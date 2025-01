„Aušriečiai“ gina Žemaitaitį: ne mes kaitiname emocinį foną

Todėl „Nemuno aušros“ frakcijai Seime priklausantis Aidas Gedvilas ragina nesureikšminti pastarąsias savaites dėl R. Žemaitaičio pasisakymų kilusių įtampų.

„Emocinis laukas iš tiesų yra įkaitęs, bet ne mes jį kaitiname. (...) Kalbėti faktais tikrai neuždrausta, mes gyvename demokratinėje valstybėje. Tai kol kas be emocijų (koalicijai – ELTA) nematau kažkokių ypatingų pavojų. Linkėčiau visiems pradėti dirbti“, – Eltai teigė A. Gedvilas.

Parlamentaras mano, kad šios įtampos iš dalies kyla ir dėl politikų nerimo matant, kokio didelio dėmesio susilaukia R. Žemaitaičio vizitai po Lietuvą.

„Manau, priežastis yra labai paprasta – pilnos salės žmonių, palaikymas, matomai, neramina tiek oponentus, tiek galimai ir pačią Prezidentūrą. Šiaip manau, turėtume suprasti, kad reikia varžytis darbais ir idėjomis, bet ne kažkokiais cancel metodais“, – sakė parlamentaras.

Politikas teigia nesutinkantis ir su Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio teiginiais, esą R. Žemaitaičio pasisakymai Ukrainą bei šalies saugumą neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

„Kažkokių koalicinės sutarties sulaužymo požymių tikrai nematau. O kur Remigijus pasisakė apie korupciją Ukrainoje, tai visi mes tai žinome, visiems tai bado akis – pilna žiniasklaida. Turime ir atskirų kontaktų, per kuriuos ta informacija irgi pasiekia, tai fakto niekaip negalime paneigti“, – pabrėžė A. Gedvilas.

„Ir dėl to, ką jis šneka, manau, kad jis yra pasirengęs atsakyti už tuos žodžius. Patarimas visiems labai paprastas – pirmiausiai dirbti, važiuoti pas žmones ir to pasekoje, aš manau, kad tuose susitikimuose jie išgirstų dar ne to. Ir Remigijus Žemaitaitis, aš manau, pataptų angeliuku. Dabar visi oponentai sėdi užsidarę savo burbuluose ir galvoja, kad visi taip pat gyvena, kaip ir mūsų valdžia“, – pabrėžė jis.

Puchovičius: nemanau, kad koalicijos darbas galėtų nukentėti

Panašiai mąsto ir „aušriečių“ frakcijai Seime atstovaujantis Robertas Puchovičius. Politikas įsitikinęs, kad nepaisant įtampų tarp R. Žemaitaičio ir S. Skvernelio – koalicija sėkmingai dirbs toliau.

„Aš nemanau, kad koalicijos darbas galėtų blogėti dėl tokių („Nemuno aušros“ pirmininko – ELTA) pasisakymų ar dėl to, kad pykstasi Remigijus su Sauliumi“, – Eltai teigė R. Puchovičius.

„Man atrodo, politikoje visada kažkas pykstasi, nebūna, kad nesipyktų“, – sakė jis.

„Nemuno aušrai“ priklausantis Seimo narys pabrėžia esąs įsitikinęs, kad R. Žemaitaitis savo pasisakymais koalicinės sutarties nesulaužė.

„Kažkaip aš neradau to atsakymo, kurioje vietoje Remigijus sulaužė sutarties punktą. Jeigu žiūrint, kaip mes balsavome, kaip mūsų frakcija palaiko Ukrainos pergalę, tai to punkto mes laikomės. O dėl retorikos – tai visi supratome, ką Remigijus norėjo pasakyti“, – akcentavo R. Puchovičius.

„Premjeras suprato, ką Remigijus norėjo pasakyti, kiti frakcijos nariai suprato. O kas nesuprato – mes nekalti šitoje vietoje“, – pridūrė politikas.

R. Puchovičius taip pat pabrėžia nemanąs, kad kažkas turėtų bandyti pakeisti „Nemuno aušros“ pirmininko pasirinktą politinę retoriką.

„Partijos pirmininkui yra 42 metai, tai jo auklėti nei man, nei kažkam nereikia. Jį pasirinko žmonės, kurie balsavo už mūsų partiją. Aš suprasčiau, jeigu jo retorika būtų vienokia prieš rinkimus, o po rinkimų būtų pasikeitus. Remigijaus retorika visada buvo aštresnė, jis pasisako aštriau negu kiti politikai, tai šioje vietoje, aš manau, kad vertina jau rinkėjai“, – sakė R. Puchovičius.

„Rinkėjai pasitikėjimą parodė, tai, aš manau, kad reikėtų jau ponui Sauliui (Skverneliui – ELTA) ir kitiems susitaikyti ir eiti dirbti“, – pabrėžė jis.

Pastarosiomis savaitėmis „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio pareiškimai apie Ukrainą, Lietuvos saugumą bei gynybos finansavimą sulaukė ne tik oponentų, bet ir koalicijos partnerių, Prezidentūros kritikos.

R. Žemaitaitis viešai kritikavo Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimus reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai. Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, R. Žemaitaitis pareiškė nematąs prasmės to daryti.

„Galiu lankytis Ukrainoje, bet neturiu aš ten ko važiuoti. Nebent kyšių ėmimo, korupcijos, ginkluotės pardavimo, valstybės pardavimo atvejų ten tikrai galima išmokti“, – Eltai ironizavo R. Žemaitaitis.

„Aušriečių“ pirmininkas dėmesio centre atsidūrė ir pasisakymų apie prezidentą Gitaną Nausėdą. Kaip šią savaitę skelbė LNK žinios, susitikimų su rinkėjais metu R. Žemaitaitis metė kaltinimus šalies vadovui, neva šis siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai. Taip pat politikas aiškino, jog krašto apsaugą būtų galima finansuoti iš lėšų, kurias Lietuva galėtų gauti atšaukusi sankcijas Baltarusijos trąšų tranzitui.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų. Premjero G. Palucko komanda „Nemuno aušros“ pirmininko pasisakymų nekomentavo, nurodydami, jog „iš tuščio oro virpinimo (...) nėra jokios naudos“.

G. Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas, vertindamas pastaruosius R. Žemaitaičio pareiškimus, politiką palygino su Rusijos propagandininkais Marija Zacharova bei Dmitrijumi Peskovu.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami.

„Jeigu tokiais tempais ponas Žemaitaitis diskredituos, tiesą sakant, ne tik pats save, bet ir visą valstybę jau net ir užsienio partnerių akyse, pačios Ukrainos akyse, tai aš nematau jokios perspektyvos šitokios sudėties koalicijai dirbti ateityje. Ir manau, kad čia kalbame apie labai trumpą laiką, kuomet pakeitimai tiesiog bus neišvengiami. Visi suvoks, kad tai yra neišvengiama“, – penktadienį interviu „Verslo žinių“ podkastui „Kontekstai“ sakė G. Nausėda.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas toliau kartoja, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi.