TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar Lietuva dar geba susikalbėti? Profesorė įspėja – štai kaip visuomenė suskilo

2025-10-09 10:35
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-09 10:35

Diskusijos apie demokratiją Lietuvoje akcentuoja pilietinės visuomenės atsakomybę ir pasitikėjimą valstybiniu valdymu. Ar mes pasirengę susivienyti?



182

Apie tai, portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė ir Pilietinės visuomenės instituto vadovė Ieva Petronytė.

Ir sveikatos bendruomenė jau sako: „Jeigu „Nemuno Aušra“ sugalvotų kišti rankas į sveikatos sistemą, jau ir mes nenorime“, jie jau taip pat protestuotų. Ką rodo tas užsidegimas? Ar ta grandinė gali dar labiau peraugti, jeigu ji nesustos?

A. Ramonaitė: Dėl to aš ir pasiryžau bandyti daryti kažkokią intervenciją, stabdyti, nes tas įsibėgėjantis traukinys tikrai gali sukelti blogų pasekmių.

Kai jau darai tyrimus ir matai platesnį kontekstą, prisiimi atsakomybę kalbėti ir aiškinti tą platesnį kontekstą bei bandyti truputėlį stabdyti tuos arklius, kol nenuvažiavome per toli.

Jūs pasakėte, kad demokratijos negalima leisti pačiai save sugriauti. Ką reiškia „save sugriauti“, ir kokie pagrindiniai principai, kuriuos reikėtų atsiminti?

A. Ramonaitė: Pirmiausia, neužmiršti paties demokratinio principo: net jeigu tau nepatinka rinkimų rezultatai, jeigu rinkimai yra teisingi ir nėra jokių aiškių teisinių problemų, tu turi juos priimti, kad ir kaip tau būtų nemalonu, tada laukti savo šanso ir galvoti, kaip tu geriau gali pasirodyti kituose rinkimuose, nebandyti griauti pačių pamatų.

Aš dar siūlyčiau daugiau pasitikėjimo valstybės institucijomis ir visuomene, nes pas mus, kas natūraliai seka iš poliarizacijos, yra labai didelis nepasitikėjimas ir tos baimės, apie kurias Ieva sakė – prisiplanuojama iš anksto, kaip čia viskas bus, bet gal taip nebus? Nėra jokių konkrečių pavyzdžių, juk koalicija valdo jau metus laiko.

Kai aš klausiu žmonių: „Pasakykit, kas tokio dramatiško įvyko per tuos metus laiko? Kokie buvo sprendimai, kurie sumažintų mūsų nacionalinį saugumą arba žodžio laisvę?“, niekas nieko nepasako.

Paradoksas yra toks, kad po mano pasisakymų daug kas sakė palaikymo žinutes: „Pasakei tą, ką daug kas galvoja, bet nedrįsta pasakyti“ – man šiek tiek juokas ima. Palaukit, mes dabar kovojame dėl būsimos žodžio laisvės suvaržymų, kurių dar nėra, o tuo tarpu nedrįstama pasakyti nuomonės, kuri yra kitokia negu tiesiog dominuojanti socialiniuose tinkluose.

Tai jau dabar rodo nesveiką atmosferą, ir iš tokios nesveikos atmosferos, kaip matome iš kitų šalių pavyzdžių, kyla autokratizacija. Kol mes dar turime žodžio laisvę, gerbkime alternatyvias nuomones ir mąstykime visi bendrai, kaip stiprinti mūsų valstybę.

Jūs pasakėte, kad sulaukėte ir palaikymo žinučių. Ar buvo piktų žinučių ar pokalbių, kurie tikrai piktai išreikštų mintis prieš jūsų poziciją?

A. Ramonaitė: Kaip suprantu, socialiniuose tinkluose verda, bet aš sąmoningai nežiūriu to dalyko, nes nenoriu suteršti sau smegenų tuo, bet paradoksas yra tas, kad kaip tik tie, kurie kovoja už demokratiją, jie daugiausia ir meta tą visą, kaip šiais laikais sakoma, „heitą“ į viešąją erdvę – ar čia nėra paradoksas?

