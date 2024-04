Apsilankęs klinikoje ir išgirdęs kainą už tyrimo kopiją pacientas buvo priblokštas: e.sveikatoje žada pokyčius

Šiandien brangius radiologinius tyrimus – magnetinės tomografijos rezonansą (MTR) ar kompiuterinę tomografiją (KT) – paskyrus gydytojui specialistui galima atlikti tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose. Kur atliks tyrimą, pacientas gali laisvai pasirinkti, svarbiausia, kad ta įstaigą turėtų sutartį su ligonių kasomis.

Nors, VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Rimantės Venclovienės teigimu, nuvykus atlikti tyrimo pacientams tikrai nebūtina rūpintis jų vaizdų kopijomis, dalimi atveju gydytojas nurodo, kad jam jos turi būti pateiktos. Taigi tuomet tyrimus atliekanti įstaiga pacientui pateikia į elektroninę laikmeną įrašytas kopijas.

„Jei tyrimų vaizdų kopijų reikia gydytojui ir gydytojas tai nurodo siuntime, tai bet kuriuo atveju pacientas neturi rūpintis tuo, į kokią elektroninę laikmeną bus įrašomos kopijos ir už tyrimų kopijų įrašymą nieko neturi mokėti“, – sako ligonių kasos.

„Tik tuo atveju, jei pacientas pats pageidauja turėti jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdo kopijas, už jas turės sumokėti savo lėšomis. Tie pacientai, kurie pageidauja įsigyti papildomų paslaugų, savo sutikimą patvirtina parašu sutikime-klausimyne prieš atliekamą KT, MRT tyrimą“, – aiškino ji.

Papiktino kaina

Nors tiek vienu, tiek kitu atveju elektronine laikmena, į kurią įrašoma tyrimo kopija parūpina pačios gydymo įstaigos, kai kada jų kainos žmones pribloškia.

Štai portalo tv3.lt skaitytojas Rimas (tikrasis vardas ir pavardė žinomi) kreipėsi į redakciją: jam atrodė sunkiai suvokiama, kodėl už laikmeną, kuri rinkoje tekainuoja vos kelis eurus, „Affidea“ klinikoje pacientai turi mokėti dešimtis kartų daugiau.

Negana to, jis piktinosi, kad už valstybės apmokamus tyrimus už jų rezultato įrašymą į USB dar reikia mokėti papildomai.

Pati klinika portalui tv3.lt gi paaiškino, kad už 30 eurų įsigyti į USB laikmeną su įrašytais tyrimais galima kaip papildomą paslaugą. Tuo metu nemokamai tyrimų rezultatai gali būti atiduodami CD laikmenoje.

„Jei pacientai asmeniškai nori turėti tyrimų vaizdų kopiją, klinika siūlo įsigyti tyrimo vaizdų kopiją USB laikmenoje. Pažymėtina, kad tai laisvai pacientų pasirenkama paslauga. Jei tyrimo vaizdų kopija nereikalinga – pacientai neprivalo pirkti minėtos paslaugos.

Paslaugos kaina nustatyta atsižvelgiant į įstaigos patiriamas sąnaudas teikiant šią paslaugą – patiriamas sąnaudas vaizdų surinkimui ir įrašymui, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrai ir aptarnavimui, programinės rangos licencijavimui, paslaugos administravimui ir pan., taip pat – valstybės taikomus mokesčius ir kt.“, – komentavo įstaigos Marketingo ir komunikacijos vadovė Viktorija Ulinskė.

Nors dalis kitų Vilniuje privačių radiologinius tyrimus taip pat atliekančių įstaigų esant poreikiui nemokamai tyrimus pateikia iškart įrašytus USB laikmenoje, „Affidea“, paklausta kodėl pasirinkusi tyrimus būtent įrašyti į laiko prasme labiau atgyvenusią CD laikmeną, į klausimą neatsakė.

Ligonių kasos tyrimo „pirkti į stalčių“ nesiūlo

Taip pat kitose klinikose siūlomų mokamų tyrimų į USB įrašymo paslaugų kainos siekia ir apie 20, 10 eurų.

Savo ruožtu ligonių kasų specialistė pabrėžė, kad savarankiškai įsigyti tyrimų rezultatų kopijas prasmės mažai.

