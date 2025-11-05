Avarija Panevėžio rajone: automobilio vairuotojas kliudė nepilnametį

Kaip trečiadienį pranešė Panevėžio apskrities policija, 2006 metais gimęs lengvojo automobilio „Audi A3“ vairuotojas, antradienį, apie 13.23 val., išvažiuodamas iš kiemo nepastebėjo ir nepraleido jam iš kairės pusės važiuojančio motociklo „Kawasaki“, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2010 metais, ir jį kliudė.
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, nukentėjo motociklo vairuotojas, kuriam suteikta medicininė pagalba.
Dėl eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!