Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, operatyviai baigus ikiteisminį tyrimą, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, prašydamas kaltu dėl kitos viešosios vietos išniekinimo (pagal Baudžiamojo kodekso 312 str. 2 d.) bei viešosios tvarkos pažeidimo (pagal Baudžiamojo kodekso 284 str.) pripažinti Jungtinės Karalystės pilietį A. M. G. (gim. 1989 m.).
Per trumpą laiką, 8 dienas, buvo atliktas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, rašoma prokuratūros pranešime spaudai.
Prokuroras siūlo skirti 8 tūkst. eurų baudą
Tyrimo duomenimis, š. m. lapkričio 12-osios naktį vienas asmuo išniekino Vilniuje, Dominikonų gatvėje, Dievo Gailestingumo šventovės, kuri yra Katalikų Bažnyčios dievogarbos ir liturginių apeigų vieta, kieme esantį kryžių su Nukryžiuotojo Jėzaus statula. Asmuo, elgdamasis įžūliai ir vandališkais veiksmais, be priežasties, agresyviai ir demonstratyviai šaukdamas, nuplėšė nuo kryžiaus statulą, sugadino kryžių bei pačią statulą, išnešė šią statulą į gatvę.
Dviem rankomis laikydamas už Nukryžiuotojo Jėzaus statulos rankų, jis staigiai iškėlė statulą aukštyn, prašė draugo nufotografuoti, po ko šią statulą sudaužė į gatvės grindinį. Tokiu būdu vyras atliko vandališkus veiksmus kitoje viešosios pagarbos vietoje bei savo įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
Lapkričio 14 d. nustatyta, kad nusikalstamas veikas padarė į Lietuvą atvykęs Jungtinės Karalystės pilietis A. M. G. Po apklausos jam buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą ir skirtos kardomosios priemonės – asmens dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įvertinus tai, kad užsienietis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi, visiškai atlygino Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovei padarytą žalą, prokuroras kreipėsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, siūlydamas A. M. G. skirti 8000 eurų baudą.
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