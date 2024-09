Lietuvos tarnybos valosi: skaičiuoja, kiek prorusiškų pareigūnų jau atleido

Policijoje tokie nustatyti 9, dar keletas ir ugniagesių. Keli jų buvo atleisti iš darbo, kiti įspėti. Vidaus reikalų ministrė sako, kad vatnikams valstybės tarnyboje ne vieta.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Praėjusių metų pabaigoje išgarsėjo Genadijus Rogačius – jis, nors ir tarnavęs Lietuvos kariuomenėje ir būdamas aktyviajame jos rezerve, internete dergė Lietuvą ir šlovino Rusiją su imperinėmis Putino ambicijomis priešakyje. Dėl žodžių, kad turėdamas progą, jis kažką iššaudytų, tyrimą buvo pradėjusi ir prokuratūra, bet vėliau jį nutraukė. Bet tokių „herojų“, kurie simpatizuoja Kremliui ir Rusijai, yra kitose tarnybose.

„Prasidėjus karui Ukrainoje, iš esmės buvo identifikuoti 9 policijos pareigūnai, kurie galimai yra prorusiškų pažiūrų“, – teigia policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

REKLAMA

REKLAMA

Iš viso Lietuvos policijoje tarnauja apie 7 tūkstančiai pareigūnų, tad prorusiškų žmonių tarnyboje nėra daug. Bet per savo norą mintis skelbti viešai, jie prisidarė sau bėdos. Kai kurie internete, kai kurie savo kolegoms, dėstė palaikymą Rusijos karui Ukrainoje.

REKLAMA

„Buvo pravesti prevenciniai pokalbiai, aišku, vėlgi, pareigūnai tų pokalbių metu neigia, kad jų pažiūros tokios, tačiau vienam pareigūnui buvo nepratęstas leidimas dirbti su slapta informacija, jam buvo suteiktas leidimas dirbti tiktai su informacija, kuri yra riboto naudojimo“, – sako R. Matonis.

Prorusiškai pasisakantys praranda darbus

Prorusiškų pareigūnų, tautoje vadinamų vatnikais, nustatyta ir ugniagesių gelbėtojų tarpe. Tokie pastebėti 3, o 2 buvo atleisti iš darbo kaip nelojalūs Lietuvai.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes labai atidžiai stebime šitą situaciją, labai svarbus dalykas yra tai, kad lojalūs valstybei pareigūnai dirbtų. Tikrai netoleruojame tokių atvejų, kai savo veiksmais ir elgesiu demonstruojantys nelojalumą, pareigūnai yra mūsų tarnybose.

Tokie asmenys netenka teisės dirbti tarnyboje ir tai suprantama, nes pareigūnai privalo būti lojalūs savo valstybei. Lojalumas tiek kariuomenėje, tiek Vidaus reikalų ministerijos statutinėse tarnybose yra vienas svarbiausių dalykų ir labai principingai žiūrime ir žiūrėsime ateityje“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Statutiniai pareigūnai apskritai turėtų gerai pagalvoti, ką viešai kalbėti ir komentuoti feisbuke. Jie negali gadinti nei savo, nei tarnybos reputacijos, taip pat patariama garsiai nepolitikuoti, mat tarnybos yra apolitiškos.

Prieš beveik dešimtmetį kilo skandalas, kai tuometis Viešojo saugumo tarnybos vadas pareiškė, kad tarnyboje dirba dalis pareigūnų, kurie yra nelojalūs Lietuvai. O karo akivaizdoje galbūt net atsuktų ginklus prieš pačius lietuvius. Dabar apie tokius prorusiškus pareigūnus, šioje tarnyboje negirdėti. Pasieniečiai taip pat sako nefiksavę, kad jų pareigūnų tarpe būtų Lietuvai galbūt nelojalių žmonių.

REKLAMA

Galiausiai dalies žmonių pažiūras atskleidė ir pernai Vilniuje pastatytas ukrainiečių fronte sunaikintas rusų karių tankas. Prie jo kai kurie žmonės ėjo ir dėjo gvazdikus, gailėdami ne besiginančių ir žūstančių ukrainiečių, o per okupacinį puolimą žuvusių Putino karių. Be to, per prezidento rinkimus net 100 tūkstančių žmonių balsavo už atvirai prorusišką Eduardą Vaitkų.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.