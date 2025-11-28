Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo bylą, kurioje dukra per konfliktą namuose smurtavo prieš savo motiną.
Nors Jurgitai inkriminuotas smurtas artimoje aplinkoje, tačiau teismas ją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau įpareigojo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose ir atlyginti žalą.
Smurtavo apsvaigusi
Bylos duomenimis, 2024 m. gruodžio 27 d. apie 22 valandą Jurgita grįžusi iš draugės į tėvų namus būdama girta (vėliau jai nustatytas 2,01 promilės girtumas – aut. past.).
Mama bandė paauklėti dukrą dėl alkoholio, tad tarp jų kilo konfliktas, kuris netrukus peraugo į fizinį smurtą.
Teismas nustatė, kad dukra mamą pargriovė ant lovos, kelis kartus rankomis sudavė į galvos sritį, spyrė į pilvą ir tampė už plaukų.
Nukentėjusioji patyrė odos nubrozdinimus ir poodinę kraujosruvą, jai konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas.
„Pirmiausia trenkiau keliu į pilvą, tada mama nugriuvo ant lovos. Paėmiau ją už plaukų ir dar kelis kartus sudaviau smūgius į galvą“, – teisme prisipažino Jurgita, aiškindama, kad blaivi taip nebūtų pasielgusi ir kad tą vakarą išgėrė du butelius vyno.
Mama šaukė: „Gelbėkit, padėkit!“
Nukentėjusioji pasakojo, kad dukrai grįžus namo, ji nuėjo į kambarį ir pamatė ją geriančią alkoholį.
Tada motina paskambino anūkui, kad šis pamatytų, kokios būklės yra jo mama. Po pokalbio su sūnumi Jurgita dar labiau įsiuto.
„Ji pradėjo mane plūsti, tampė už rankų, trankė kumščiais, spardė. Bėgau į balkoną ir rėkiau: „nemušk manęs, padėkite“, – policijai pasakojo nukentėjusioji.
Kaimynė iš virš esančio buto išgirdo pagalbos šauksmą ir nubėgo į butą, kur rado verkiančią, drebančiomis rankomis nukentėjusiąją bei akivaizdžiai apsvaigusią jos dukrą: „Tokio triukšmo ir tokio pagalbos šauksmo dar nebuvau girdėjusi.“
Sūnus prisiėmė atsakomybę už mamą
Teisme kalbėjęs Jurgitos sūnus paprašė motiną atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir sutiko tapti laiduotoju.
Jis tikino, kad po įvykio motinos elgesys pasikeitė: „Mama suprato, kad turi problemų su alkoholiu. Ji gydosi, lankosi pas psichiatrą ir terapeutus, aš ją vežioju pas gydytojus, kasdien bendraujame. Suteikite mamai dar vieną šansą.“
Jurgita teisme nurodė gyvenanti iš 344 eurų invalidumo pensijos ir 40 eurų vienišo asmens išmokos. Ji teigė, kad negali dirbti, todėl prašė civilinį ieškinį sumažinti, tačiau sutiko atlyginti žalą, jeigu taip nuspręs teismas.
Įvertinęs tai, kad moteris nusikaltimą pripažino, gailisi, anksčiau nebuvo teista, gydosi nuo priklausomybės ir turi artimą ryšį su sūnumi, teismas nusprendė Jurgitą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato ir perduoti ją vieneriems metams sūnaus atsakomybėn.
Be to, pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas skirta baudžiamojo poveikio priemonė – per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo Jurgita privalo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Teismas išaiškino, kad nauja nusikalstama veika ar laidavimo sąlygų pažeidimas gali panaikinti šį sprendimą atleisti ją nuo atsakomybės.
Nukentėjusioji teisme prašė 1 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo, tačiau pabrėžė, kad dukros jai gaila, nes ši serga ir sunkiai tvarkosi su gyvenimu.
Teismas civilinį ieškinį tenkino iš dalies – nukentėjusiajai priteista 800 eurų neturtinei žalai atlyginti.
Be to, Jurgita turės atlyginti ir 1 tūkst. eurų išlaidas teisinei pagalbai, kurias patyrė jos mama – šios išlaidos pripažintos proceso išlaidomis.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.