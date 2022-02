„Auksinės“ profesijos – jų atstovams savivaldybės skiria 25 000 eurų išmokas, būstus, namų remontus ir transportą

Plungės dovanų vertė – iki 13 500 eurų

Plungės rajono savivaldybė nuo vasario atnaujino ir trūkstamų specialistų sąrašą, ir jiems siūlomas paskatas, kad tik jie atvyktu dirbti į savivaldybę. Darbuotojai viliojami priemonėmis, kurių vertė – iki 13 500 eurų.

Savivaldybė trūkstamiems specialistams siūlo išnuomoti būstą arba suteikti savivaldybės būstą, apmokėti kelionę į darbo vietą, skirti metinę piniginę išmoką arba metinį piniginį krepšelį turizmo, sveikatingumo, grožio, sporto, kultūros paslaugoms Plungės rajone, skirti prioritetą specialisto vaiką priimant į savivaldybės darželius ar mokyklas. Paskatos bus skiriamos tol, kol darbuotojas dirba įstaigoje, bet ne ilgiau nei 3 metus.

Plungės rajono meras Audrius Klišonis atvirauja, kad rajone turbūt nėra sričių, kurių specialistų gretų nereikėtų papildyti.

„Jų trūksta ir kultūrinėje srityje, ir švietime, ir sveikatoje. Ir natūralu, kad pakankamai didelį trūkumą jaučia mūsų pramonės sritis. Tai turbūt nėra tos srities, kur galėtume pasakyti, kad esame apsirūpinę pilnai ir iki kaklo“, – tv3.lt sakė A. Klišonis.

Jo teigimu, kalba apie dešimtis trūkstamų specialistų, taip savivaldybė bando apsidrausti į ateitį, skaičiuodama kuriose srityse darbuotojų gali pritrūkti jau netrukus.

„Dirbame pakankamai intensyviai su Sveikatos apsaugos ministerija dėl gydymo tinklo pertvarkos, kuri dabar ruošiama. Tai pertvarkai įvykdyti mums vien į skubios pagalbos priėmimo skyrių reikia mažiausiai penkių gydytojų, kurie būtų baigę skubios pagalbos rezidentūrą, tai yra plataus profilio medikai, kurie galėtų šitame skyriuje dirbti.

Tai reikalinga ne tik Plungei, bet turbūt daugiau nei pusei Lietuvos savivaldybių. Trejų metų bėgyje mums reikės penkių tokių specialistų. Čia ne tik konstatuoju faktą, kad šiuo metu man trūksta chemijos ar fizikos mokytojo, bet ir žiūriu dar truputėlį planuodamas į priekį“, – pasakojo A. Klišonis.

O šiuo metu rajono savivaldybei trūksta keliolikos medikų. Pasak mero, problema kyla dėl to, kad net ir paruošus geriausius specialistus, jie emigruoja į Vakarus, kur didesni uždarbiai.

„Jeigu kalbėti apie ligoninę, trūksta keliolikos specialistų. Tai ne tik gydytojai, bet ir vidurinis medicinos personalas. Nes matome, kad mūsų švietimo įstaigos, kolegijos paruošia puikiais specialistes, bet jos net pradiniuose kursuose mokinasi švedų, norvegų kalbas ir puikiai dirba Skandinavijos šalyse. Tai tos priemonės reikalingos ne tik medikų, gydytojų, bet ir slaugytojų, mokytojų pritraukime“, – pridūrė meras.

Jau ir iki šiol Plungės rajono savivaldybė bandė pritraukti specialistų įvairiomis paskatomis. Anot A. Klišonio, pasiteisino praėjusios Vyriausybės lengvatos būstui jaunoms šeimoms, besikuriančioms regionuose, tačiau reikėjo ir papildomo savivaldybės indėlio.

„Dėl specialistų pritraukimo į ligoninę, tai konkrečiai gydytojams buvo duoti gyvenamieji plotai tam, kad jie galėtų atvykę čia darbuotis. <...> Esame pritraukę jau pakankamai seniai LOR specialistą Giedrių Ramanauską, jis yra stiprus atraminis specialistas ne tik mūsų savivaldybėje, bet važiuoja ir iš kitų savivaldybių pas jį konsultuotis arba operuotis“, – kalbėjo A. Klišonis.

Rokiškis praplėtė priemonių paketą

Tokių priemonių besiimančių savivaldybių yra ir daugiau. Nuo kovo 1 dienos Rokiškio rajono savivaldybė skirs papildomas skatinimo priemones bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojams, specialiesiems ir socialiniams pedagogams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, psichologams, treneriams.

