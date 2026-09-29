Aviacijos šventė baigėsi nelaime – sunkiai sužeista mergaitė atsidūrė reanimacijoje

Itin sunkiai nukentėjo mažametė mergaitė, šventės dalyvė iš Utenos. Nors pasekmės – sukrečiančios, žinia apie šią dramą kone mėnesį tūnojo oficialių suvestinių šešėlyje. Tik dabar aiškėja, kas iš tiesų nutiko Kėdainių padangėje, kodėl institucijos pasirinko tylėti ir kodėl visuomenė apie šią nelaimę sužinojo tik praėjus mažiausiai trims savaitėms.
Šventė Koliupėje virto kova už vaiko gyvybę reanimacijoje
Nelaimė nutiko Kėdainių rajone, Koliupės kaime įsikūrusiame Vaikų aviacijos aerodrome. Čia virė Lietuvos vaikų aviacijos sporto čempionato kovos, kurias organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) „Airtech“ skyrius. Renginys sutraukė daugybę jaunųjų talentų ir žiūrovų iš įvairių Lietuvos kampelių.
Tarp atvykusiųjų buvo ir dvylikametė mergaitė iš Utenos apskrities. Ji pati varžybose nedalyvavo, nes aviacijos būrelį lanko vos pirmus metus, todėl kartu su šeima tiesiog stebėjo skrydžius iš poilsio zonos.
Rugpjūčio 12-osios rytą vienam iš čempionato dalyvių – kartu su nukentėjusiąja tą patį aerodromą lankančiam berniukui – nepavyko suvaldyti sklandytuvo. Orlaivio sparnas rėžėsi į konstrukcinį vamzdį, o šis nuo smūgio nuskriejo tiesiai į poilsiavusios mergaitės pusę.
„Sklandytuvo sparnas trenkėsi į vamzdį, o šis nuo smūgio pataikė tiesiai šalia buvusiai mergaitei į pilvą.
Pasekmės buvo labai sunkios – mergaitė pateko į reanimaciją, jai lūžo trys šonkauliai, buvo labai stipriai sužalota blužnis ir plyšo inkstas. Laimei, ji išgyveno“, – pirmajam apie įvykį viešai paskelbusiam naujienų portalui „Lrytas“ liudijo anonimiškumą išlaikyti prašę šaltiniai.
Kodėl incidento nebuvo policijos suvestinėse?
Sužinojus apie Kėdainių rajone įvykusią nelaimę, kyla klausimas – kodėl šis įvykis neatsidūrė įvykių suvestinėse ir kodėl apie jį nebuvo informuota visuomenė?
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas „Rinkos aikštę“ informavo, kad įvykis neatsidūrė suvestinėse, mat tą pačią rugpjūčio 12 dieną buvo pradėtas aplinkybių patikslinimas, o ikiteisminis tyrimas pradėtas vėliau, todėl įvykis į rugpjūčio 12 dienos suvestinę nepateko.
Policijos atstovai vėliau vis dėlto patvirtino apie 9 valandą ryto gavę pranešimą, kad Kėdainių rajone, Koliupės kaime, ant nepilnametės (gim. 2013 m.) užkrito metalinis vamzdis, o dėl patirtų sužalojimų ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą.
Sklandytuvo sparnui įsirėžus į metalinį vamzdį, šis nuskriejo į šalia buvusią poilsio zoną, kur tuo metu sėdėjo mergaitė. Tačiau renginio organizatoriai tikina, kad renginio metu saugos zona buvo pažymėta ir įrengta laikantis tuo metu galiojusių reikalavimų (Aut. past.)
Vyksta tyrimas, apklausti dar ne visi liudininkai
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Rimkė teigė, kad įtarimai kol kas niekam nėra pareikšti: „Dėl 2026 m. rugpjūčio 12 d. Kėdainių rajone įvykusio incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio 1 dalį (sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo – red. past.).
Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti, renkami ir vertinami duomenys, apklausiami įvykio liudytojai. Ikiteisminio tyrimo metu vertinamos visos su įvykiu susijusios aplinkybės.“
Ikiteisminį tyrimą kuruoja Kėdainių prokuratūra. Tyrimui vadovaujantis Kėdainių prokuroras Tomas Šiulys naujienų portalui lrytas.lt teigė, jog šiuo metu laukiama medicininės ir techninės ekspertizių išvadų, be to, apklausti dar ne visi bylos liudytojai, kurių yra daug. Tik atlikus visus būtinus veiksmus bus sprendžiama, ar yra pagrindas kam nors reikšti įtarimus.
