Ar saugu skiepytis nuo koronaviruso nėštumo metu?

Tačiau yra ir bloga žinia – nėštumas gali kelti nemažai nerimo, jį kelia ir gyvenimas pandemijos metu, o kai kurie žmonės labai mėgsta naudoti mūsų baimes prieš mus pačius. Taigi pasižiūrėkime į faktus apie vakcinas nuo koronaviruso ir nėštumą, ir galbūt sugebėsime paneigti kai kuriuos bauginančius mitus.

Pasiskiepyti nėštumo metu – saugu ir net rekomenduotina

Nėra jokių abejonių, kad tiek „Pfizer“, tiek „Moderna“ vakcinos yra saugios nėščiosioms ir jų vaisiams. Duomenys, surinkti iš dešimčių tūkstančių pastojusių moterų, parodė, kad pasiskiepijus nepadidėja nėštumo ar gimdymo komplikacijų rizika, nebuvo pastebėta ir vakcinų keliamų pavojų vaikeliui.

Taip pat yra duomenų, kuriuos suteikė tūkstančiai moterų, įsitraukusių į Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) saugaus nėštumo registrą. Remiantis šiais skaičiaus, 86 proc. nėščių moterų, gavusių vakciną nuo COVID-19, sėkmingai baigė nėštumą. Lygiai toks pats procentas moterų sklandžiai pagimdo ir įprastomis sąlygomis.

Kas sieja „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinas? Jos abi yra iRNR vakcinos. Nors toks skiepų tipas yra naujas, tai neturėtų jūsų gąsdinti. Tai tiesiog reiškia, kad vietoje mažos viruso dozės arba susilpnintos jo versijos, šiose vakcinose yra naudojama iRNR arba informacinė ribonukleino rūgštis. Tai yra ypatinga molekulė, perduodanti mūsų ląstelėms instrukcijas, kaip reikia gaminti baltymą, kuris sukeltų autoimuninį atsaką. iRNR visiškai nesąveikauja su žmogaus DNR, o mūsų ląstelėms gavus visą reikalingą informaciją, iRNR yra suskaidoma ir pašalinama iš organizmo.

Kitas tipas yra virusinių vektorių vakcinos, tokios kaip „Johnson & Johnson“ ir Oksfordo bei „AstraZeneca“ gaminami skiepai. Jau tikriausiai esate girdėję, kad šios vakcinos nėštumo metu nėra saugios, nes jos gali sukelti kraujo krešėjimą. Ir nors yra teisinga būti atsargiems, tai nėra visiškai tiesa.

Yra žinoma, kad šios vakcinos kelia nedidelę reto kraujo krešėjimo sutrikimo, vadinamo vakcinos sukelta tromboze ir trombocitopenija (VITT), riziką. Būtent todėl CDC buvo laikinai sustabdžiusi skiepijimą „Johnson & Johnson“ vakcina. Taip pat yra žinoma, kad nėštumo metu gali pakisti kraujo gebėjimas teisingai krešėti, tačiau tai gali įvykti nepriklausomai nuo Covid-19.

Tačiau ar pasiskiepijimas virusinių vektorių vakcina nėštumo metu smarkiai padidina VITT riziką? Britanijos karališkojo akušerių ir ginekologų koledžo teigimu – ne.

„Nėra jokių įrodymų, kad nėščios arba ką tik pagimdžiusios moterys turi didesnę VITT riziką nei nepastojusios moterys, – teigia specialistai. – Taigi VITT rizika, pasiskiepijus pirmąja Oksfordo ir „AstraZeneca“ vakcinos doze, yra labai maža, o moterims, kurios po pirmojo skiepo jautėsi puikiai, po antrosios dozės ši rizika sumažėja dar labiau.“

„Nėra žinoma, kad „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinos keltų VITT riziką“, – pridūrė gydytojai.

Būti nepasiskiepijus nėštumo metu yra labai pavojinga

Taigi, galbūt vakcinos nėra tokios pavojingos, kaip gali pasirodyti, tačiau jeigu jūs tiesiog norite jaustis saugiai? Na, ekspertai pataria, kad saugumą tiek nėščiosioms, tiek jų vaikeliams geriausiai užtikrina pasiskiepijimas.

„Nėščios moterys turi didesnę riziką susirgti sunkia koronaviruso forma, patekti į ligoninę ir intensyvios terapijos skyrių, taip pat – numirti. O palyginus su nėščiosiomis, neužsikrėtusiomis Covid-19 virusu, susirgus padidėja ir priešlaikinio gimdymo pavojus“ – „The Guardian“ teigė Paulas Heathas, vaikų infekcinių ligų profesorius Šv. Džordžo universitete Londone. – Dėl šios priežasties mes turime įsitikinti, kad pastojusios moterys būtų paskiepytos, ir mes tai darome pačiu optimaliausiu būdu, nes norime užtikrinti, kad jos būtų apsaugotos.“

Ne be reikalo nėščioms moterims yra siūloma pasiskiepyti nuo gripo ir kokliušo – pastojus susilpnėja kūno apsauga. Taip nutinka todėl, kad moters imuninė sistema turi apsaugoti ne tik pačią moterį, bet ir jos vaisių, be to, jeigu moters imunitetas yra per geras, imuninės ląstelės pavojumi gali palaikyti patį vaisių ir jį užpulti.