Juos savivaldybė vilios siūlydama apmokėti gyvenamąjį būstą, skirdama ne didesnę nei 15 000 eurų išmoką per 5 metus ar ne didesnę nei 3 000 eurų išmoka per metus. Arba specialistai galės gauti 9 000 eurų išmoką per 3 metus, bet ne didesnę nei 3 000 eurų išmoką per metus atlikti savo gyvenamojo būsto remontą Rokiškio savivaldybėje.

Taip pat savivaldybė siūlo skirti ne daugiau nei 2 000 eurų per 2 metus ar ne daugiau nei 1 000 eurų per metus perkvalifikavimo studijoms apmokėti.

Šiomis priemonėmis pasinaudojęs specialistas savivaldybės įstaigoje turėtų dirbti ne trumpiau nei metus ir ne mažesniu nei 0,9 etato krūviu, deklaruoti gyvenamąją vietą ir gyventi Rokiškio rajono savivaldybėje. Galima gauti tik vieną iš minėtų finansinių paskatų.

Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas pasakoja, kad savivaldybė jau anksčiau taikė specialistų pritraukimo priemones, tačiau jos buvo skirtos medikams arba būsimiems medikams. Šįkart nuspręsta specialistų sąrašą praplėsti.

„Papildomai dar įtraukiame švietimo įstaigų darbuotojus, specialistus, mokytojų skatinimo tvarką. Ir ruošiame dabar papildomai dar vieną skatinimo priemonę policijos pareigūnams, kadangi trūksta jau pas mus policijos pareigūnų ir jau dvejus metus nėra nė vieno įstojusio į policijos mokyklą iš Rokiškio. Planuojame skirti ir stipendijas, ir skatinimo priemones pradėjusiems jau dirbti“, – tv3.lt sakė R. Godeliauskas.

Anksčiau naudotos priemones, mero teigimu, pasiteisino, pavyko pritraukti specialistų, tačiau visas poreikis nebuvo patenkintas.

„Yra atėjusių naujų specialistų, yra keletas grįžusių studentų, kuriems buvo apmokėtos rezidentūros studijos. Žinoma, pasitaikė atvejų ir tokių, kad grąžino lėšas už rezidentūros studijas ir pasirinko kitą vietą dirbti. Bet iš principo turime naujų darbuotojų. Aišku, ne tiek, kiek norėtume, kiek jų reikia. Poreikis nėra užpildytas visiškai, bet šios priemonės veikia“, – kalbėjo meras.

Tiesa, jis pripažįsta, kad nė viena savivaldybė nėra pajėgi vien išmokomis ar paskatomis pritraukti reikalingų specialistų. Problema, pasak R. Godeliausko, slypi tame, kad Lietuvoje neparuošiama užtektinai specialistų.

„Nes dabar tokia savotiška konkurencija lyg tarp savivaldybių, ypač tarp regioninių. Praktika rodo, kad ir kiek daug beišmokėtum tų vienkartinių išmokų ir kitokių skatinimo būdų turėtum, tai neužtikrina 100 proc. specialistų trūkumo, neužpildo.

Tai reiškia, kad apskritai tokių specialistų Lietuvoje trūksta, jų trūksta visai Lietuvai. Tai spragos padarytos jau keletą metų anksčiau, skatinant studijuoti, rinktis tokias specialybes“, – sakė meras.

Tačiau dabar Rokiškio rajone, anot mero, trūksta vienetų, o ne dešimčių specialistų. Tiesa, savivaldybė bando iš anksto pasiruošti darbuotojų trūkumui ateityje.

„Tai yra vienetai, tai nėra dešimtys. Imkime medikus – kaita nuolat vyksta. Dauguma medikų važinėja, per kelis rajonus dirba. Sakykime, šeimos gydytojai, taip, nepadirbs per kelis rajonus, tai yra darbas vienam rajone, su viena apylinke. Tai šeimos gydytojų mažiausiai dviejų dabar reikėtų.

Švietimo įstaigų darbuotojų tvarką pasiruošėme žiūrėdami į priekį. Nes, jeigu šiandien ryškaus trūkumo dar neturime, žvelgdami į pedagogų amžiaus vidurkį, matydami, kad po dvejų metų gali trūkti, iš karti priėmėme skatinimo tvarką, davėme žinią jauniems žmonėms, kad esame pasiruošę juos priimti ir paskatinti“, – sakė R. Godeliauskas.

