Aplinkosaugininkai: Šiaulių rajone užsidegus sierą gabenusiam traukinio vagonui, oro tarša nenustatyta

„Pirminiais duomenimis, aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis nebuvo nustatyta, paimti ir grunto mėginiai“, – teigiama AAD pranešime spaudai.
Anot AAD, gaisras lokalizuotas 15 val. 57 min.
Kaip anksčiau pranešė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG grupė), gaisras Šiaulių rajone, Pavenčiuose esančiame traukinio vagone, fiksuotas antradienio rytą.
Anot LTG grupės, „LTG Cargo“ mašinistas antradienį ryte, apie 6.30 val., pastebėjo rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė-Šilainiai buvo vežama siera. Į įvykio vietą iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Prekinis vagonas, gabenęs sierą ir kuriame kilo gaisras, šiuo metu yra atskirtas nuo sąstato ir patrauktas į saugią geležinkelio atšaką.
Kol buvo vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas Klaipėda-Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas. Dėl incidento nuo ryto buvo sulaikyti iš viso keturi traukiniai, jais važiavę keleiviai išvyko autobusais.
Anot LTG grupės, keleiviniai traukiniai toliau vyksta pagal tvarkaraščius, jų eismas yra atnaujintas. Planuojama, kad bus atkurtas ir prekinių traukinių eismas.
