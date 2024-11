Benkunskas: dėl lėktuvo avarijos nukentėję namo gyventojai antradienį galės pasiimti būtiniausius daiktus

„Vakar kalbėjome su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais, kad jiems bus sudaryta galimybė su policijos palyda įeiti į patalpas ir pasiimti būtinus daiktus. Ar tai būtų asmens dokumentai, ar pinigai, ar vaistai. Tokia galimybė tikrai bus sudaryta“, – LRT radijui antradienio rytą nurodė sostinės meras.

Pasak jo, gyventojams trumpan apsilankyti savo namuose pavojaus nėra. Galimybės patekti į namus ribojamos dėl vykstančio tyrimo.

„Tyrimui ta teritorija bus aptverta bent kelias dienas, o gal ir kelias savaites, kol atvyks specialistai. Vakar policijos pareigūnai atliko vietos skenavimo procedūras, skaitmenizavimą, nes kiekviena ant žemės gulinti detalė yra reikšminga“, – pasakojo V. Benkunskas.

REKLAMA

REKLAMA

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

REKLAMA

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.