Dauguma savivaldybių imasi vilionių

Analogiškai trūkstamus specialistus vilioti ketina ir Jonavos rajono savivaldybės administracija. Ji šiemet registravo pasiūlymą apmokėti kelionės į darbą išlaidas trūkstamiems specialistams. Tarp jų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kultūros ir meno darbuotojai.

Biržų rajono savivaldybė trūkstamiems specialistams skiria įsikūrimo išmokas iki 15 000 eurų per 3 metus nuo darbo įstaigoje pradžios. Tiesa, darbuotojas įstaigoje turės išdirbti bent 6 metus pilnu etatu.

Tarp kitų savivaldybės siūlomų priemonių – ne didesnė nei 500 eurų išmoka kas mėnesį, skirsta specialisto poreikiams tenkinti. Arba ne didesnė nei 7 000 eurų išmoka apmokėti studijas viename Vilniaus universitetų.

Telšių rajono savivaldybėje šiuo metu trūksta keturių sričių darbuotojų: policijos pareigūnų, medikų, mokyklų psichologų ir kultūros darbuotojų.

Ketindama pritraukti šių sričių specialistus, savivaldybė planuoja jiems siūlyti įvairias pinigines paskatas. Pavyzdžiui, policijos pareigūnams ketinama skirti penkias iš viso 1 000 eurų siekiančias stipendijas (po 250 eurų per mėnesį) bei keturias pašalpas Reagavimo skyriaus darbuotojams.

Medikus bandomas pritraukti siūlant keturias vienkartines pašalpas ir apmokant keturių rezidentų studijas (7 616 eurų metams). Trims mokyklų psichologams bei vienam kultūros darbuotojui siūlomos vienkartinės išmokos iki 5 000 eurų.

Akmenės rajonas skiria iki 60 000 eurų išmoką nekilnojamajam turtui įsigyti, jei medikas įstaigoje išdirba ne mažiau nei 5 metus pilnu etatu. O jaunas specialistas gali pretenduoti į išmoką už rezidentūros studijas, ji negali viršyti 35 000 eurų.

Visagine trūkstant medikų ir rezidentų, juos savivaldybė bando vilioti įvairiomis išmokomis. Pavyzdžiui, gydytojams siūloma pirmus dvejus darbo metus mokėti kasmetinę 5 000 eurų išmoką, išmokant dalimis kas mėnesį. Mainais į išmoką gydytojas savivaldybėje turėtų dirbti bent vienerius metus.

Rezidentams siūloma kasmetinė studijų apmokėjimo išmoka. Ji mokama nuo 3 iki 6 metų, priklausomai nuo pasirinktos rezidentūros programos studijų trukmės. Rezidentai už išmoką savivaldybėje įsipareigotų dirbti bent 5 metus.

Vilkaviškio rajono savivaldybė taip pat bando trūkstamus medikus pritraukti iki 5 000 eurų siekiančiomis metinėmis vienkartinėmis išmokomomis. Gydytojas turi dirbti pilnu etatu ir ne trumpiau nei 5 metus, antraip išmoką tektų grąžinti.

Tuo metu rezidentams siūloma iki 7 000 eurų metinė išmoka, skirta studijoms apmokėti, arba išmoka iki 35 000 eurų, rezidentūros studijoms apmokėti. 35 000 eurų savivaldybė siūlo lygiomis dalimis išmokėti per 5 metus nuo studijų baigimo, pasirašius sutartį su rajono savivaldybės gydymo įstaiga. Tokiu atveju medikas turėtų atidirbti bent 5 metus pilnu etatu.

Ignalinos rajono savivaldybė trūkstamus medikus vilioja 6 000 eurų dydžio išmokomis, mokamomis pirmus dvejus darbo metus lygiomis dalimis kas mėnesį. Gydytojas savivaldybėje turėtų dirbti ne trumpiau nei metus.

Arba siūloma 25 200 eurų išmoka, kuri gydytojui būtų išmokama per ketverius metus dalimis per mėnesį. Tokiu atveju gydytojas savivaldybėje turėtų dirbti bent 4 metus.

Taip pat savivaldybė siūlo iki kompensuoti gydytojo transporto išlaidas, jei išlaidos neviršija 150 eurų per mėnesį, o darbuotojas atvyksta iš kito rajono. Savivaldybė siūlo suteikti būdą.