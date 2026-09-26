„Kalbėjo, kad jam šalta“ – prakalbo apie paskutinius žuvusio 19-mečio draugo žodžius

Tąkart girtas prie vairo sėdo 28-erių Marius. Teismas pripažino girtą vairuotoją kaltu, tačiau paskyrė jam lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Teismas nusprendė Mariui M. (vardas pakeistas – aut. past.) paskirti 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidėdamas trejiems metams.
Marius M. įpareigotas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu pradėti dirbti arba mokytis, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat 3 metus jam uždrausta vairuoti kelių transporto priemones.
Siaubinga avarija
Bylos duomenimis, Marius M., būdamas neblaivus, vairavo savo BMW. Jis pažeidė kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl ko nutiko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus.
Avarija įvyko 2019 m. spalio 30 d., apie 20.15 val., Vilniuje, Lentvario gatvėje. Marius M. tą vakarą buvo lengvai apgirtęs – jo kraujyje rasta 0,90 promilės etilo alkoholio.
Važiuodamas vienintele savo judėjimo krypties Lentvario gatvės kelio važiuojamosios dalies eismo juosta nuo Mūrinės Vokės pusės Bališkių kryptimi, tamsiu paros metu, neapšviestame kelio ruože, jis viršijo leistiną greitį.
Ten kur leidžiama važiuoti 50 km/val., Marius M. skriejo daugiau kaip 97 km/val. greičiu. Vis dėlto, vairuotojo ir 19-mečio keleivio toje vietoje laukė mirtinas pavojus.
Gatvės vingyje, BMW vairuotoją apakino priešinga kryptimi važiavusio automobilio žibintų šviesos. Tačiau Marius M. nekeitė važiavimo krypties ir nesulėtino greičio, o bandė išmanevruoti.
Tačiau dėl viršyto maksimalaus leistino greičio BMW tapo nevaldomas ir nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies. Tada BMW atsitrenkė į ties kelio dešiniuoju kraštu augantį medį. Automobilis buvo sumaitotas, jis lūžo pusiau.
Smūgis į medį buvo mirtinas jaunam BMW keleiviui. Medikai dar spėjo jį nuvežti į ligoninę, tačiau išgelbėti vaikino gyvybės nebepavyko.
TV3 užfiksuoti vaizdai iš įvykio vietos:
Vairuotojo versija
Marius M. teisme savo kaltę pripažino iš dalies. Jis pasakojo, kad tą dieną su 19-mečiu A. M. (vėliau per avariją žuvęs draugas – aut. past.) buvo draugo šermenyse Lentvaryje. Vyras teigė, kad įprastai alkoholio nevartoja, tačiau tądien išgėrė 4-5 stikliukus.
Po šermenų juos paėmė Mariaus M. dėdė ir nuvežė namo. Tačiau tada du draugai sulaukė kvietimo nuvykti pas kitą bičiulį. Marius M. teigė, kad jautėsi gerai, todėl sėdo prie BMW vairo.
Vyras pripažino, kad važiavo 90-100 km/val. greičiu. Įprastai greičio esą neviršija, tačiau tą dieną po šermenų jautėsi kaip nesavas (dėl draugo netekties).
Bevažiuojant jam į akis pradėjo spigintis kitos mašinos šviesa, o tą automobilį pastebėjo jau priartėjęs prie gatvės vingio.
Kai jam į akis pradėjo spiginti kito automobilio šviesa, jis pradėjo trauktis į dešinę pusę, nes ten labai siauras kelias, bet tada BMW sumėtė ir vairuotojas iškart pajautė smūgį.
Marius M. pasakojo, kad atsibudo kažkur po 40 sekundžių ir pamatė, kad iš mašinos nieko neliko, ji buvo sudraskyta į gabalus, perlaužta.
Tuomet jis atsisegė diržą ir išlipo, pamatė, kad šalia nėra 19-mečio A. M., nors jis buvo prisisegęs diržu. Po to matė, jog sagtis buvo saugos diržo jungtyje, tačiau pats diržas buvo nupjautas.
Vairuotojas pradėjo ieškoti A. M. ir rado jį kelkraštyje. Jo draugas dar buvo sąmoningas, kažką kalbėjo, kad jam šalta.
Nei vairuotojas, nei liudytojai nejudino jo, nes 19-metis buvo labai sužalotas. Kažkas iškvietė greitąją pagalbą, po to atvyko pareigūnai.
Marius M. prisiminė, kad atsigavo tik ligoninėje, jam buvo susiūta ranka ir galva, tuomet sužinojo, kad jo draugas mirė. Su bičiuliu, kurį pražudė, Marius M. buvo pažįstamas apie 10 metų, jie buvo kaimynai, geri draugai.
Automobilį pirko prieš pat avariją
Paaiškėjo, kad automobilį, su kuriuo nutiko tragiškas įvykis, Marius M. buvo įsigijęs 3 mėnesiai iki avarijos, techninė apžiūra jam jau buvo atlikta, tačiau su šiuo automobiliu dar lankėsi autoservise, nes buvo sugedusios kelios dalys.
Vieną kartą automobilį vežė patikrinti, o kitą kartą tvarkyti. Buvo nustatytos važiuoklės ir pavarų dėžės problemos. Taip pat tikrinant buvo nustatyta, kad ant durų, kur laikomas stogas, didesni dažų sluoksniai nei leistina.
Mechanikas Mariui M. sakė, kad automobilis buvo „brauktas“. Eksploatuojant automobilį pastebėjo, kad kažkas negerai su automobilio pakaba ir pavarų dėže, nes nuolat išmesdavo klaidas, įsijungdavo signalas ir jis nebegalėdavo važiuoti.
Tad išmetamas klaidas jam tekdavo trinti kas 2-3 dienas. Vėliau paaiškėjo, kad automobilis galėjo būti suvirintas iš kelių mašinų. Anot vairuotojo, jei nebūtų taip padaryta, 19-metis jo draugas galimai nebūtų patyręs mirtinų sužalojimų.
Maža to, toje vietoje, kur sėdėjo A. M., lubose neišsiskleidė šoninė oro pagalvė. Tuo metu vairuotojo pusėje oro pagalvė išsiskleidė ir vaire, ir lubose.
Vaikas liko be tėvo
Marius M. po įvykio atsiprašė visų nukentėjusiojo artimųjų, kuriuos pažinojo. Jis taip pat sumokėjo už draugo laidotuves, rūpinasi jo dukra. Žadėjo, kad iki 18 metų visada jai padės.
Apie tai, kad Marius M. padeda teisme pasakojo ir mylimojo bei vaiko tėvo netekusi mergina. Ji teigė, kad su kaltinamuoju bendrauja, Marius M. padeda jos vaikui, perka maistą, daiktus.
Mergina teigė, kad nejaučia jam pykčio, tiesiog su juo bendrauja. Apie avariją su Mariumi M. nelabai kalba, nes iki šiol skaudu prisiminti tokią nelaimę.
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