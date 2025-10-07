Sinkevičius abejoja, ar šią savaitę paaiškės kandidatas į kultūros ministrus

„Nežinau (galimo kandidato pavardės – ELTA), nes jos turbūt ir nėra pateiktos. Žiūrėkite, veiksmas yra koks: „Nemuno aušra“ teoriškai galėtų teikti premjerei Ruginienei pavardę. Mano žiniomis, niekas nėra pateikta, yra tam tikrų spekuliacijų“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Nežinau, ar tas pateikimas yra realus net šią savaitę. Manau, kad tam tikrų diskusijų bus ir mūsų partijoje. Ir čia geriau nepaskubėti ir nepakartoti dublio du“, – nurodė jis.
Socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras neabejoja – dabar vertinant potencialų kandidatą į kultūros ministrus, tiek ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, tiek prezidentas Gitanas Nausėda itin atidžiai vertins visas pretendento savybes.
„Girdime tą neramumą visuomenės sluoksniuose. Matome protestus. Tas negali būti ignoruojama ir, matyt, reikia vienaip ar kitaip reaguoti. Bet ką noriu patikinti, aš tiesiog manau, kad visi suprantame (...) – dabar naujajam, potencialiajam kultūros ministrui ar ministrei, kas juo bebūtų, kas jį beteiktų, bus labai didelis iššūkis“, – neabejojo jis.
„Ta selekcija kultūros ministro tiek iš premjerės pusės, tiek iš prezidento bus tokia rimčiausia“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
