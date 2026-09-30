„Aš pasivadinau jauniausiu vatniku Lietuvoje“: rokiškėnas iš Latvijos sulaukė kartaus smūgio

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„Manęs antrą dieną neįleidžia į Europos Sąjungą, čia turiu du oficialius lapus latvių kalba, kuriuose rašoma, kad aš esu nacionaliniu mastu grėsmė Latvijai“, – rokiškėnas Ugnius Gintautas savo įraše skundžiasi, kad Latvijos ir Baltarusijos pasienyje latviai atsisako jį įsileisti į šalį.
Gali būti, kad Latvijos pareigūnams užkliuvo po Rusiją keliaujančio ir ją liaupsinančius vaizdo įrašus kuriančio U. Gintauto veikla.
Gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui
Ukrainos žmones žudančios Rusijos architektūrą lyg niekur nieko apdainuojančio U. Gintauto Latvijos pasieniečiai neįleido į šalį, nes „patikrinimo metu gauta informacija leidžia manyti, kad Ugnius Gintautas gali kelti tiesioginę grėsmę valstybės saugumui.“
„Kiekvienas veiksmas turi savo kainą, nereiktų turbūt galvoti, kad jeigu taškaisi žodžiais, nieks nepaprašys tavęs atsakomybės. Latviai paėmė ir paprašė“, – komentuoja Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Į Latviją neįleistas U. Gintautas turėjo sukarti papildomus 500 kilometrų, kad per Medininkus įvažiuotų į Lietuvą.
„Kiekviena valstybė savo šalies piliečius neturi teisės neįsileisti, apgręžti arba priimti kažkokių kitų sprendimų neįsileisti“, – sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Garbina Rusiją
U. Gintautas ir toliau žada važinėti po Rusiją ir Baltarusiją bei filmuoti ten savo vaizdo įrašus. Pavyzdžiui, kaip neva gera gyventi Rusijoje, nes viskas pigu.
„Aš pasivadinau jauniausiu vatniku Lietuvoje, čia toks bajerio dalykas“, – sako Ugnius.
„Jis dalyvauja propagandiniam Rusijos šou, reklamuoja tą režimą, rodo tą valstybę, bando vykdyti tokią švelniosios galios kampaniją“, – teigia Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius.
Ir tai dar, anot politologo, nėra didžiausia grėsmė lankantis Rusijoje.
„Tai gali būti situacijos, kuomet verbuojami. Neaišku, kas ir kaip su juo Rusijoje įvyko, kas su juo susitiko ir su kokiom užduotim jis grįžta atgal į Europą“, – sako N. Maliukevičius.
Negalėjo atsakyti, kieno Krymas ir ką mano apie karą
Latviai U. Gintautui uždavė klausimus, atsakydamas į kuriuos, jis susimovė. Pavyzdžiui, kieno Krymas.
„Aš nežinau, važiuokit į Krymą ir klauskit. Aš nesidomiu“, – atsako U. Gintautas.
Latvijos pareigūnai paklausė ir apie Vladimirą Putiną bei jo karą Ukrainoje.
„Manęs tai neliečia, aš esu paprastas keliautojas, čia jau politika, politikos žaidimai, jeigu nori, ten ir žaidžia. Nekišu nosies, kur nesuprantu“, – sako U. Gintautas.
Latvių pareigūnų sprendimą neįleisti U. Gintautas žada skųsti. O Lietuva vien šiemet neįsileido apie 1300 trečiųjų šalių piliečių. 160 – dėl to, kad nepageidaujami. Daugiau nei pusė iš jų – rusai ir baltarusiai.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.