 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Panevėžio rajone: automobilio vairuotojas kliudė nepilnametį

2025-11-05 11:23 / šaltinis: BNS
2025-11-05 11:23

Panevėžio rajono Ramygalos miestelyje iš kiemo išvažiuodamas lengvasis automobilis kliudė jam iš kairės važiuojantį motociklilininką, kurį vairavo nepilnametis.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Panevėžio rajono Ramygalos miestelyje iš kiemo išvažiuodamas lengvasis automobilis kliudė jam iš kairės važiuojantį motociklilininką, kurį vairavo nepilnametis.

REKLAMA
0

Kaip trečiadienį pranešė Panevėžio apskrities policija, 2006 metais gimęs lengvojo automobilio „Audi A3“ vairuotojas, antradienį, apie 13.23 val., išvažiuodamas iš kiemo nepastebėjo ir nepraleido jam iš kairės pusės važiuojančio motociklo „Kawasaki“, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2010 metais, ir jį kliudė.

Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, nukentėjo motociklo vairuotojas, kuriam suteikta medicininė pagalba.

Dėl eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų