Atvirai prabilo dingusio Rusio sesuo: keturi mėnesiai košmaro – jei jis būtų dar gyvas, to nebūtų

Nuo mįslingo 31-erių E. Rusio dingimo praėjo keturi mėnesiai. Atvirai prabilusi vyro sesuo pasakoja, kad per šį laikotarpį teko išgyventi ne tik nežinomybę dėl brolio, bet ir dar vieną skaudų smūgį.

Rankų nenuleidžia ir paieškas organizuos toliau

Pernai metų spalio 17-oji. Tai diena, kai išėjęs Naujojo Sodo g. Klaipėdoje vykusių draugų vestuvių E. Rusys dingo be žinios.

Policija iki šiol tiria visas versijas. Viena iš jų – kad išėjęs iš šventės E. Rusys įkrito į Danės upę ir ten nuskendo. Tačiau neatmetamos ir kitos vyro dingimo versijos.

„Žiema, oro sąlygos ir pats metas paieškoms buvo nepalankus. Paieškos buvo drastiškai sumažintos, tad ypatingų naujienų nėra“, – tv3.lt apie brolio paieškas pasakoja savo vardo viešinti nenorėjusi moteris.

Prie policijos pajėgų dar pirmomis E. Rusio paieškos dienomis prisijungė savanorių grupė. Jie E. Rusio ieško iki šiol.

Dingusio vyro sesuo pasakoja, kad šį šeštadienį, vasario 19 d., Klaipėdoje vyks dar viena E. Rusio paieška. Planuojama, kad tądien į Klaipėdą turėtų atvykti savanoriai su šunimis iš Latvijos.

„Bandome rinkti ir policijos rėmėjus. Dar nėra 100 proc. viskas suorganizuota, tai bus daroma eigoje. Aš kiekvieną dieną bendrauju (su savanoriais – aut. past.), bandau viską suorganizuoti. Stengiamės, kad vasario 19 d. būtų didesnės paieškos.

Tikiuosi, kad tai duos kokių nors rezultatų. Praėjo begalybė laiko, o naujienų kol kas nėra“, – kalba E. Rusio sesuo.

Viltis rasti brolį gyvą blėsta

Pašnekovė sako, kad nuspėti, kur galėtų būti E. Rusys, negalima. Šeimai policija nurodė, kad yra didelė tikimybė, jog E. Rusys gali būti vandenyje.

Tačiau artimieji išvadų daryti neskuba ir mano, kad vyras gali būti rastas ir vandenyje, ir sausumoje.

„Man vienu metu atrodo, kad yra vandenyje, kitu metu atrodo, kad sausumoje. Aš nežinau, sunku kažkuo remtis, nes vadovaujuosi ir emocijomis, ne tik sveiku protu“, – pasakoja moteris.

Vis dėlto viltis, kad E. Rusys bus surastas gyvas, blėsta.

„Mąstau, kad jeigu Evaldas būtų gyvas, jis būtų sugrįžęs, sukontaktavęs su mama ir su manimi. Jis paliko savo šunį, kurį be galo mylėjo. Palaidojome ir močiutę. Jei jis būtų gyvas, jis būtų susisiekęs ir grįžęs. Kad ir kaip skaudu, nežinau, ar turime vilčių jį rasti gyvą“, – atsidūsta pašnekovė.

Darbą mėgo ir kolegas minėjo geruoju

Socialinių tinklų grupėse, kur dalijamasi informacija apie E. Rusio paiešką, buvo iškelta begalybė versijų. Vieni nuo pat pradžių buvo įsitikinę, kad E. Rusys nuskendo, kiti svarsto, kad prieš vyrą galėjo būti pakelta ranka.

Kaip tv3.lt anksčiau pasakojo savanoriai, žinoma, kad vestuvių metu, kur E. Rusys dalyvavo, buvo kilęs konfliktas. Vestuvėse dalyvavo E. Rusio kolegos.

Pasak E. Rusio sesers, vyras su artimaisiais apie savo darbą kalbėti nevengdavo ir į kolegas žiūrėjo pagarbiai bei pozityviai.

„Jis blogai apie savo kolegas neatsiliepė nei karto. Tikrai nebuvo ženklų, kad jis konfliktuotų ar kažkas tokio. Evaldas visada gerai atsiliepė apie kolegas ir noriai ėjo į darbą.

Buvau grįžusi vasarą, prašiau jo pagalbos. Sakiau: važiuojam už Klaipėdos, pabūti kartu, nes grįžau trumpam. Jis atsisakė, nes nenorėjo perkelti klientų“, – sako moteris.