Tačiau tai taip pat reiškia, kad užsikrėtus koronavirusu nėštumo metu, atsiranda daug didesnė rizika susirgti sunkia ligos forma. Tokia tikimybė nėra didelė, tačiau ji vis tiek yra didesnė, palyginus su ne nėščiomis moterimis. Tokia rizika ypač išauga trečiojo trimestro metu – tuomet virusas netgi gali sukelti priešlaikinį gimdymą.

Dar labiau neramina tai, kad nepasiskiepijus nuo koronaviruso, padidėja moters rizika patirti persileidimą, arba kad gims negyvas kūdikis. Anglijoje atliktas tyrimas, kuriame buvo išanalizuota per 340 tūkst. nėštumų, parodė, kad užsikrėtus koronavirusu, 2,5 karto padidėja negyvo naujagimio gimimo rizika.

„Nors šiek tiek nuramina tai, kad bendra negyvo naujagimio gimimo ir priešlaikinio gimdymo tikimybė išlieka nedidelė, šis tyrimas parodo, kad tokia rizika padidėja moterims, kurios virusu užsikrečia prieš pat gimdymą, – pasakojo tyrimo bendraautorė Asma Khalil. – Tai parodo, kaip svarbu nuo Covid-19 skiepyti nėščias moteris. Tai sumažina pavojų ne tik joms, bet ir jų vaikeliams.“

Skiepai apsaugo kūdikį

Taigi vakcinos nėščioms moterims nėra pavojingos, tačiau Covid-19 infekcija kelia nemažai grėsmių. Svarbu prisiminti, kad vakcina apsaugo ne tik jus. Ji padės ir jūsų vaikeliui.

„Dabar turime įrodymų, kad vakcinos sukurti antikūnai patenka į vaiko organizmą prieš gimdymą per placentą, o po jo – žindymo metu, – sakė Cosmas Van De Venas, motinos ir vaiko sveikatos specialistas Mičigano universiteto moterų ligoninėje. – Tai džiuginanti naujiena nėščioms moterims, kurios nori pasiskiepyti, tačiau vis dar dvejoja. Tyrimai nerado jokių žalos, tik naudos naujagimiui įrodymų.“

Daugybė tyrimų parodė tokį patį rezultatą – kūdikiai nuo koronaviruso apsaugančių antikūnų iš mRNR vakcinomis pasiskiepijusių motinų gauna per placentą, o vėliau ir per motinos pieną. Negana to, jie taip pat gauna daug didesnį antikūnų skaičių, negu tie vaikai, kurių motinos tiesiog persirgo virusu. Kitaip tariant, skiepai suteikia daug geresnę apsaugą ir kelia daug mažesnę riziką.

„Tyrimai ir toliau pabrėžia vakcinų svarbą nėštumo metu ir jų galią vienu metu apsaugoti dvi gyvybes, užkertant kelią sunkiai tiek motinos, tiek vaiko ligai“, – sakė C. Van De Venas.

Tyrimai tęsiasi

Suprantama, jeigu jūs vis tiek abejojate. Nėščios moterys nebuvo įtraukiamos į ankstyvus įvairių vakcinų klinikinius tyrimus, todėl kurį laiką mums trūko duomenų. Tačiau dabar tai keičiasi.

Vien šią savaitę Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė vykdysianti naują klinikinį tyrimą, skirtą pasiskiepijimui nėštumo metu tirti. Nors pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti optimalų skiepijimosi grafiką, mokslininkai taip pat tikisi išsiaiškinti detales apie bet kokius galimus šalutinius poveikius motinai ir jos vaisiui, ir taip nuraminti skiepyti nesiryžtančias nėščias moteris.

„Šiuo metu pasiskiepijusių nėščiųjų rodiklis liūdina. Jis yra mažas – pasiskiepijo mažiau nei trečdalis, – „Sky News“ sakė tyrimo vadovas Paulas Heathas. – Įtariu, kad viena iš priežasčių yra tai, kad jos nepasitiki skiepais. Galbūt dalyvavimas šiame tyrime suteiks joms tą pasitikėjimą.“

Tikimasi, kad pirmieji šio tyrimo rezultatai bus paskelbti dar šių metų pabaigoje, tačiau jie turėtų patvirtinti tai, ką jau kurį laiką sako medicinos ekspertai – vakcinos yra saugios ir veiksmingos nėščioms moterims.

„Mūsų turimi duomenys yra geri ir suteikia pasitikėjimo, kad jos yra saugios, – „Sky News“ teigė A. Khalil. – Bet mes sieksime aukščiausios kokybės ir patikimų duomenų.“

Pasiskiepijimo nėštumo metu rizika prieš naudą

Nors bet kokia nauja vakcina kelia tam tikras rizikas, ekspertai teigia, kad Covid-19 viruso keliama rizika, tikėtina, yra daug didesnė. Todėl gydytojai pataria pasiskiepyti. Tai saugu, ir padeda apsaugoti ne tik motiną, bet ir vaikelį, o nepasiskiepijus išauga rizika susirgti sunkia viruso forma ar net pagimdyti negyvą naujagimį.

„Viskas yra gerai, jeigu pacientė pati nusprendžia nėštumo metu pasiskiepyti, kai ji supranta galimą riziką, – sakė dr. Jessica Shepher, akušerė bei ginekologė ir „VeryWell“ kllinikos vyriausioji gydytoja. – Nes mokslas aiškiai parodo, kad vakcinos sušvelnina ligos eigą, progresavimą ir sumažina mirties riziką.“