Bilotaitė: turime išlaikyti policijos finansavimo tempą, kurį pasiekėme per šią kadenciją

„Turime išlaikyti policijos finansavimo tempą, kurį pasiekėme per šią kadenciją. Būtina susitarti dėl tvaraus pareigūnų darbo užmokesčio didėjimo ateityje. Pastaraisiais metais policija demonstravo aukščiausią profesionalumą, buvo ten, kur jų reikėjo labiausiai, atėjo į pagalbą ir per krizes. Valstybė, priskirdama pareigūnams vis daugiau atsakomybių, privalo užtikrinti tinkamą atlygį už jų svarbų darbą. Taip pat privalome nedelsiant spręsti didelio pareigūnų darbo krūvio problemą“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Siekiant sumažinti pareigūnų darbo krūvį, jau parengti keli svarbūs įstatymų pakeitimų projektai, kuriuos ministrė artimiausiu metu teiks svarstyti Seimui. Vienas iš jų – atsisakyti prievolės policijai lydėti didžiagabarites transporto priemones, taip sumažinant biurokratinę naštą. Taip pat siūloma supaprastinti eismo įvykių įforminimo procedūras, kad policijos pareigūnai būtų atlaisvinti nuo perteklinių funkcijų, o draudikai būtų įgalioti spręsti žalos padarymo klausimus, jei eismo įvykyje nėra žuvusių ar sužeistų asmenų. Be to, jau anksčiau parengti siūlymai sujungti policijos komisariatus į penkias apygardas, siekiant sulyginti darbo krūvius tarp skirtingų teritorijų ir optimizuoti resursų naudojimą.

Susitikimo metu ministrė apžvelgė esminius pasiekimus stiprinant policiją šios kadencijos metu. Viešojo saugumo sričiai šiemet skirta rekordinė suma – daugiau nei 850 mln. eurų. Policijos biudžetas per ketverius metus išaugo 42,3 proc., o tai sudaro beveik 100 mln. eurų. Ministrė pabrėžė, jog praeitos kadencijos metu augimas siekė vos 6,2 proc. (arba 13,7 mln. eurų).

Išaugęs policijos finansavimas leido ženkliai padidinti pareigūnų darbo užmokestį. Darbo užmokesčio fondas per ketverius metus išaugo 40 proc., o vidutinis policijos pareigūnų atlyginimas nuo 2020 m. padidėjo nuo 1097 iki 1553 eurų „į rankas“. Be to, buvo priimtas naujas Vidaus tarnybos statutas, kuris sudarė prielaidas ilgalaikiam darbo užmokesčio augimui, pareigūnų pritraukimui ir motyvacijos didinimui, o policijos įstaigos nusistatė darbo užmokesčio apmokėjimo sistemas.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, remiantis Ukrainos patirtimi, būtina užtikrinti ir tinkamą pareigūnų aprūpinimą galimų hibridinių bei karinių grėsmių atveju. Šiuo tikslu jau deramasi dėl papildomų 3 mln. eurų finansavimo 2025 metams, siekiant įsigyti būtiną įrangą pagal nustatytą karinio aprūpinimo standartą.

Ministrė taip pat pabrėžė, kad kadencijos metu daug dėmesio buvo skirta pareigūnų sveikatai. Reabilitacijos paslaugų prieinamumas, ilgus metus buvęs problema, šiemet pagerintas tiek, kad reabilitaciją gali gauti visi 2500 pareigūnų, kuriems jos reikia. Be to, reaguojant į tragiškai pasibaigusias situacijas, nustatytos naujos taisyklės pareigūnų sveikatos būklės įvertinimui prieš fizinio pasirengimo pratybas ir tikrinimą, daugiau dėmesio skiriama ir profilaktiniams patikrinimams.

Gerintos ir darbo sąlygos – per pastaruosius trejus metus Lietuvoje buvo rekonstruoti 52 policijos pastatai ir pastatyti dar 4 nauji. Visi įgyvendinti pokyčiai padėjo stabilizuoti tarnybą paliekančių pareigūnų skaičių ir padidinti stojančiųjų skaičių iki rekordinių aukštumų – nuo 500 ankstesniais metais iki 800 pernai.