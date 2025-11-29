 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: trečdalis Lietuvos moterų pažįsta smurto artimoje aplinkoje auką

2025-11-29 09:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 09:58

Beveik trečdalis Lietuvoje gyvenančių moterų pažįsta nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusią kitą moterį, rodo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

Beveik trečdalis Lietuvoje gyvenančių moterų pažįsta nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusią kitą moterį, rodo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

0

Tyrimo duomenimis, 29 proc. ir 27 proc. respondenčių nurodė, kad savo draugų arba šeimos rate pažįsta bent vieną smurto auką. Dar 21 proc. apklaustųjų prisipažino, kad smurtą patyrusi moteris gyvena kaimynystėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smurtą patyrusią moterį pažįsta ir maždaug kas penktas vyras. 17 proc. jų sakė žinantys nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusią moterį draugų rate, 16 proc. – šeimos rate, 15 proc. – ten, kur gyvena. 

Savo ruožtu smurtą patyrusį vyrą apklausos dalyviai teigė pažįstantys retai – tokį asmenį gali nurodyti vos iki 6 proc. šalies gyventojų. 

Europos Sąjungos kontekste situacija panaši. „Eurostat“, Pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir Europos Iyčių lygybės instituto atliktas tyrimas atskleidė, kad fizinį smurtą arba grasinimus ir (ar) seksualinį smurtą Bendrijoje yra patyrusi kas trečia moteris. 

Tyrimo duomenimis, iš moterų, kurios patyrė fizinį smurtą, grasinimus ir (ar) seksualinį smurtą per savo gyvenimą, apie incidentą policijai pranešė vos 14 proc. tyrimo dalyvių, tik penktadalis susisiekė su sveikatos ar socialinėmis tarnybomis.

