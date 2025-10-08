Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie kandidatą į kultūros ministrus: „Mistinis asmuo“

2025-10-08 21:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 21:36

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą savaitę gali paaiškėti  „aušriečių" kandidatas į kultūros ministrus. Socdemų lyderis viliasi, kad bus į pareigas pasiūlytas rimtas žmogus.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą savaitę gali paaiškėti  „aušriečių“ kandidatas į kultūros ministrus. Socdemų lyderis viliasi, kad bus į pareigas pasiūlytas rimtas žmogus.

2

„Aš žinau tik tiek, kad yra ketinimų kitą savaitę pasiūlyti, bent taip R. Žemaitaitis teigia, kad jis pasiūlys premjerei susitikti kitą savaitę su kandidatu. Mes to kandidato ar kandidatės vardo, pavardės nežinome. Tai yra mistinis asmuo, gal jis laikomas po 9 užraktais, kad apie jį kaip įmanoma mažiau informacijos būtų išviešinta“, – LRT televizijai trečiadienį sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LSDP pirmininkas vylėsi, kad visgi „aušriečiai“ pateiks kompetentingo asmens kandidatūrą į ministrus.

„Tikiuosi, kad tai, kaip sakyti, rimtas žmogus ir rimtas siūlymas, o ne kažkoks trolinimas, nes to trolinimo užtenka“, – pažymėjo M. Sinkevičius. 

ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra vienas iš koalicijos partnerių.

Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

