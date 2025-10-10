Braškanti koalicija Seime: prabilo apie naują socdemų norą dėl ministerijos

„Tik su keliais (merais – ELTA) teko pabendrauti – su Akmenės ir su dar vienu kolega. Jie vis tik linkę išlaikyti stabilumą, panašią kompoziciją, galbūt svarstant apie Kultūros ministerijos perėmimą į socdemų rankas“, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
Anot jo, laikomasi nuomonės, kad radikalūs pokyčiai koalicijos viduje gali destabilizuoti situaciją.
„Galvoja, kad kažkoks radikalesnis remontas tą jūra plaukiantį (valstybės – ELTA) laivą gali ir nuskandinti“, – sakė socialdemokratų pirmininkas.
Politikas pridūrė, kad partiečių nuotaikos dėl koalicijos likimo greičiausiai paaiškės per šeštadienį įvyksiantį LSDP tarybos posėdį.
„Nuotaikas pamatysime rytoj“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Gintauto Palucko vadovautai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, jie Seime turi 82 mandatus.
Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė penktadienį LRT radijui pareiškė, kad jau kurį laiką yra pasiruošusi dirbti mažumos Vyriausybėje.
Robertas Duchnevičius: mažumos Vyriausybė būtų radikalu
Mažumos Vyriausybė būtų radikalus žingsnis, o opozicinių konservatorių jai žadama parama skamba juokingai, sako Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius.
„Man juokingai skamba, kai Laurynas Kasčiūnas bando čia parodyti, kad jau kažkur pavaidino demokratiją, nubalsavo ir palaikys Vyriausybės naująjį biudžetą konservatoriai. Tai nežinau, ką ten galima palaikyti“, – BNS penktadienį sakė R. Duchnevičius.
Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei ketvirtadienį pareiškus, kad ji pasiruošusi bet kokiam scenarijui, tarp jų – ir darbo mažumos Vyriausybėje, R. Duchnevičius sako, kad pastarasis scenarijus būtų „radikalus žingsnis“.
„Tas žingsnis gali lemti, kad nebus priimtas biudžetas, nesulauksi palaikymo. Nes, sakau, čia yra geradarių kai kuriose partijose, kur labai jau siūlosi, va ten, jeigu vieną išmesi, mes padėsime, bet netikiu aš tais dalykais“, – žurnalistams pažymėjo socdemas.
Taip jis kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumui ketvirtadienį paraginus socialdemokratus nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir formuoti naują ministrų kabinetą.
M. Sinkevičius: Nausėda dėl dalyvavimo Vyriausybės formavime nudegė pirštus
Aktyviai dalyvaudamas Ingos Ruginienės Vyriausybės formavime, prezidentas nudegė pirštus, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Todėl, svarsto politikas, valdančiąją daugumą vaikų darželiu išvadinęs šalies vadovas nusprendė trauktis iš šio proceso.
„Prezidentas, matyt, nudegė pirštus aktyviai dalyvaudamas Vyriausybės formavime (...). Aš manau, kad jis šiuo metu nori politinei daugumai palikti (Vyriausybės – ELTA) kompozicijos dėliojimo ir perdėliojimo bei veikimo konstitucinę laisvę“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė M. Sinkevičius.
„Jis pasakė, kad lyg ir atsiriboja ir nebevadovaus vaikų darželiui ar vaikų grupei... Mes, aišku, nesijaučiame vaikais, ne smėlio dėžėje čia veikiame, o valstybės klausimus sprendžiame. Sprendžiame ir spręsime atsakingai. Bent jau mes, socialdemokratai“, – pridūrė jis.
Šią savaitę reaguodamas į įtampas valdančiojoje koalicijoje, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė nenorintis būti „vaikų darželio auklėtoju“. Todėl, pasak jo, socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ patys turi nuspręsti, ar mato tolimesnį darbą kartu.
„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partijų“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė G. Nausėda.