Žmonių palaikymas padėjo atsitiesti

Tatuiruočių meistro E. Rusio istorija pritraukė daugybės neabejingų gyventojų dėmesį. Socialiniuose tinkluose susikūrė bent dvi grupės, kuriose dalijamasi informacija apie paieškas ir galimą vyro buvimo vietą.

E. Rusio sesuo pripažįsta, kad dingus broliui teko išgyventi neigiamų emocijų laviną.

„Buvau ir pasimetusi, ir išgyvenau šoką. Nieko nežinojau, negalvojau savo galva. Atsitraukiau, nes nežinojau, kaip reaguoti, kas darosi. Buvo per daug informacijos, plius mano emocijos ir išgyvenimai buvo be galo sunkūs.

Savanoriai ne tik padėjo ieškoti Evaldo, bet padėjo ir psichologiškai. Bendraujant padėjo suvokti, susigyventi, atsistoti ant kojų ir imtis veiksmų. Esu be galo dėkinga savanoriams, kurie iki šiol išliko neabejingi“, – pasakoja moteris.

E. Rusio sesuo gyvena užsienyje, tad kuruoti savanorių veiksmus ir organizuoti paieškas būtų buvę per sudėtinga.

Mamai – ypatingas smūgis

Lietuvoje gyvena E. Rusio mama. Pasak pašnekovės, išgyventi nežinomybę dėl sūnaus likimo, mamai yra itin sunku. E. Rusys ir jo sesuo yra vieninteliai jos vaikai.

„Įsivaizduokite, vienas iš jų dingęs. Mamai nėra nieko baisiau. Aš pati auginu tris vaikus. Nėra baisesnio dalyko už tai, kai kažkas atsitinka tavo vaikui“, – kalba E. Rusio sesuo.

Moteris atskleidžia, kad jųdviejų su E. Rusiu mama turi kalbos sutrikimą – mikčioja. Pasak jos, tai apsunkina mamos galimybes kreiptis psichologinės pagalbos, tad su išgyvenimais ji stengiasi tvarkytis pati.

„Mes bendraujame, be abejo, aš ją palaikau. Mes kalbame ir palaikome viena kitą kiek tik galime. Grįžti negaliu taip dažnai, viskas remiasi į finansus, be to, mano vaikai eina čia į mokyklą, tad aš negaliu paimti ir taip grįžti.

Nuo Evaldo dingimo buvau grįžusi porą kartų, kiek įmanoma palaikome viena kitą su mama“, – sako pašnekovė.

Šeštadienį kviečia į paiešką

Socialiniuose tinkluose nuo pat E. Rusio dingimo susikūrė kelios grupės paieškai neabejingų gyventojų. Grupės vienija kelias dešimtis žmonių, jose dalijamasi informacija apie paieškas.

Kaip matyti iš naujausių įrašų, vasario 19 d. turėtų vykti dar viena vyro paieška. Pranešama, kad šeštadienį į Klaipėdą atvyksta latvių savanorių organizacija su šunimis „Helper Latvia“.

Šeštadienį planuojama ieškoti sausumoje, ketinama apžiūrėti teritoriją netoli Klaipėdos centrinio stadiono. Prie paieškos jungtis vėl kviečiami ir lietuviai.

Viena iš E. Rusio paieškos savanorių grupių administratorių, nenorėjusių viešinti savo vardo, pasakoja, kad savanoriai iš Latvijos šeštadienį atvyks pasipraktikuoti dirbti su šunimis ir kartu prisidės prie E. Rusio paieškos.

„Realiai jau nebežinome, ko imtis. Atrodo, kad paskutinis šansas yra išnaudoti šią galimybę su šunimis. Labai norisi patikrinti miško teritoriją link Melnragės.

Nežinia, kur Evaldas. Pirmas dvi savaites buvo labai intensyviai ieškoma. Buvo kinologas su šuniuku netgi du kartus, apeiti didžiausi krantinės plotai, dirbo povandeniniai dronai. Buvo daroma absoliučiai viskas – ieškota ir su baidarėmis, ir su valtimi, tikrinti paviršiai, upės išnerštos skersai ir išilgai. Tai ir keista, kad nerado nieko“, – tv3.lt apie E. Rusio paieškas pasakoja moteris.

Savanoriai įsitikinę, kad jei lemtingą vakarą būtų veikusi dar viena kamera, galbūt būtų pavykę užfiksuoti, kokia mįslė gaubia E. Rusio likimą.

Tačiau dabar klausimų lieka daugiau nei atsakymų. Kol kas nėra 100 proc. aišku, ar E. Rusys tikrai įkrito į vandenį, ar galėjo praeiti kur nors, kur jo nematė kameros.

