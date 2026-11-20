Policija jau skelbė, kad ieškomas Arūnas Baranauskas (gim. 1964 m.), gyvenantis Kriūkų miestelyje, Šakių rajone. Manoma, kad jis galėjo išvykti žvejoti prie Nemuno elektriniu dviračiu plačiomis padangomis. Telefoną jis paliko namuose.
Nemune 40 kilometrų nesėkmingai ieškota dingusio žvejo
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė Eltai sakė, kad vyras nuo lapkričio 9 d. yra dingęs be žinios. Nuo to laiko jis ir ieškomas.
„Paskutinį kartą matytas lapkričio 9 d., apie 16 val., jis išvyko iš namų su dviračiu ir negrįžo. Spėjama, kad jis išvyko žvejoti, nes tas dviratis paskui buvo rastas prie upės. Kaimynų teigimu, jis žvejodavo“, – Eltai sakė I. Petrulevičienė.
Ketvirtadienį paieška buvo pradėta ryte Šakių rajone, Kriūkų miestelyje.
Šakių policijos komisariatas kreipėsi į ugniagesius, kad reikalinga narų pagalba asmens paieškai vandens telkinyje. Išvalgytas apie 40 kilometrų ruožas nuo Kriūkų iki Jurbarko miesto tilto, tačiau galimo skenduolio nerasta.
Paieškoje dalyvavo 3 laivai su savanoriais.
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