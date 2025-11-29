Apklausa: trečdalis Lietuvos moterų pažįsta smurto artimoje aplinkoje auką

Tyrimo duomenimis, 29 proc. ir 27 proc. respondenčių nurodė, kad savo draugų arba šeimos rate pažįsta bent vieną smurto auką. Dar 21 proc. apklaustųjų prisipažino, kad smurtą patyrusi moteris gyvena kaimynystėje.
Smurtą patyrusią moterį pažįsta ir maždaug kas penktas vyras. 17 proc. jų sakė žinantys nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusią moterį draugų rate, 16 proc. – šeimos rate, 15 proc. – ten, kur gyvena.
Savo ruožtu smurtą patyrusį vyrą apklausos dalyviai teigė pažįstantys retai – tokį asmenį gali nurodyti vos iki 6 proc. šalies gyventojų.
Europos Sąjungos kontekste situacija panaši. „Eurostat“, Pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir Europos Iyčių lygybės instituto atliktas tyrimas atskleidė, kad fizinį smurtą arba grasinimus ir (ar) seksualinį smurtą Bendrijoje yra patyrusi kas trečia moteris.
Tyrimo duomenimis, iš moterų, kurios patyrė fizinį smurtą, grasinimus ir (ar) seksualinį smurtą per savo gyvenimą, apie incidentą policijai pranešė vos 14 proc. tyrimo dalyvių, tik penktadalis susisiekė su sveikatos ar socialinėmis tarnybomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.