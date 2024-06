Kaip nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, penktadienį, apie 17.26 val. buvo gautas pranešimas, kad buvęs uošvis neatidaro durų.

Pranešėjai, be to, nurodė, kad apie mėnesį telefonai išjungti, per duris jaučiamas nemalonus kvapas.

Atidarytos medinės namo durys, įleisti policijos pareigūnai bei medikai.

Viduje rastas miręs 1960 metais gimęs žmogus.