame infrastruktūrą, kad kiekvienam ugdymo etapui būtų skirtos jo poreikiams pritaikytos erdvės. (...) Norime, kad naujasis pastatas būtų ne tik kokybiško ugdymo vieta, bet ir saugi, gyva bei įkvepianti bendruomenės erdvė“, – pranešime sakė Klaipėdos licėjaus valdybos pirmininkė ir ugdymo vadovė Regina Kontautienė.
Buvusios „Švyturio“ alaus daryklos teritorijoje kursis Klaipėdos licėjus
Kaip teigiama pranešime, naujasis pastatas iškils greta Danės upės, Kultūros fabriko, sporto infrastruktūros ir naujų gyvenamųjų kvartalų.
„Baigę pirmąjį buvusios „Švyturio“ daryklos konversijos etapą ir planuodami tolesnę projekto plėtrą, ugdymo įstaigos idėją įvertinome kaip natūralų ir prasmingą kitą žingsnį“, – sakė „Techfabriko“ direktorius Paulius Naujokas.
5,3 tūkst. kv. metrų ploto patalpose Bangų gatvėje iki 2027-ųjų rugsėjo bus įrengti 34 kabinetai, laboratorija, biblioteka, amfiteatras, sporto salė ir baseinas. Lauke planuojamos sporto, žaidimų ir bendruomenės veiklų erdvės, o iš kitų miestų ar užsienio atvykstantiems mokiniams šalia planuojama pasiūlyti apgyvendinimą.
„Nors baseino ir stadiono įrengimas iš pradžių atrodė itin ambicingi, kartu su projektuotojais ir ekspertais radome būdų šiuos sumanymus įgyvendinti“, – pridūrė P. Naujokas.
Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Bangų gatvėje esančius statinius „Techfabrikas“ valdo nuo 2021 metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.