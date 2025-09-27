Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Elektrėnų savivaldybėje: sužeistas dviratininkas

2025-09-27 15:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 15:15

Penktadienį įvykus avarijai Elektrėnų savivaldybėje, nukentėjo dviratininkas, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Penktadienį įvykus avarijai Elektrėnų savivaldybėje, nukentėjo dviratininkas, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

2

Skelbiama, kad penktadienį apie 7.44 val. Elektrėnų savivaldybėje, Užkryžių kaime, lygiareikšmių kelių sankryžoje 1983 m. gimęs vyras, vairuodamas dviratį nepraleido ir susidūrė su pirmumą turėjusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo 1983 m. gimusi moteris. 

Eismo įvykio metu nukentėjo dviratininkas. Dėl sužalojimų jis buvo paguldytas į ligoninę. 

Surinkta medžiaga dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

