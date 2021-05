Blinkevičiūtė: man visiškai nepriimtinas tonas, kokiu kalba konservatoriai su Nausėda

„Aš iš tikrųjų galvoju, kad tas ginčas, kas turi atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Tarybai – prezidentas ar premjerė, yra per ilgai užsitęsęs ir visiškai nereikalingas, mano supratimu“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė ji.

„Sakyčiau, kad sureikšmintas dalykas, kuris nėra toks reikšmingas“, – teigė europarlamentarė.

Išrinktoji Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė teigė nesuprantanti, kodėl sudėtingu pandemijos laikotarpiu šis klausimas yra keliamas kaip vienas pagrindinių.

„Iš tikrųjų, niekas nedraudžia prezidentui dalyvauti EVT posėdžiuose ir man labai keista, kad konservatoriai taip įsikibę ir jau vos ne pusę metų – tiek, kiek dirba, tą klausimą iškelia kaip vieną pagrindinių. Ir dabar, pandemijos laikotarpiu, kai yra begalės problemų, šitą klausimą kelti kaip vieną pagrindinių, man tikrai yra nesuprantama“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

Ji pabrėžė mananti, kad prezidentas Gitanas Nausėda EVT tinkamai atstovauja tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos interesus.

„Todėl, kad jis yra išrinktas žmonių, todėl, kad jis žino tas problemas, kurios Lietuvoje yra. Ir lygiai taip pat, pasitardamas, pasikonsultuodamas, įsigilindamas, gali labai produktyviai atstovauti“, – tvirtino ji.

Taip pat ji pažymėjo, kad dėl atstovavimo Europos Vadovų Taryboje turėtų susitarti premjerė Ingrida Šimonytė ir G. Nausėda, tačiau, siekiant susitarimo, dialoge negali būti pikto tono ir nepagarbos.

„Man visiškai yra nepriimtinas tonas, kokiu tonu konservatoriai kalba su šalies prezidentu. Tikrai nelinkėčiau taip daryti valdančiajai partijai, o ieškoti sutarimų, susitikimų, kartais – kompromisų“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

Konservatoriams ji palinkėjo susikoncentruoti į tuos dalykus, kurie svarbūs Lietuvos žmonėms.

„Paklauskim Lietuvos žmonių ir jie tikrai pasakys, kad yra svarbesnių dalykų Lietuvoje, kuriuos turi spręsti Vyriausybė ir Seimas (...) begalės problemų ir jas pirmiausia reikia spręsti“, – teigė LSDP pirmininkė.

Premjerė I. Šimonytė šią savaitę pranešė raštu informavusi šalies vadovą apie savo poziciją dėl atstovavimo šaliai EVT. Ji teigė besilaikanti nuomonės, kad prieš kiekvieną tarybą vertinant darbotvarkę reikėtų susitarti, kieno atstovavimas duotų daugiau vertės.

Susitarti dėl atstovavimo artimiausioje taryboje prezidentą ir premjerę trečiadienį paragino ir Seimo Europos reikalų bei Užsienio reikalų komitetai.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, konservatoriai ėmė kelti, laimėję Seimo rinkimus.

Jie buvo užsiminę apie galimybę priimti specialų įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.

Prezidentas G. Nausėda sako, kad ketina ir toliau atstovauti Lietuvai visuose viršūnių susitikimuose.