Savanoriai artimiausiu metu ketina apžiūrėti kelias sausumos teritorijas. Neatmetama versija, kad vyras gali būti ir ne vandenyje.

„Nepraėjus nei parai buvo atvykęs kinologas su šunimi. Būtent nuo viešbučio pagal pėdas, šuo jas pametė į priešingą nuo upės pusę. Nežinau, kiek patikimas šuniuko darbas. Tačiau tokios mintys dėliojasi. Sudėliojus tam tikras detales, tikrai gali būti tokia pat didelė tikimybė rasti ir vandenyje, ir sausumoje“, – teigia moteris.

Vis dėlto, ar prieš E. Rusį galėjo būti pakelta ranka, savanoriai išvadų nedaro. Kol kas žinoma tik tiek, kad vakarėlyje, kuriame dalyvavo E. Rusys, buvo kilęs konfliktas, tačiau ar E. Rusys su kuo nors sukonfliktavo jau išėjęs iš šventės, lieka neatsakytas klausimas.

Policija: planuojama vėl nerti į upę

Paieškų dar nebaigė ir uostamiesčio pareigūnai. Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Andromeda Grauslienė dar šios savaitės pradžioje informavo, kad policijos pareigūnai kartu su priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnais planuoja dar kartą nerti į Danės upę. Tai daryti planuojama artimiausiu metu, kai tai leis oro sąlygos.

„Mes tiriame visas versijas, neatmetamos jokios versijos. Policijos pareigūnai dirba savo darbą“, – tv3.lt komentuoja A. Grauslienė.

Pasak policijos atstovės, šiuo metu gaunamos informacijos kiekis yra sumažėjęs palyginti su tuo, kiek informacijos policija gavo pirmomis dienomis nuo E. Rusio dingimo.

„Negaliu komentuoti, kas yra rašoma „Facebook“, bet policijos pareigūnai mūsų šaltiniais – telefonu, per e.policiją, per mūsų oficialius socialinius tinklus, paskyras – dabar gauna tikrai daug mažiau informacijos“, – teigia A. Grauslienė.

Į paiešką įsitraukė visuomenė

Portalas tv3.lt primena, kad E. Rusys be žinios dingo pernai spalio 17 d. Tądien vyras dalyvavo draugų vestuvėse, iš jų išėjęs paskutinį kartą buvo kamerų užfiksuotas Danės krantinėje.

Viena iš galimų E. Rusio dingimo versijų – vyras įkrito į upę ir nuskendo. Kaip tv3.lt pasakojo vestuvių dalyviai, iš šventės vyras išėjo išgėręs, tad galimai susvirduliavo ir įkrito į upę. Paskutinė nustatyta jo buvimo vieta – Šiaurinis ragas Klaipėdos mieste prie Danės upės.

Upėje kūno narai ieškojo ne kartą. Gautas ne vienas pranešimas apie pastebėtą galimai nuskendusį kūną, tačiau dažniausiai pastebėti objektai buvo vandens augalai ar šiukšlės.

E. Rusio kūno upėje ieškojo kinologai, specialūs vandens dronai. Paieškų pradžioje kurį laiką darbus sunkino sudėtingos oro sąlygos – Klaipėdoje pūtė stiprus vėjas. Be to, darbų nelengvina ir Danės upė. Ji yra itin srauni, vanduo tamsus, tad dirbti vandenyje sudėtinga ir narams, ir technikai.

Klaipėdos jūrų uosto ekvatorijos darbuotojams dar pernai metų gale buvo nurodyta stebėti vandenį ir turėti omenyje, kad Klaipėdoje yra galimai nuskendęs E. Rusio kūnas.

Dingusio vyro nuo pat pradžių ieškojo ir jo artimieji. Buvo suburta savanorių grupė, ne kartą organizavusi paieškas. Žvalgytos ir sausumos, ir vandens teritorijos. Artimieji samdė ekstrasensus, kinologus, privatų detektyvą.

1990 m. gimęs vyras 2021-10-17 apie vidurnaktį išėjo iš renginio Naujojo Sodo g. Klaipėdoje ir dingo be žinios. Išėjęs iš draugų vestuvių E. Rusys vilkėjo raudonus marškinius ir raudonas kelnes, juodą medžiaginę striukę, avėjo baltais sportiniai bateliais ir galėjo būti užsidėjes juodą kepurę.

Galinčių suteikti informacijos policija prašo susisiekti telefonu 8 700 60712 arba el. paštu [email protected].