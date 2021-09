Artėja iečių laužymo metas? Laukia kovos dėl partnerystės ir naujų mokesčių

Apie naująjį politinį sezoną naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovė Agnė Širinskienė ir Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas.

Atsargiai žiūri į parengtą automobilių taršos mokestį

„Kalbėti už visą daugumą yra sunku, kai kurie dalykai yra procese. Šita Seimo sesija bus tokia, per kurią mes galime įgyvendinti esmines reformas. Nes esminėms reformoms laikas įgyvendinti senka ir Vyriausybė turės apsispręsti, ar ji juda kai kuriose srityse esminių reformų keliu ar ne“, – kalbėjo V. Mitalas.

Politiko teigimu, šį politinį sezoną laukia didelė diskusija dėl mokesčių, viena svarbiausių – apie automobilių taršos mokestį.

„Kiti mokesčiai yra kelyje. Ar bus vieningas sutarimas dėl šių klausimų, aš nežinau, aš abejoju taip pat. Reikia atskirai kiekvieną dalyką žiūrėti ir vertinti, nes dėl automobilių mokesčio turiu tam tikrų rezervacijų. Bet kad tai bus viena esminių temų šį rudenį, aš beveik neabejoju“, – pripažino pašnekovas.

Anot V. Mitalo, antra svarbi tema šį rudenį – švietimo pokyčiai. Rugsėjo 1 d. parlamentinių partijų lyderiai pasirašė susitarimą dėl švietimo, o į jį, V. Mitalo teigimu, galima žiūrėti ir optimistiškai, ir pesimistiškai.

„Aš linkęs žiūrėti labiau optimistiškai. Ten sudėti labai aiškūs rodikliai, kurie mus įpareigoja investuoti į švietimą tolygiai iki 2024 ar 2030 metų. Tai artimiausias biudžetas jau turės užkuoduoti tuos esminius pokyčius“, – laidoje „Dienos pjūvis“ tvirtino V. Mitalas.

Žmogaus teisės – ne švediškas stalas

Seimo vicepirmininko teigimu, šioje Seimo sesijoje taip pat bus tęsiami tie darbai, kurių valdančiajai daugumai nepavyko pasiekti pavasarį.

„Man ir Laisvės partijai svarbu, kad ir žmogaus teisių darbotvarkė būtų girdima. Nes tos pačios žmogaus teisės nėra švediškas stalas, kur gali nuo to stalo kažką pasiimti, kažko nepasiimti. Tai yra visumą žmogaus apibrėžiantis įstatymų ir taisyklių derinys“, – aiškino V. Mitalas.

Pasak jo, valdančioji dauguma šį rudenį taip pat imsis pensijų didinimo, smurto orderio įteisinimo. Seimui taip pat teks susitarti dėl Referendumo įstatymo ir tiesioginių merų rinkimų įtvirtinimo.

„Tikiuosi, kad pavyks tą padaryti sklandžiai dirbant ir opozicijai, ir pozicijai“, – šypsojosi V. Mitalas.

Skatins žmones skiepytis kompensuodami vakcinų žalą

Seimo sesijai įnirtingai ruošėsi ir opozicija. A. Širinskienės teigimu, didžiausia opozicinė valstiečių-žaliųjų frakcija pasiruošusi ne tik kritikuoti valdžią, bet ir pasiūlyti savo sprendimus.

„Mes stengiamės būti konstruktyvi opozicija. Ten, kur oponuojame, kur matome, kad valdantieji gal mažiau dėmesio skiria, mes stengiamės ateiti su savo iniciatyvomis ir projektais“, – laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo valstiečių atstovė.

Pasak A. Širinskienės, vienas iš pagrindinių dalykų, ko dar rugsėjo mėnesį sieks LVŽS – žalos, kurią sukelia sunkios, nepageidaujamos reakcijos į vakcinas, atlyginimą.

„Kad Lietuva, kaip dar netgi 16 Europos Sąjungos valstybių, turėti žalos atlyginimo galimybę.

Tas padėtų žmones nuraminti, nes apklausos rodo, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių vengia skiepytis dėl to, kad bijo sunkių nepageidaujamų reakcijų.

Šitas projektas būtų subtilus ir kartu pozityvus postūmis vakcinuotis, nes tokio prievartinio stūmimo vakcinuotis visuomenėje yra labai daug ir tas tik tai didina visuomenės susiskaldymą“, – dėstė A. Širinskienė.

Tikisi, kad valdančiųjų projektai nekiršins visuomenės

Pašnekovės teigimu, valstiečiai taip pat tikisi, kad rudens sesijoje nebus itin daug projektų, kurie skaldytų visuomenę ir kiršintų skirtingas grupes.

Ji pažymėjo, kad svarbiausiu rudens sesijos projektu turi išlikti valstybės biudžetas.

„Tai yra pagrindinė atsakomybė ir valdantiesiems, ir opozicijai, kad kitus metus pasitiktume suplanuotus, ne viena dvyliktąja. Antra vertus, tokios iniciatyvos kaip pensijų augimas, planuojamas NPD didinimas, jos užtikrina mūsų pradėtų veiksmų tęstinumą. Manau, kad tai susilauks pritarimo“, – vylėsi A. Širinskienė.

Visgi tokie projektai, kaip automobilių mokestis, anot A. Širinskienės, sukels aršias diskusija ne tik Seime, bet ir visuomenėje.

„Pagal tai, kokios formulės šiuo metu yra pasiūlytos, tai tikrai mes negalime rizikuoti, ypač regionų žmonių pajamomis ir galimybėmis.

Mokestis, kada jis sieks pusę padėvėto automobilio kainos, tai supraskime, kad žmonės ne dėl to perka padėvėtus regionus dėl to, kad jiems patinka teršti gamtą, bet perka dėl to, kad kitokių automobilių jie neišgali nupirkti.

Toks drastiškas augimas nėra pamatuotas, tų lėšų tai pačiai taršai kompensuoti būtų galima paieškoti kitur“, – kalbėjo A. Širinskienė.