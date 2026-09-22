Atsakė, kokiais atvejais NATO padėtų valstybėms: prireikus įsitrauks, bet vidiniu saugumu turi rūpintis pačios

Kaip padėtį vertina ir kada bei kokio atsako galime tikėtis iš NATO, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su ambasadoriumi prie NATO Dariumi Jauniškiu.
Gal ir Lietuvoje reikėtų imtis papildomų apsaugos priemonių?
Lietuva imasi papildomų priemonių, kiek aš pats girdžiu ir pats neseniai buvau Lietuvoje. Tai priemonių yra imamasi. Papildomos priemonės niekada nepamaišytų, žinoma, bet, žinot, irgi reikia balansą palaikyti. Nepamirškime, kad Rusija meistriškai manipuliuoja mūsų reagavimu. Reikia tą turėti omeny.
Praėjusią savaitę į Lietuvą įskrido pora dronų. Naikintuvus kėlė ir lenkai, o visai neseniai buvo sprogimų Vokietijoje. Kada į tokias atakas ims reaguoti NATO?
NATO yra grynai toks gynybinis aljansas. (...) Šalys turėtų pačios, svarbiausia, šitais lygiais rūpintis, todėl, kad tas vidinis saugumas yra pirmiausiai kiekvienos šalies atsakomybė. Žinoma, NATO įsijungia tada, jeigu tikrai yra matomas aiškus konvencinių pajėgumų telkimas prie sienos arba yra žvalgybinė informacija, kad gali atsitikti kažkokia ataka.
Žinoma, tas hibridinis karas yra bjauriausias, todėl, kad mes tada turime būti tokioje pilkojoje zonoje. Svarbiausia, kaip pačios institucijos yra pasiruošusios – ar mes turime stiprią žvalgybą, kuri gali matyti priešininko kėslus, ar mes turime stiprią teisėsaugos bazę.
Ar ištikus bėdai mums padės NATO?
Tai iš to reikia suprasti, kad visgi kiekviena šalis turi reaguoti pati? NATO neįsitrauks?
Aš to nesakau jokiais būdais. NATO įsitraukia ir yra įsitraukusi. Ir mes vėlgi, aš primenu, turėjome kovą ir vasarį didžiausią antihibridinę grupę, kuri lygiai taip pat nagrinėjo visą tą situaciją Lietuvoje, parašė išvadas, kurios yra išplatintos visoms šalims. Ir padarė rekomendacijas, kurias mes turime vykdyti. Tai NATO reaguoja, NATO nestovi nuošaly.
Matome, kad Europos šalių lyderiai gauna informacijos iš žvalgybos apie Rusijos planuojamas hibridines atakas. Kokia yra reali padėtis?
Pirmiausia, reali padėtis, tai turbūt ir mes turėtume remtis žvalgybine informacija ir tikėti, ką sako mūsų žvalgybos. Mes neturime perreaguoti į kiekvieną Rusijos veiksmą ar pareiškimą viešojoje erdvėje. Turime suprasi, kad jie irgi manipuliuoja ir jie gąsdina, ir gąsdins.
Turime išlaikyti pakankamai šaltas galvas. Žinoma, Rusijos elgesys nepadeda todėl, kad visi Dmitrijaus Medvedevo arba Zacharovos pareiškimai – taip, jie kelia daug aistrų ir daug nežinomybės, bet ir, žinoma, tie visi incidentai tai yra tikrai labai blogai. Mes matome, kad Rusija yra pasiryžusi peržengti tam tikras raudonas linijas.
Bet mes turime turėti labai aiškius įrodymus, kad tai yra tiesiog daroma specialiai ir aš vėl atsiremiu į žvalgybinę informaciją ir tyrimus, kurie turi būti atlikti, ir tada turime reaguoti. Be jokios abejonės, mes turime būti pasiruošę pasipriešinti į bet kokį agresyvesnį Rusijos veiksmą.
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