„Reikėtų atminti, kad savarankiškai įvertinti to, kas yra vaizdų kopijose, be specialisto pagalbos vargu, ar pavyks. Tad pirkti šį įrašą (-us) ir padėti į stalčių tikrai neverta. USB atmintinę, kurioje būtų surinktos tyrimo vaizdų kopijos, siūlo įsigyti šias paslaugas teikiančios įstaigos.

Tačiau gydymo įstaigose, kuriose teikiamos minėtos paslaugos, turi būti pacientams išaiškinama, jog tai yra laisvai pasirenkamos papildomos paslaugos, kurios nėra būtinos“, – komentavo R. Venclovienė.

Nenurodo, kokia turi būti laikmena

Taip pat VLK nurodė, kad kai tyrimą atlikusi įstaigą gydytojui turi elektroninėje laikmenoje pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijas, kokiu formatu tą turi padaryti, nėra nurodoma, tad tinka bent kokia elektroninė laikmena.

„Jei tyrimų vaizdų kopijų reikia gydytojui ir gydytojas tai nurodo siuntime, tai bet kuriuo atveju pacientas neturi rūpintis tuo, į kokią elektroninę laikmeną bus įrašomos kopijos ir už tyrimų kopijų įrašymą nieko neturi mokėti. Pacientas pasiima jam pateiktą elektroninę laikmeną ir grįžta pas savo gydantį gydytoją.

Gydymo įstaigos paprastai turi galimybes atsidaryti CD laikmenas ir peržiūrėti vaizdus. Jei gydantis gydytojas negali atsidaryti jam pateiktos CD laikmenos vaizdų, jis pirmiausiai turėtų kreiptis į savo įstaigos administraciją su prašymu sudaryti jam galimybes atsidaryti CD vaizdų kopijas.

Kilus problemų dėl vaizdų kopijų peržiūrėjimo pats gydytojas ar to gydytojo įstaigos atstovas turi kreiptis į tyrimą atlikusią įstaigą ir išsiaiškinti, kokiu būdu galėtų atsidaryti pateiktą CD laikmeną ar susiderinti dėl vaizdų kopijų įrašymo kitu formatu“, – komentavo ligonių kasų atstovė.

Kodėl rezultatai neatsiduria e.sveikatoje?

Paklausta, kodėl tokių tyrimų kopijos paprasčiausiai nėra įkeliamos į e.sveikatą, VLK teigė, kad tik laiko klausimas, kada sistema veiks taip sklandžiai, kad tai būtų įmanoma. Todėl šiuo metu tyrimą atliekanti įstaiga į e.sveikatą pateikia tik tyrimo išvadų duomenis, o ne vaizdus.

„Ateityje visos KT, MRT vaizdų kopijos bus įkeliamos į e.sveikatos medicininių vaizdų posistemę (MedVAIS), kuri šiuo metu dar tvarkoma“, – aiškino VLK specialistė.

Tuo metu el. paštu KT, MRT tyrimų duomenys nėra siunčiami dėl informacijos konfidencialumo ir dėl itin didelės failų apimties.

„Affidea“ atstovė gi aiškino, kad kai gydytojai pagal galiojančią SAM ministro patvirtintą Siuntimų tvarką prašo atliktų tyrimų vaizdų, tuomet siuntusiems gydytojams skirti tyrimo vaizdai gali būti pateikiami įvairiai.

„Jei su siuntusia tyrimui gydymo įstaiga yra įdiegtas papildomas tyrimo duomenų apsikeitimo sprendimas, vaizdai nemokamai perduodami suderintu elektroniniu būdu. Jei tokio sprendimo nėra, gydytojams skirti tyrimo vaizdai nemokamai gali būti atiduoti ir CD laikmenoje“, – teigė V. Ulinskė.

„Kai el. sveikatos sistemoje bus įjungtas funkcionalumas, leidžiantis siuntusiam gydytojui matyti atliktų tyrimų vaizdus, šiuos vaizdus gydytojai galės matyti el. sistemoje be papildomų mūsų įstaigos veiksmų. Mūsų įstaiga nuolat atliktų tyrimų vaizdus įkelia į minėtą sistemą, tačiau pati sistema iki šiol nepritaikyta tinkamam duomenų apsikeitimui“, – pridūrė ji.