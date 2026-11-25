Prorusiška aktyvistė Erika Švenčionienė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad trečiadienį teisėsauga po atliktų kratų sulaikė Kazimierą Juraitį, Vaidą Juozapaitytę, Dmitrijų Glazkovą ir Audrių Naką.
E. Švenčionienė ir K. Juraitis dabar yra teisiami kitoje byloje dėl galimo veikimo prieš Lietuvą, jos nagrinėjimas eina į pabaigą.
Pasak E. Švenčionienės, K. Juraitis yra sulaikytas su žmona 48 valandoms.
Prokuratūra: tyrime dėl padėjimo veikti kitai valstybei prieš Lietuvą sulaikyti 5 asmenys
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Ikiteisminiame tyrime bendradarbiaujama su Valstybės saugumo departamentu.
Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus pradinių duomenų apie tai, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024 m. rudens palaiko ryšius su valstybės kontroliuojamos Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės atstovais ir už finansinį atlygį vykdo įvairias jiems pavestas užduotis, susijusias su informacijos, kuri domina priešišką Lietuvai valstybę, rinkimu ir perdavimu.Turimi duomenys taip pat leidžia įtarti, kad šie asmenys rengė ir Lietuvoje skleidė Rusijos interesus atitinkančią ir jos propagandinius naratyvus atkartojančią informaciją.
Vykdant aktyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo atliktos kratos, sulaikyti penki Lietuvos piliečiai, jiems pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalyje. Joje nurodoma, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, toliau atliekami kiti būtini procesiniai veiksmai. Sprendimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo bus priimami artimiausiu metu.
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