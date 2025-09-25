Benkunskas: Žirmūnų irklavimo bazės statybas planuojama pradėti kitąmet

„Tai sporto infrastruktūra, kuri yra kuriama naujai, prie Neries krantinės. (...) Erdvė bus skirta profesionaliems sportininkams ir vaikų neformaliajam ugdymui“, – forume „Vilniaus ambicija“ trečiadienį sakė V. Benkunskas.
„Mes turim jau baigiamą techninį projektą, kitais metais pradėsime rangos darbus“, – pridūrė jis.
Anot jo, šiuo metu šalia planuojamos irklavimo bazės jau pradėtas statyti 30 mln. eurų vertės lengvosios atletikos maniežas.
„Kartu sujungus lengvosios atletikos maniežą su irklavimo baze ir miestui gan neseniai perėmus (iš Vidaus reikalų ministerijos – BNS) Žirmūnuose esančius Kultūros ir sporto rūmus, mes turėsime sporto trikampį, kuris iš esmės orientuotas į sporto infrastruktūrą su visomis teigiamomis pasekmėmis“, – teigė V. Benkunskas.
BNS rašė, kad pernai gegužę Vilniaus savivaldybė pasirašė beveik 580 tūkst. eurų vertės sutartį su bendrove „Aketuri architektai“ dėl Žirmūnų irklavimo bazės projektavimo. Ji iškils buvusios irklavimo bazės vietoje, netoli Olimpiečių gatvės.
Visas kompleksas įsikurs 1,5 ha plote, trijų aukštų pastate planuojamas valčių elingas su sandėliu ir dirbtuvėmis, universali sporto ir irklavimo baseino, treniruoklių ir gimnastikos salės, pirtis, konferencijų salė, administracinės ir poilsio erdvės bei 8 vietų prieplauka mažiems laiveliams, kuri bus įkurdinta apleisto Neries užutekio vietoje, šalia bus kavinė ir 40 vietų automobilių aikštelė.
Skaičiuojama, kad kompleksas vienu metu galės priimti apie 150 lankytojų.
V. Benkunsko teigimu, taip pat ketinama sutvarkyti bei prikelti Žirmūnų žiemos uostą.
„Dar carinės okupacijos metais buvo iškastas ir paruoštas uostas, kuris dabar yra apleistas, sužėlęs. Tiesa, ten laivus dar įmanoma įplukdyti ir verslininkai turintys galimybę tą daro“, – sakė jis.
„Mūsų tikslas yra visiškai šitą vietą sutvarkyti ir prikelti, kad kol Neris yra užšalusi, būtų tokia centrinė ašis, kai upė funkcionuoja ir visa infrastruktūra būtų sutvarkyta, turint Vilniuje bent vieną žiemos uostą“, – pridūrė V. Benkunskas.
Anot sostinės mero, šiuo metu ruošiamas projektas, taip pat vyksta detaliojo plano keitimo procedūros. Tuo metu kitais metais tikimasi pradėti tolesnius projekto etapus.