Tuo tarpu vaikų aviacijos bendruomenėje verda diskusijos. Su žiniasklaida anonimiškai bendravę žmonės neslepia įtariantys neatsakingą atsakingų suaugusiųjų elgesį: „Kiek žinoma, yra klausimų ir dėl nelaimę sukėlusio berniuko pasirengimo skraidyti bei aplinkybių, dėl kurių jam buvo leista dalyvauti varžybose. Norisi žinoti, kas iš tikrųjų nutiko, ar buvo tinkamai užtikrintas vaikų saugumas, kaip vertinamas vaikų pasirengimas prieš leidžiant juos skristi ir ar po šios nelaimės buvo padarytos išvados, kad kažkas panašaus daugiau nepasikartotų.“
Kėdainių prokuratūra ir policijos tyrėjai aiškinasi aplinkybes byloje dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo (Aut. past.).
Ministerija tikina, kad apie nelaimę jiems buvo pranešta iškart
Reaguodama į įvykį Kėdainių rajone, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patikino, kad apie nelaimę buvo informuota iškart.
„LINEŠA direktorius apie įvykį ministerijai pranešė nedelsiant, taip pat išsiuntė oficialų raštą su nelaimingo atsitikimo informacija.
Pagal ministerijai pateiktą informaciją, įvykio dieną buvo nedelsiant iškviestos atsakingos tarnybos, nukentėjusiajai suteikta visa reikalinga pagalba, apie įvykį informuotos teisėsaugos institucijos, sudaryta vidinė įvykio aplinkybių vertinimo komisija.
Ministerija kartu su LINEŠA atsakingais specialistais peržiūrės vaikų aviacijos sporto saugumo ir kitus susijusius reikalavimus, tai planuojama atlikti iki metų pabaigos“, – „Rinkos aikštei“ komentavo ministerijos atstovai.
Jie pridūrė, kad LINEŠA, siekdama nustatyti įvykio priežastis, aplinkybes ir galimai atsakingus asmenis, taip pat numatyti prevencines priemones panašiems įvykiams ateityje išvengti, sudarė įvykio tyrimo komisiją. Tačiau ministerija nesiima veiksmų tol, kol nesulauks tyrimo komisijos išvadų. Jų sulaukus, ministerija žada spręsti, ar reikalingas auditas, ar kitokio pobūdžio patikrinimas.
„LINEŠA bendradarbiauja su policija, teikia visą informaciją ir duomenis.
Taip pat susisiekė su nukentėjusios mergaitės tėvais, nuolat su jais bendrauja, domisi mergaitės sveikatos būkle, teikia reikiamą pagalbą, nukentėjusiosios šeimai suorganizavo transportą ir palydėjo iki gydymo įstaigos“, – sako ŠMSM.
Tiesa, ministerija nesistebi, kad informacijos apie įvykį ilgą laiką nebuvo viešumoje. Pasak ministerijos, LINEŠA nuo pat pradžių buvo įpareigota atsakingai vertinti viešai teikiamos informacijos apimtį, kadangi dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o nukentėjusioji yra nepilnametė.
LINEŠA ginasi: informacijos neslėpė
Tačiau LINEŠA „Airtech“ skyriaus vadovė Kristina Virgayle pabrėžė, kad informacijos apie nelaimę nuo nieko neslėpė.
„Norime pabrėžti, kad informacija apie įvykį nebuvo slepiama – ji nedelsiant perduota kompetentingoms institucijoms, tačiau dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo ir nukentėjusiosios nepilnametystės viešai teikiamos informacijos apimtis buvo vertinama atsakingai“, – sako K. Virgayle.
Ji taip pat patikslino, kad čempionate galėjo dalyvauti tik nustatytus reikalavimus atitinkantys Neformaliojo vaikų švietimo programos „Vaikų sklandymas“ mokiniai, kurių pasirengimą vertina neformaliojo švietimo mokytojai ir kurie papildomai įvertinami kvalifikacinių skrydžių metu.
„Po įvykio buvo atliktas vidinis aplinkybių vertinimas, taip pat nuo pat pirmos dienos bendradarbiaujama su visas aplinkybes tiriančiomis institucijomis.
Vidinis vertinimas taip pat nustatė, kad renginio metu saugos zona buvo pažymėta ir įrengta laikantis tuo metu galiojusių reikalavimų.
Šiuo metu ugdymo veiklos tęsiamos, kartu vertinant papildomas saugumo priemones ir komisijos pateiktas rekomendacijas“, – aiškina „Airtech“ skyriaus vadovė.
Tačiau atrodo, kad teisėsaugai tęsiant tyrimą, Koliupės aerodrome įvykusi nelaimė vis dėlto reikalauja iš esmės peržiūrėti jaunųjų aviatorių skrydžių saugumo standartus.
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