Socialiniai tinklai yra viena iš priežasčių, kodėl taip vyksta, nes į akis, kad kas nors ateitų ir pasakytų, dar nebuvo, o už akių socialinėje erdvėje taškosi į visas puses. Kiekvienas parodo save pagal savo kultūrą.

Ką rodo tokios pilietinės visuomenės reakcijos? Socialiniuose tinkluose labai dažnai visi būna daug drąsesni ir daug daugiau tų priešiškų emocijų, o kai nebėra socialinių tinklų, situacija kitokia.

I. Petronytė: Čia turbūt pasimato mūsų pilietinės drąsos laipsnis. Iš tiesų, klausimas yra ir apie pagarbą vienas kitam – bendraminčiams ir tiems, kurie su tavo mintimis nesutinka – ir galimybė suprasti, kad mes gyvename vienoje valstybėje, ir kad ta valstybė nėra vien tik mano arba vien tik tavo, bet yra mūsų kartu.

Atsakomybė už mūsų valstybę ir bandymas įsiklausyti į kitą bendrapilietį, ir tą kitą grupę, kuri gal man nelabai patinka, yra brandžios pilietinės visuomenės ženklas. Pasaulyje pilna pavyzdžių, kur tos pačios brandžios demokratijos turi labai didelių sunkumų dėl to, kad įvyksta didelis šaltis tarp skirtingų visuomenės grupių, nesugebėjimas susikalbėti ir rasti bent jau jungiančių plotmių.

Kuo mes labiau išsiskaidysime, tuo tapsime lengvesniu grobiu. To nesinori, ir norėtųsi daugiau sutarimo.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)
„Žemaitaitis tiesiog mėgaujasi situacija, džiūgauja“ – atvėrė, kas dabar vyksta (110)
Ainė Ramonaitė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Profesorė rėžė tiesiai šviesiai apie protestus ir dvigubus standartus: „Palaukit“ (254)
Remigijus Žemaitaitis ir Gintautas Paluckas (nuotr. Roberto Riabovo)
Profesorius Kūris išklojo viską apie Žemaitaitį: „Po minutės jis gautų dvejetą ir viskas baigtųsi“ (323)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, BNS/Roberto Riabovo, Elta)
„Tiesiog tuščia vieta“ – išklojo viską, ką galvoja apie kultūros ministrą (343)

Senis
Senis
2025-10-09 10:47
Reikia TS-LKD paskelbti Vieningąja Lietuva, kaip rusijoje yra Jedinnaya Rossya, ir uždrausti rinkimus Tada bendruomenės bus patenkintos.
Atsakyti
atsipeikėkit
atsipeikėkit
2025-10-09 11:02
Jei atvirai pasakoma, kad rinkimus laimėjusios partijos neprileisim prie valdžios, tai čia ne tik ne demokratija, bet visiška gaujos savivalė. Prie ko čia skilimas?
Atsakyti
.
.
2025-10-09 11:03
Nepainiokite Lietuvos su papirktais leftistiniais radikalais, kurie ir yra taip vadinamojo ,,kultūrininkų protesto'' branuduolys. Jųs protesto esmė aiški:priešiškumas Žemaitaičio partijai yra tik išorinis pretekstas, iš tikrųjų visokie nevykėliai, grafomanai, pseudomenninkai ir kiti menkystos išsigando, kad bus atkirsti nuo pinigų srauto, kuris teka iš neaiškių šaltinių. Nors ką ten ,,neaiškių'' - ir taip savaime aišku, kad tai rusų pinigai, kuriuos rusų tarnybos iš pradžių nukreipia savo ofšorams Vakaruose, o leftistiniams radikaliems durniams Lietuvoje atrodo, kad jie gauna Vakarų finansavimą. Norite pavyzdžio? - prašom: paž-iūrėkite į Kuano Žalgirio logotipą ir paklauskite savęs, kam logotipo centre yra rusiška Ž raidė? Arba pažiūrėkite į naująjį Trakų turismo centro logotipą: šikna su trimis bybiais, atsiprašau už išsireikšimą, bet nėlieka nieko kito, kaip tik vadinti daiktus jų tikraisiais vardais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (182)
